NA NAMA ZARAĐUJU MILIJUNE! Trgovci nas sustavno pljačkaju već godinama, i to zbog – jedne lipe!

Autor: I.Br.

Stara priča, koja svako malo ispliva u javnost te nas nanovo šokira, su cijene trgovaca, odnosno zaokruživanje istih na 98 ili 99 lipa te nevraćanje kovanica od 1 ili dvije lipe. Ta je priča u javnost isplivala još 2015.godine, kada se pisalo da na zaokruživanju cijena, trgovci godišnje zarade i do 2 milijuna kuna!

Na sve, ovaj ‘dodatan prihod’ i nije baš mala stvar, a priča se ponovo aktualizirala ove godine, kada su revoltirani turisti počeli postavljati pitanja zbog čega im se ne vraća “kusur” od lipe ili dvije.

Trgovci govore jedno, HNB drugo!

O čemu se ovdje radi? Je li to svjesno varanje? Zaokruživanjem cijena s nastavkom “99” na veći iznos, te ne vraćanjem razlike, krši se zakon. Trgovci se brane kako nemaju dosta kovanica od 1 lipe i dvije lipe, pošto je Hrvatska narodna banka prije nekoliko godina ukinula njihovu proizvodnju. No, iz HNB-a to demantiraju.

“Kovanice od jedne i dvije lipe su, kao i svi drugi važeći apoeni kovanica i novčanica kune i lipe, službeno sredstvo plaćanja u našoj zemlji, u optjecaju su raspoložive u dostatnim količinama, a njihovo se ukidanje ne razmatra”, kazali su u HNB-u.

Još 2009. prema procjenama, obustavljena je proizvodnja ovih kovanica, no nakon što je procijenjeno da ovih apoena fali, početkom 2017.godine napravljene su nove kovanice.

“Prateći kontinuirano potrebe za novčanicama i kovanim novcem u optjecaju, opet u svrhu osiguranja dovoljne količine, HNB se krajem 2016. odlučio za proizvodnju dodatnih količina optjecajnoga kovanog novca od jedne lipe te je nove kovanice otkovao početkom 2017., u količini od 4,4 milijuna komada, nominalne vrijednosti 44 tisuće kuna. U skladu s potrebama, nove količine tih kovanica HNB pušta u optjecaj od početka 2017.”, kazali su iz HNB-a.

Iako trgovci govore suprotno, iz HNB-a poručuju kako lipa ima dovoljno.

“Procjenjujemo da svih apoena kovanica, pa tako i kovanica od jedne i dvije lipe, ima dovoljno u optjecaju i za potrebe trgovačke mreže, a na trgovcima je da za potrebe poslovanja osiguraju dovoljne količine svih apoena novčanica i kovanica pa tako i onih najmanjih”, kazali su.

Inspekcije ne reagiraju na prijave?

O sličnoj je stvari nedavno pisao i Dubrovački Dnevnik, čiji se čitatelj požalio na ovo nedopustivo ponašanje u trgovačkim lancima. On je, kako piše Dnevnik, pokušao kontaktirati i nadležne inspekcije, no bez pretjeranog učinka.

On je, naime, kontaktirao sve trgovačke lance i pitao ih zašto se ne vraća lipa ili dvije. Odgovorili su mu da tih kovanica nema u opticaju. Također, kazao je da je stvar pokušao prijaviti inspekciji, rekao im je da “tu mora postojati višak u kasi”, ali i naglasio “kako ga je inspekcija počela vozati”.

“Tu je očito netko nedodirljiv. To je ustvari krađa. To znači da je netko ukrao naš novac. Želim da se u javnosti pokrene ta priča, ne dam da me omalovažavaju. Dakle, ako se ugostiteljima gleda dlaka u jajetu, kako se ovdje zažimiruje. Tu mora postojati višak u blagajni”, zaključio je Dubrovčanin.

I dok trgovci govore kako nema lipa za vraćanje, banke se s time ne slažu. U konačnici, ispaštaju kupci, koji ostaju zakinuti za sitan novac. No kada se sve te lipe skupe, svota je sumanuta. Na kraju svega, postavlja se pitanje – radi li se ovdje o pljački desetljeća, koja je započela forom od 99 lipa? Ako da, bojimo se zbrojiti koliko su do sada na nama zaradili…