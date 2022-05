NA METI ‘TAJNA VEZA’ PLENKOVIĆA I GRBINA! Vidović Krišto u akciji raskrinkavanja kolega: ‘Vaša šutnja će potvrditi ono što je dokumentirano’

Autor: Dnevno.hr

Saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto poslala je pismo šefu SDP-a, Peđi Grbinu, vezano za prošlotjedno saslušanje potpredsjednice Vlade Anje Šimprage.

Kako navodi, Grbin je tada izrekao mnoge neistinite tvrdnje.

U pismu ih Vidović Krišto opovrgava.

“Moja izjava je bila vrlo jasna, a ona se odnosila na nepoštivanje Ustava i zakona od strane gospođe Šimprage i njezine stranke, jer, kao što je poznato, ustavna Deklaracija o Domovinskom ratu koju je predložila Račanova vlada, a usvojio Hrvatski sabor, obvezujuća je za sve hrvatske državljane. Potpuno je jasno da ukoliko napadate vojno-redarstvenu operaciju Oluja, da automatski branite fašistoidnu tvorevinu Krajinu i njene protagoniste, od Mile Martića do Ratka Mladića.

Vaše vrijeđanje jest motivirano Vašim strahom, jer Vi i Vaš stvarni partner Plenković imate panični strah od vladavine prava i jednakosti svih građana pred zakonom. Stoga moje pozivanje na poštivanje Ustava i zakona te Europske vrijednosti, izaziva Vaše nepristojno ponašanje i paniku. Jer, poštivati ustavno-pravni poredak jest Europska vrijednost kao i obveza svakog građanina. Zamislite da bilo koji zastupnik u češkom, poljskom ili francuskom parlamentu govori o negativnim posljedicama akcija oslobađanja tih država u Drugom svjetskom ratu. Nesporno je da bi takav nastup u parlamentu bio osuđen od svih političkih opcija te bi se to smatralo pronacističkim nastupom, jer da nije bilo vojnih operacija za oslobađanje tih država, nacionalsocijalistička okupacija bi se nastavila. Da nije bilo vojno-redarstvene operacije Oluja, ne samo da bi fašistička tvorevina Krajina dalje egzistirala, već bi se u bihaćkoj enklavi dogodio genocid većih razmjera nego što se dogodio u srpnju ‘95. u Srebrenici. Time je VRO Oluja bila i bitna međunarodna humanitarna vojna operacija!”, piše Vidović Krišto.

‘SDP je stvarni partner HDZ-a’

Nadalje kaže, kada bi koristila retoriku njegovog bivšeg stranačkog šefa i današnjeg predsjednika Milanovića, onda bi Grbinovo političko djelovanje mogla proglasiti udbaškim manipulacijama i lažima.

“Ja se ne želim služiti ovakvim kvalifikacijama, već ću Vam iznijeti sljedeće činjenice, za koje Vas molim da ih demantirate ukoliko nisu točne. U protivnom, Vaša šutnja ili daljnja manipulacija će potvrditi ono što je svejedno dokumentirano”, piše zastupnica i nastavlja redom navoditi tvrdnje koje bi Grbin trebao demantirati, ako može.

Prvo, kaže da je SDP izvorni i stvarni partner današnjeg HDZ-a, a ‘duboko ih veže korupcija, kršenje hrvatskih i europskih normi, neosjetljivost za svakodnevne probleme naših građana, te prijezir prema hrvatskoj državi i hrvatskim građanima’. U tom smislu navodi Vjetropark Krš-Pađane, privatizaciju Croatia osiguranja, kriminal u brodogradilištu Uljanik, slučaj brodogradilišta Brodotrogir, koje bi trebale služiti kao primjer djelovanja dviju stranaka.

“Razlika između HDZ-a i vas je u tome što današnji HDZ verbalno govori o domoljublju, a korupcijom i obespravljivanjem hrvatskih građana radi protiv hrvatske države, a vi iz SDP-a, pak, ne skrivate da vam postojanje hrvatske države baš i nije bitno, te svojim ponašanjem demonstrirate simpatije prema jugo-balkanskoj-sferi, u kojoj su laž, manipulacija i kršenje zakona temelj postojanja”. piše Vidović Krišto.





Slučaj obitelji Radovan

Nadalje, navodi slučaj obitelji Radovan koja je 1945. ostala bez obiteljskog doma, a koji im je oduzela partija.

“Gospodine Grbin, stranka koja ima ovakve grijehe iz prošlosti ne bi smjela govoriti o bilo čijoj patnji, a ponajmanje o patnji židovskog naroda u Hrvatskoj. Ovaj slučaj je postao poznat zato što se radi o zgradi u kojoj je rezidencija jednog veleposlanika. Koliko ovakvih slučajeva otimanja privatnog vlasništva ima, u kojem se Vaša stranka okoristila, nitko u Hrvatskoj ne zna. Međutim, to što Hrvatska nije provela rasvjetljivanje svoje povijesti te time povezano ispravljanje nepravdi, ne oslobađa Vašu stranku od odgovornosti”.

Smatra i da se o Hrvatsku ogriješio kada je s Plenkovićem osigurao 700 milijuna kuna za Uljanik kada je bilo jasno da je tvrtka propala.









“Ukratko, Vaše političko djelovanje Hrvatskoj nikada nije donijelo ništa dobro, i kada se tomu pridoda činjenica da ste u Državnom odvjetničkom vijeću, onda je slika u potpunosti zaokružena, jer Vi ste aktivni akter pravosuđa kojeg je Europska komisija okarakterizirala kao najgore u EU“, piše zastupnica.

‘Negira genocid u Srebrenici’

Smatra problematičnom izjavu Arsena Bauka koji je, navodi, rekao da stajalište Anje Šimprage o Oluji nije daleko od istine.

“Vi biste trebali upozoriti g. Bauka da kleveće hrvatsku državu i hrvatske građane koji ga plaćaju, a da je veličanje ili relativiziranje genocida kazneno djelo, koje on svojom izjavom čini. Arsen Bauk podupire Šimpragu i njezinog stranačkog šefa Pupovca. A nedvojbeno je da Milorad Pupovac kao predsjednik stranke kojoj pripada i Anja Šimpraga negira genocid u Srebrenici kao i ratne zločine u Hrvatskoj, a dokaz tomu je njegova nazočnost na sramotnom skupu u Banja Luci početkom ove godine, kao i njegov zahtjev DORH-u da ne istražuje ratne zločine koje su počinili srpski teroristi u istočnoj Slavoniji”.









Na kraju se ponovno obraća Grbinu.

“Kada bi u Hrvatskoj vladavina prava bila funkcionalna, ni Vi, ni Bauk, ni Vaš saveznik Plenković ne biste bili političari, jer ste sva trojica upetljani u dubiozne poslove u kojima se hrvatski građani obespravljuju, a privilegirani pojedinci besramno bogate. Na Vašu žalost, ali i radost velike većine hrvatskih građana, pripadam novoj generaciji hrvatskih političara koji neopterećeni prošlošću smatraju svojom obvezom uspostaviti vladavinu prava u Hrvatskoj te od Hrvatske napraviti istinski uređenu europsku državu u kojoj će svaki građanin biti jednak pred zakonom, a nitko neće biti iznad zakona. Vaše floskule o lijevima i desnima, ustašama i partizanima, više nikoga ne zanimaju, jer je svakome u Hrvatskoj jasno da tim ideološkim lamentiranjima štitite svoje položaje, korupciju i besramno bogaćenje Vaše korupcijske hobotnice koju sačinjavaju današnje ključne političke snage, dobar dio pravosuđa te dobar dio main-stream medija. Jer Vi i Plenković namećete nepostojeće probleme, to jest, preuveličavate ih, samo kako se hrvatska javnost ne bi bavila stvarnim problemima čiji uzročnik jest HDZ-SDP struktura. Vama i Plenkoviću je stalo da se zakoni ne primjenjuju na sve jednako, da korumpirani bogataši budu još bogatiji, a da hrvatski građani budu još siromašniji. Velikoj većini hrvatskih građana i meni stalo je do Hrvatske, mi Hrvatsku volimo i želimo je urediti kao civiliziranu, pristojnu europsku državu u kojoj nitko nije iznad zakona, a svatko se Ustava i zakona mora pridržavati – zvao se on Peđa, Andrej, Budimir, Vladimir ili kako se svi vladari u Hrvatskoj zovu. I budite uvjereni da ćemo takvu državu stvoriti, Hrvatsku, koja će biti uljuđena, organizirana europska država, koja će svojim građanima omogućiti pravednost i blagostanje”, napisala je Vidović Krišto Grbinu.

Šimpraga: Hrvatsku poštujem kao svoju zemlju

Podsjetimo, Anja Šimpraga se uoči imenovanja na dužnost potpredsjednice Vlade, tijekom “ispitivanja” na Saborskom odboru za Ustav, ogradila od optužbi da ne poštuje pravni poredak Republike Hrvatske. “Ja sam svoje stavove o Oluji dosta puta iznosila. Ovdje sam da sudjelujem u onom što budućnost donosi, a da iz prošlosti svi zajedno samo učimo“, rekla je, naglasivši pri tome kako Oluja za Hrvate i Srbe ne može predstavljati isto.

“Ja volim svoje i poštujem tuđe i to je najpravednije. To što sam pripadnica srpske nacionalne manjine se ne sramim, a Hrvatsku poštujem kao svoju zemlju u kojoj sam rođena, školovana i iz koje ne mislim otići.”