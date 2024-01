Na ledeni ugriz zime Vakula upozorio pjesmom: ‘Južina udara poput malja, promjena se pomalja’

Autor: Dnevno.hr

Ledeni val obavija se oko Europe, a stiže i u Hrvatsku, pa bi u subotu trebalo biti, kako javlja DHMZ, pretežno oblačno s povremenom kišom, češćom u drugom dijelu dana, obilnijom na Jadranu i predjelima uz njega gdje su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Uz zahladnjenje u najvišem gorju krajem dana moguća je susnježica i snijeg, dok bi u nedjelju trebali osjetiti pravi ugriz zime.

DHMZ je prije tri dana objavio i priopćenje u kojem upozoravaju na dolazak zime i snijega: “Planirate li putovanje za vikend svakako pratite prognozu i upozorenja na opasne vremenske pojave te budite spremni na zimske uvjete, posebice u nedjelju poslijepodne kada bi zbog bure na Jadranu te zbog snijega i vjetra u gorskom području moglo biti mnogobrojnih ograničenja i poteškoća u prometu.”

‘Južina udara poput malja’

Svi meteorolozi upozoravaju na promjenu vremena tijekom vikenda, a posebice početkom novog tjedna, koji će biti i dalje vjetrovit no razmjerno hladan, a Zoran Vakula napisao je i pjesmu upozorenja.

“U subotu – dan Sveta tri kralja

vrijeme tek rijetkima valja,

južina udara poput malja,

promjena vremena se pomalja!









Već sutra će trebat‘ zimskih halja,

a evo i dodatnih detalja…”, napisao je.

Crveni meteoalarm

DHMZ je za nedjelju oglasio crveni meteoalarm za Velebitski kanal zbog jake bure, dok je narančasto upozorenje na snazi za područje Kvarnera i Kvarnerića te za riječku regiju. Za ostale dijelove zemlje je na snazi žuto upozorenje zbog potencijalno opasnog vremena, osim za istok zemlje, gdje upozorenja na opasno vrijeme nema.









Velika vjerojatnost za kišu u subotu poslijepodne je u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Oblačno i kišovito bit će danas i u središnjoj Hrvatskoj, a kiša će najprije padati uz granicu sa Slovenijom, a od sredine dana i drugdje.

Najviše kiše se očekuje u gorju i na sjevernom Jadranu, a mjestimice će oborina biti i obilna. Jugo i južni vjetar navečer će okrenuti na buru, a preko noći će podno Velebita puhati i olujna bura.

U unutrašnjosti Dalmacije i na srednjem Jadranu očekuju se pljuskovi s grmljavinom, a i tamo će navečer zapuhati bura. Oblačno s kišom bit će i na jugu zemlje, a more će biti valovito.

Snježni pokrivač

U nedjelju će s jakim sjevernim vjetrom stizati sve hladniji zrak, a kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg. Snijega će tijekom noći i ujutro biti u gorju, a popodne i u središnjoj Hrvatskoj, dok će na istoku zemlje takvo vrijeme stići tijekom noći na podnedjeljak. Temperature zraka u ponedjeljak i utorak u nekim mjestima neće prelaziti nulu, javlja HRT-ova meteorologinja Kristina Klemenčić Novinc.

U unutrašnjosti će još do utorka prevladavati oblačno vrijeme uz povremene nalete snijega. Jutarnje će temperature biti u minusima, a u ponedjeljak i utorak će minusi biti i cjelodnevni.

Vjetar ponegdje umjeren južni i jugoistočni, u Gorskoj Hrvatskoj i jak. Poslijepodne će ponajprije u središnjim predjelima zapuhati umjeren i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo, prema večeri na sjevernom dijelu u okretanju na buru. Najviša dnevna temperatura od 8 do 13, ponegdje na istoku i na Jadranu između 13 i 17 °C.

Sutra će biti razmjerno vjetrovito te umjereno do pretežno oblačno s češćom oborinom u unutrašnjosti. U početku će većinom padati kiša, a u gorju i snijeg. U drugome dijelu dana uz pad temperature kiša će i u nizinama postupno prelaziti u susnježicu i snijeg. Stvaranje snježnog pokrivača ponajprije u višim predjelima. Na Jadranu mjestimična kiša uglavnom u noći i ujutro, a podno Velebita i malo snijega nošenog burom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, moguće uz olujne udare. Na Jadranu umjerena do jaka bura s olujnim, pod Velebitom i orkanskim udarima, u Dalmaciji još prijepodne jugo. Jutarnja temperatura od 3 do 6, na Jadranu od 6 do 12 °C. Dnevna između 5 i 10, u gorju niža, a na Jadranu od 10 do 15 °C, javlja DHMZ.