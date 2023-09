Na Kosovu užareno, Vučić raskrinkan: ‘Nije mu se pridružio narod’

Autor: Lucija Brailo

Nakon sukoba na sjeveru Kosova u nedjelju, čiji je epilog smrt kosovskog policajca i ranjavanje drugog, ali i smrt trojice napadača te privođenje njih šestorice, čini se kako je došlo do najveće oružane eskalacije do sada. Tako pucnjavu koja se dogodila u seluBanjska, u općini Zvečan na sjeveru Kosova i Metohije i strani mediji ocjenjuju kao vrhunac napetosti posljednjih mjeseci, ali i najžešći sukob posljednjih godina.

Na Kosovu je proglašen Dan žalosti, a odluku je donijela predsjednica Vjosa Osmani u znak poštovanja prema ubijenom policajcu Afrimu Bunjakuu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju navečer da su jučerašnji događaji na KiM plod “terora premijera privremenih prištinskih institucija Albina Kurtija” te da “Srbija nikada neće priznati Kosovo”, dok je za danas zakazan hitan sastanak u Bruxellesu, na kojem će se sastati specijalni izaslanik EU za dijalog Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik State departmenta za Zapadni Balkan Gabriel Escobar, kao i diplomatski savjetnici lidera Francuske, Njemačke i Italije, doznaje se iz diplomatskih izvora.

No, slijedi li nakon ove oružane eskalacije i nova, još veća eskalacija, kao i što je za očekivati dalje nakon ovog nemilog događaja koji zasigurno neće biti tako brzo zaboravljen, pitali smo političkog analitičara Denisa Avdagića koji u daljnju eskalaciju sumnja, iako smatra da je upravo to bio cilj ovog događaja.





‘Teroristi iza kojih stoji Beograd’

“Ne bih rekao da možemo očekivati veću eskalaciju od ove. Ako je netko planirao nešto napraviti od ovoga, mislim da mu nije uspjelo i mislim da tu priča staje. Veliki je problem što je napravljeno nešto što će trebati istraživati danima i mislim da će ključno biti sada čuti rezultate istrage kosovske strane o kojim se osobama radi, otkud su, s kojim namjerama, jesu li pronašli dodatnu dokumentaciju povezanosti ili ne, to je ono što ćemo sada zapravo čekati. Ne očekujem dodatnu eskalaciju, mislim da je moguće da je trebalo poslužiti dodatnom eskaliranju, ali očigledno se tome, ako je i bio plan, nije pridružilo stanovništvo sjevera Kosova, odnosno srpska manjina na Kosovu”, smatra Avdagić.

Kosovske sigurnosne snage preuzele su kontrolu nad pravoslavnim manastirom Banjska, na sjeveru Kosova nakon obračuna s grupom naoružanih muškaraca, a prištinske vlasti su zatvorile prijelaze ka Srbiji. Prema tvrdnjama prištinskih dužnosnika, na teritoriju manastira bilo je oko 30 naoružanih ljudi koji su se tamo zabarikadirali nakon ubojstva pripadnika policije u nedjelju rano ujutro u okolici Kosovske Mitrovice, grada na sjeveru podijeljenog na sjeverni, pretežno naseljen Srbima, i južni dio u kojem žive uglavnom Albanci.

Za sada je potvrđeno da su najmanje trojica naoružanih ljudi ubijeni u sukobu s policijom, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da je riječ o Srbima. Kosovski ministar unutarnjih poslova Xhelal Svecla kazao je da su preuzeli kontrolu nad teritorijem oko manastira Banjska, dok je direktor Klinike za ortopediju Univerzitetsko-kliničkog centra u Prištini Gani Jashanica izjavio da je Srbin koji je ranjen u sukobu s kosovskom policijom operiran i da je njegovo stanje stabilno.

I dok Priština i Beograd međusobno razmjenjuju optužbe, međunarodni dužnosnici traže hitan povratak dijalogu koji svih ovih godina i ne daje neke velike pomake u smislu normalizacije odnosa. Kosovski premijer Albin Kurti kaže da se vlast obračunava s “teroristima iza kojih stoji Beograd”, dok predsjednik Srbije Aleksandar Vučić optužuje Kurtija da mu je “jedini cilj da Srbiju uvuče u sukob s NATO-om”.









Međutim, Avdagić smatra da do daljnje eskalacije neće doći, no isto tako, smatra i da je priznanje Kosova od strane Srbije vrlo, vrlo daleko.









“Ne vidim u ovom trenutku rješenje, Europska unija je predložila nešto što bi trebalo poslužiti normalizaciji odnosa, mislim da je to realna stvar, osim nekome tko potpuno nerealno promatra svoj položaj, tako da u dokumentaciji koja se nudi i koja bi trebala poslužiti normalizaciji i relaksiranju odnosa, ne govori se odmah nužno o priznanju, ali to jest nešto što bi došlo prirodno na ovaj ili onaj način, mislim da je to svima jasno”, kazao je Avdagić i zaključio:

“Sve u svemu, čut ćemo što će istraga polučiti, o kojim ljudima se tu radi, otkud oni dolaze, jesu li svi sa sjevera Kosova ili ne. To su neka pitanja na koja će trebati odgovoriti jer je za to zainteresirana šira međunarodna javnost i brojni diplomatski akteri, iako sve indicije vode ka Beogradu, no ne treba preskakati nikakve zaključke, već vrijedi pričekati jer će onda svima biti sve jasnije.”