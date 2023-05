NA KORAK JE DO SASTAVLJANJA NOVE VLADE! Nude mu se i oni koji ga ne vole: Vrijeme je da Pupovcu i njegovima kaže ‘zbogom’

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Već se dugo premijer Andrej Plenković priprema za parlamentarne izbore, o kojima u HDZ-u kruže razne priče, dok jedni tvrde da bi se oni trebali održati već na proljeće iduće godine, drugi kažu kako će Plenković ovaj mandat odraditi do kraja te da će se izbori održati tek početkom rujna 2024. Kada god se održali, nedavni debakl na izborima za Gradsko vijeće u Varaždinu HDZ-ovcima je stigao kao hladan tuš i poziv za otrežnjenje, nakon čega su odlučili zbiti redove, posebice one prve, najbliže premijeru Plenkoviću, kojega očekuje borba za još jedan, treći uzastopni mandat, jer samo na taj način može se nadati i odlasku u Bruxelles koji se spominje kao jedna od opcija za nastavak njegove političke karijere. Dugo se u političkoj areni na spomen izbora progovaralo i o upitnom HDZ-ovu koalicijskom potencijalu, ali ti strahovi ovih su dana u vladajućim redovima počeli padati u vodu. Naime, Plenkoviću su se koalicijski partneri počeli nutkati sami od sebe već sada kada još nije ni posve siguran datum izbora.

Pitanje koalicija

Tako je prije nekoliko tjedana, gostujući kod Stankovića u “Nedjeljom u 2”, šibenski župan Marko Jelić otkrio da dugoročno neće imati ništa protiv suradnje s HDZ-om. Tom je izjavom vjerojatno sam sebi pucao u koljena, no Jelić je barem bio iskren. Premda u HDZ-u sumnjaju u neki njegov veliki uspjeh, svejedno podsjećaju i na to da im se nedavno, nakon neuspjelih pregovora s Mostom, za suradnju ponudio i Domovinski pokret, odnosno stranački šef Ivan Penava, koji je, doduše, objasnio kako oni u stranci još sastavljaju preduvjete po kojima će ostvarivati koalicijske suradnje. Dok u Domovinskom pokretu sastavljaju listu, u oporbenim redovima u pogledu koalicija ne događa se baš ništa, što također u HDZ-u budi optimizam.

Poznato je da se SDP i Možemo o nacionalnoj koaliciji još nisu uspjeli usuglasiti iako vrijeme za ujedinjenje curi. Ivica Puljak i njegov Centar zasad su se odlučili na soliranje, a u HDZ-u tvrde da se njihova potencijala ni najmanje ne boje te da će se Puljkova stranka svesti na samo par zastupničkih mandata kao i u ovom sazivu Sabora, u kojem im se pridružila Dalija Orešković koju u idućem sazivu Sabora nitko ne očekuje, posebice kada se zna da je zahladila odnose s bračnim parom Puljak. Most bi po svemu sudeći također na izbore mogao kao samostalna politička opcija jer je njihova suradnja sa Suverenistima pod upitnikom još od varaždinskih izbora, a na desnici nekih drugih i ozbiljnijih opcija ionako nema. Nema jednako tako ni dugo najavljivane velike koalicije za rušenje HDZ-a, pa ni one koja ne bi trebala biti ideološka, kao što je to zazivao Most odnosno bračni par Raspudić kojemu je stigla odbijenica i iz Možemo i iz SDP-a. Premijeru Plenkoviću odbijenica od Socijaldemokrata zasad nije stigla, štoviše, oni se nadaju da bi im HDZ mogao biti slamka spasa za iduće parlamentarne izbore, a u HDZ-u se istodobno nadaju da će stranka Davora Bernardića oteti pokoji mandat SDP-u, što nakon idućih izbora neće biti nevažno jer će za formiranje vladajuće većine biti značajan svaki mandat.





Svojevrsni problem

Nije HDZ-ov položaj jednostavan, zna to i Plenković, zato i jest u pretkampanju odlučio krenuti na vrijeme pa se shodno tome već danima u vladajućim redovima kuje plan za opstanak, koji će biti i svojevrsni program za parlamentarne izbore na kojem će raditi ljudi od posebnog Plenkovićeva povjerenja predvođeni mladim Vladinim glasnogovornikom Markom Milićem, a lako moguće i Karlom Resslerom, kojega je Vladimir Šeks ponovno uspio zbližiti s predsjednikom Vlade.

U HDZ-u kažu da za njih priče o upitnom koalicijskom potencijalu nisu nepoznanica te podsjećaju da se takve teorije šire uoči svakih izbora, a uz to podsjećaju da je Plenković taj koji odlično funkcionira u svim krizama pa nije nemoguće da on sam sebi stvori koalicijske partnere kao što je to, na iznenađenje mnogih, činio i dosad. Onda kada se situacija s Mostom činila neizdrživom, Plenković je kao svoje saveznike prigrlio HNS-ovce, koje je u međuvremenu uspio ispratiti s političke scene pa ta stranka danas praktički više i ne postoji. Stidljivo se uz Plenkovića drže na životu, ali to nije vrijedno spomena. Istina koju treba spomenuti jest da HDZ zasad nije stvorio koalicijske partnere s kakvim-takvim potencijalom, ali je isto tako istina da se Plenković u ovoj za svoju karijeru presudnoj borbi sasvim sigurno neće predati.

Ono što u potencijalnoj suradnji s Jelićem predstavlja svojevrsni problem jest to što on otvoreno surađuje s Damirom Vanđelićem, s kojim se Plenković razišao u dosta burnom tonu nakon zagrebačkih izbora, no Plenković se nada da će nakon parlamentarnih izbora uspjeti izbaciti Vanđelića i prigrliti samo Jelića, ako njih dvojica uopće stignu do saborskih klupa.

Isplativa opcija

HDZ je, kako tvrde naši sugovornici, dosad više puta pokazivao da zna i umije formirati Vladu, a Plenković, koji je odnedavno ponovno pun samopouzdanja, očekuje da će tako biti i sada, odnosno nakon idućih parlamentarnih izbora, na koje će najvjerojatnije ići samostalno. Otkako je Plenković preuzeo HDZ, njegova je strategija samostalan izlazak na parlamentarne izbore, a tek nakon što se vidi tko doista koliko vrijedi, sa svojim stratezima kreće u pregovore i u pohod na takozvane žetončiće, što se dosad pokazalo kao dobra i isplativa opcija. Opcija je HDZ-ovcima i sada suradnja s pojedinim strankama s demokršćanske političke scene koje će lako prihvatiti za svoje partnere, ali Plenković je otvoren i za suradnju s IDS-om, kao i s drugim opcijama s liberalnim predznkom, no najviše od svega HDZ-ovci se nadaju da će “upaliti” njihova strategija s takozvanom točkastom koalicijom koju planiraju i na samim izbornim listama.

Prema toj strategiji, na njihovim listama samo u pojedinim izbornim jedinicama trebali bi se naći istaknuti pojedinci iz određenih sredina. Tako će primjerice HDZ u koaliciju s Hrebakom i njegovim HSLS-om na razini Bjelovarsko-bilogorske županije, gdje je Hrebak na gradonačelničkoj poziciji. U sisačkoj županiji HDZ će nastaviti suradnju s Marijanom Petir, za Dalmaciju tu je doktor Dodik, a u šibenskom kraju na listama vladajuće stranke trebao bi se naći i Hrvoje Zekanović. U varaždinskom kraju HDZ-ovci računaju i na Predraga Štromara, bivšeg ministra i nekadašnjeg predsjednika HNS-a, a očekuju da će jakih pojedinaca na njihovim listama biti još. No, prema posljednjem Crobarometru, Plenković i bez stvaranja koalicijskog potencijala ne bi trebao imati većih problema. Podaci za travanj kažu da je on već sada na korak do sastavljanja iduće vlade, i to one koja neće previše odudarati od ove postojeće, u čijem bi se sastavu ponovno uz HDZ mogli naći predstavnici nacionalnih manjina, odnosno njihovih osam zastupnika predvođenih SDSS-om i Miloradom Pupovcem.

Trend rasta

Ovo istraživanje raspoloženja birača otkriva da HDZ posljednja tri mjeseca bilježi trend rasta, što u vladajućim redovima izaziva optimizam pa ih sve manje brine to što usporedno s time raste i SDP-ov rejting jer oni i dalje ne prelaze 15 posto, što ne ulijeva nadu za nadolazeće parlamentarne izbore, iako su se u Partiji ponadali oporavku baš zbog rezultata u Varaždinu, ali ondje je rezultat postigao kandidat Bosilj, što se ne može poistovjetiti s cijelom strankom i s nacionalnom političkom scenom. Kako bilo, prema Crobarometru, HDZ je u travnju bio na 30,9 posto popore, rejting im ne pada ispod 30 posto, dok je SDP-ov rejting, unatoč rastu, na skromnih 13,6 posto potpore. Bez obzira na ove brojke, u HDZ-u ipak ne mogu biti posve bezbrižni jer je Plenković četvrti najpozitivniji političar u državi, s tim da su ispred njega i Božo Petrov i Ivan Penava kao svojevrsni miljenici desnice koja nije naklonjena Plenkoviću, kao što nije ni on njoj, što je razvidno iz toga što je posve ugasio desno krilo svoje stranke. Ni potpora Plenkovićevoj vladi nije na zavidnoj razini, ali je zato respektabilna potpora koju uživa predsjednik Zoran Milanović, koji je najpopularniji političar u državi, dok Plenković uz Pupovca tvori listu najnepopularnijih političara u zemlji, što bi ipak mogli biti signali za nešto širu i ozbiljniju strategiju za parlamentarne izbore, za koje se Plenković priprema računajući da će sve ostati po starom. I doista, nije nemoguće da tako bude, no isto tako nije nemoguće da se Plenković na ovim izborima koji mu predstoje neugodno iznenadi rezultatom jer na desnom krilu HDZ-a već sada najavljuju bojkot izbora ako on nastavi zagovarati nastavak suradnje s Pupovcem i njegovom strankom.