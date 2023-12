Na Jakuševcu došlo do novog odrona: Jedna osoba ozlijeđena

Autor: I.G.

Danas u ranim jutarnjim satima, došlo je do novog odrona na zagrebačkoj deponiji otpada Jakuševac, što je rezultiralo ozljedom jedne osobe. Incident se dogodio nešto prije 7 sati, a informaciju je potvrdila Policijska uprava Zagrebačka.

“Možemo potvrditi da je policija nešto prije 7 sati jutros zaprimila dojavu da je došlo do odrona na deponiju Jakuševac. Pritom je, prema prvim informacijama, jedna osoba ozlijeđena i prevezena je u bolnicu. Točne okolnosti koje su dovele do urušavanja, utvrdit će se policijskim očevidom koji je u tijeku”, rekli su za Jutarnji iz zagrebačke policije.





Podsjetimo, 11. studenog se na zagrebačkom odlagalištu otpada Jakuševec-Prudinec aktiviralo veliko klizište i došlo je do odrona.

Tomašević: Nema povećane koncentracije plinova

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević rekao je tada kako je analizom utvrđeno da odron na odlagalištu otpada Jakuševec nije prouzročio povećane koncentracije plinova te ni na koji drugi način ugrozio zdravlje građana, što je ranije tvrdila gradska oporba. Tomašević je dodao i da na tom dijelu odlagališta nije bilo nikakvih radova te odlaganja otpada. Kasnije je zagrebački gradonačelnik dodao da će se dio odlagališta otpada Jakuševec koji se početkom studenoga urušio, sanirati do kraja godine, a poručio je i kako s nadležnima rade da do takvih događaja više ne dođe.

“Analiza neovisnog Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada pokazala je da u razdoblju od 11. do 15. studenog nije došlo do prekoračenja graničnih vrijednosti niti za merkaptane ni za neke druge plinove, za koje je oporba govorila da su prekoračeni. Dakle, to nije točno. Planiramo sanaciju izvršiti do kraja godine, radimo s nadležnim institucijama da utvrdimo što se dogodilo, da se to više ne ponovi i da se sanira do kraja godine”, rekao je Tomašević na konferenciji za medije.