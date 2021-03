NA HRVATSKOM KATOLIČKOM RADIJU FRCALE ISKRE: Evo zašto je Troskot naljutio Tihomira Dujmovića!

Autor: Dnevno

Na Hrvatskom katoličkom radiju u emisiji “Argumenti” u četvrtak su gostovali Vesna Škare Ožbolt, Zvonimir Troskot te Tihomir Dujmović. Tema su bili lokalni izbori u Zagrebu, a nakon emisije, zaiskrilo je na društvenim mrežama.

Naime, Tihomir Dujmović zamjerio je Mostovom kandidatu Zvonimiru Troskotu izjavu o Miroslavu Škori. Dujmović je rekao da bi se u drugom krugu mogli naći Tomislav Tomašević te Miroslav Škoro, na što je Troskot kazao da se ne slaže s njim.

“Lokalni izbori su vrlo specifični izbori i ne vidim da je gospodin Škoro uspio kapitalizirati svojih 25 posto glasova s predsjedničkih izbora sad na parlamentarnima. Malo je to prekasna kandidatura da bi ga se moglo staviti u jedan kontekst grada Zagreba, s obzirom da on dolazi sa istoka Hrvatske. Mislim da su to prekratki rokovi da bi ga se moglo staviti u konture za grad Zagreb”, konstatirao je Troskot.

Okomio se na Troskota na Facebooku

Dujmović je odmah u emisiji ocijenio da je Troskotova reakcija neprimjerena, a kasnije se na svojem Facebook profilu u podužem postu osvrnuo na “skandal na Hrvatskom katoličkom radiju”, kako ga je nazvao.

“Ono što je bilo ružno, nedostojno i na razini tretmana Crnaca u Americi sredinom 50-tih godina je bila opaska Zvonimira Troskota koji je glede kandidature, odnosno moje procjene da će Miroslav Škoro ići u drugi krug, dometnuo kako gospodin Škoro nije Zagrepčanin, da dolazi iz istočnih dijelova Hrvatske, odnosno da je dio života proveo izvan Zagreba, a u istočnim dijelovima zemlje. Pišem po sjećanju, možda je neka riječ drugačija, ali je smisao apsolutno taj i može se provjeriti čim Katolički radio emisiju „Argumenti“ digne na mrežu! Vrijeđati ljude zato jer nisu rođeni Zagrepčani, tvrditi da ih to ograničava u bilo kakvoj političkoj ambiciji doista je jezik Južnoafričke republike i tamošnjeg aparthejda prije kakvih pola stoljeća. Šteta, građanski štih Troskota je obećavao, ali nakon što je najavio uhićenja HOS-ovaca, sada čujemo da onaj tko je dio života proživio u istočnoj Hrvatskoj nije adekvatan za zagrebačkog gradonačelnika i da ga diskvalificira jer je živio dio života u istočnom dijelu Hrvatske. Zar u istočnom dijelu Hrvatske žive maloumni? Gluplji? Nesposobniji? A oni koji žive u Zagrebu samim tim imaju prednost u obnašanju funkcije gradonačelnika? Nakon takvih teza gospodin Troskot se slobodno može opet na par godina povući iz političkog života, odmah odustati od kampanje i tako smanjiti onu plahtu od izbornog listića što bi bilo najkorisnije što bi u ovom trenutku napravio”, dio je teksta kojeg je Dujmović napisao na Facebooku.









I Škare Ožbolt reagirala nakon emisije

Inače, nakon emisije reagirala je i Vesna Škare Ožbolt, jer je Dujmović u emisiji inzistirao na nekim ideološkim temama.

“Jutros sam gostovala u emisiji Argumenti na Hrvatskom katoličkom radiju, uz g. Zvonimira Troskota kao kandidata i g. Tihomira Dujmovića, analitičara koji je otvoreno u svojim analizama navijao za g. Miroslava Škoru. Time bi se moglo zaključiti da su danas u studiju gostovala dva kandidata za gradonačelnika i glasnogovornik trećeg kandidata, g. Škore.

Dok sam objašnjavala razloge svoje kandidature i predstavljala svoju viziju obnove Zagreba od potresa, g. Dujmović je, na poprilično neugodan način, inzistirao na ideološkim temama, počevši s pitanjem rušenja određenih spomenika”, napisala je pa istaknula neke od tema koje su za nju kao kandidatkinju itekako važne, pa je na kraju, uz napomenu da će biti gradonačelnica svih građana, nadodala:









“Pitam g. Dujmovića, što je važnije – baviti se nazivima ulica, trgova ili spomenicima iz bivših režima ili pružiti našim građanima obnovu njihovih domova i vratiti im normalan život?”.