Na HRT-u zaiskrilo oko Milanovića: ‘Naš bivši predsjednik izlazi na izbore, vaš iz zatvora na vikend’

Autor: M.P.

Predsjednički izbori očekuju nas za pet i pol mjeseci, pretkampanja već traje. Pohod na novi mandat na Pantovčaku već je objavio aktualni predsjednik Republike Zoran Milanović. HDZ još ne otkriva svojeg aduta. U emisiji Otvoreno o tome su razgovarali Damir Habijan, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije (HDZ), Arsen Bauk, potpredsjednik Kluba zastupnika SDP-a, Marija Selak Raspudić, nezavisna saborska zastupnica i Ivica Kukavica, potpredsjednik Kluba zastupnika DP-a.

Marija Selak Raspudić, koja je najavila kandidaturu, kaže da nezavisnost koša. “Nezavisna sam kandidatkinja. Ukoliko doista uspijem iskoračiti, a to ponekad više ovisi o logistici jer, za razliku od mnogih drugih, kao osoba koja je nezavisna u jednoj sam specifičnoj situaciji. U životu, tako i u politici, nezavisnost košta. I meni je drago tu cijenu platiti”, rekla je.

Što se tiče logistike, i za početak prikupljanja 10.000 potpisa kazala je da u tome ima iskustva jer je prikupljala potpise za referendumsku inicijativu za vrijeme COVID-krize, pa zna koliko je to logistički i zahtjevan zadatak. Iako je svjesna koliko je logistika važna, vjeruje da biračima nešto može ponuditi sadržajem. Arsen Bauk je govorio o podršci SDP-a Zoranu Milanoviću. Rekao je da je Glavni odbor prihvatio prijedlog predsjednika stranke koji je prethodno podržalo Predsjedništvo SDP-a. Kada se odluka donese moraju je poštivati svi, dodao je.

Za Domovinski pokret sve su opcije otvorene

Ivan Kukavica, na pitanje hoće li Domovinski pokret podržati HDZ-ovog kandidata ili će možda imati svojeg kazao kako su za Domovinski pokret sve opcije otvorene.

“To danas na predsjedništvu stranke nije bila tema. Naravno da nam je kao desnoj suverenističkoj stranci bitna funkcija predsjednika, zbog ovlasti vezanih uz vojsku, Sigurnosnoobavještajnu agenciju i vanjsku politiku. Dobro ćemo razmotriti i definirati hoćemo li izaći sa svojim kandidatom, no to zasad nije tema. Sve su opcije moguće, kao stranka ćemo zauzeti jasan i čvrst stav. Svi imamo svoje simpatije, a na našim ćemo stranačkim tijelima definirati tko će biti kandidat i to ćemo priopćiti”, rekao je potpredsjednik Kluba zastupnika DP-a.

Damir Habijan tvrdi da će HDZ na vrijeme izaći sa svojim kandidatom za Pantovčak. Ponovio je da je HDZ uvjerljivo pobjedio na parlamentarnim i europskim izborima. “U ovom trenutku, kao što vidite, imamo unutarstranačke izbore koji se održavaju 13. srpnja. Predsjednik stranke sa svojim timom obilazi sve županijske organizacije i fokus je na tome. Prema tome, kada završe unutarstranački izbori sigurno će biti i uskoro odluka o tome, ali tko god bude kandidat, budite uvjereni da će to biti treća uzastopna pobjeda HDZ-a”, uvjeren je. Komentirao je nagađanja o Miri Gavranu kao nestranačkom predsjedničkom kandidatu HDZ-a, rekavši da je riječ o vrlo kvalitetnoj osobi, ali da će riječi o bilo kojem kandidatu biti nakon unutarstranačkih izbora.

Bauk: Naš bivši predsjednik izlazi na izbore, a vaš na vikend iz zatvora

Habijan je ‘bocnuo’ SDP, rekavši da je Milanović prestao biti predsjednik svih građana i građanki onog trenutka kada je ušao u prostorije te stranke. HDZ-ov ministar je siguran da će biračima to biti presudno kada budu izlazili na birališta. Na to mu je vratio Bauk.









“Naš bivši predsjednik je na Pantovčaku i izlazi na izbore, a HDZ-ov bivši predsjednik u Popovači i izlazi na vikend, možda da njega kandidirate, ne bi bio puno lošiji od kandidata koje možete izvući za izbore”, odgovorio mu je SDP-ovac.

Kukavica je ponovio da je Domovinski pokret ozbiljna stranka i tako pristupaju i predsjedničkim izborima. Stalo mu je da oružane snage budu jamac mira, rekavši da trenutno živimo u teškim vremenima. Selak Raspudić rekla kako je gubljenje vremena razgovarati o bilo kojem HDZ-ovom kandidatu dok oni ne izađu s time. “Čini se da su oni u problemu, s obzirom na sva imena koja su u opticaju ne bih rekla da ovo shvaćaju toliko ozbiljno i da im je stalo do te funkcije, ali to je ono što će oni sami protumačiti”, kazala je.

Nastavilo se prepucavanje HDZ-ovca i SDP-ovca: Koga je on prevario?

Habijan je podsjetio, nazivajući Milanovića “dotični”, da se on na poziv predsjednika Vlade kada je počela ruska agresija na Ukrajinu, nije oglasio, a zatim smo mogli svjedočiti njegovim proruskim stavovima. “Dakle, ako s takvom osobom, koja je na neki način odbačena od zapadnog svijeta u pogledu stava prema ruskoj agresiji na Ukrajinu želimo sukreirati vanjsku politiku, to je vrlo teško”, rekao je.









Kritizirao je i Milanovićev pristup u kampanji za parlamentarne izbore, rekavši da je eklatantno kršio Ustav na koji je prisegnuo. Dodao je da se šutnjom nakon poraza na parlamentarnim izborima Milanović pokušao rehabilitirati kako bi se pokušao pripremiti za kampanju za predsjedničke izbore.

Bauk je, odgovarajući na te kritike, kazao da su Milanovićevi slogani 2019. i 2020. bili suprotni svemu onome što Habijan sada govori, a birači, pa i desni u drugom krugu, to su honorirali glasajući za njega. “Kako to mislite da on nekoga prevario? Dakle, desni glasači su imali niz kandidata za koje su mogli glasati na predsjedničkim izborima i glasali su. A u drugom krugu su imali predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović i Zorana Milanovića, tada građanina, i glasali su u većini za Zorana Milanovića. Što se tiče susjeda, ja ne mislim da je predsjednik Republike nas i s jednim susjedom posvađao”, rekao je Bauk.

“Meni je nevjerojatno da se gospodin Bauk pravi da ništa ne zna i da ovih četiri pol godine ove ostavštine, koje je nažalost nula, zero, ništa, zaboravi. Dakle, to je prilično nevjerojatno. Ja znam da vi želite stati iza njega, ali to neće pomoći”, odgovorio je Habijan.

Pet i pol mjeseci još do drugog dijela prosinca, oko Božića, kad bi se mogli dogoditi predsjednički izbori, a onda drugi krug, ako ga bude, u siječnju iduće godine.