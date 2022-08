NA HORIZONTU NOVI LIDER DESNICE U HRVATSKOJ? Konzervativci u HDZ-u klade se na njega: Mladi lav zadaje glavobolje premijeru Plenkoviću

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Dugo se po HDZ-u pričalo kako je osječko-baranjski župan Ivan Anušić predvodnik takozvane unutarstranačke desne struje koja nije posve zadovoljna premijerom Andrejem Plenkovićem i njegovim vođenjem stranke, koja je zbog suradnje sa SDSS-ovim Miloradom Pupovcem, ali i zbog niza drugih odluka i poteza premijera Plenkovića skrenula s demokršćanskog političkog puta.

I sam je Anušić s pozicije jednoga od četiriju potpredsjednika HDZ-a uoči lokalnih izbora kritizirao suradnju s Pupovcem, a kada mu je postalo jasno da je s tih izbora izašao kao jedan od najvećih pobjednika, Plenkoviću je prilično izravno sugerirao da propita odnos sa svojim koalicijskim partnerom, dajući do znanja svojim stranačkim simpatizerima da se HDZ treba redefinirati.

Prošlo je od tih kritika podosta vremena, Plenković je često gostovao kod Anušića u Slavoniji, međutim, do danas njihov odnos nije izglađen iako se i jedan i drugi svojski trude da njihove trzavice ne dospiju u javnost.





Bojkot premijera

Tom trudu unatoč, kada je priveden bivši ministar graditeljstva Darko Horvat, govorilo se da se Anušić i ministar prometa Oleg Butković nisu pojavili na kriznom sastanku koji je organizirao premijer Plenković, ne znajući što će se dalje događati i hoće li privođenja stati samo na Horvatu.

Bila su to toliko krizna vremena da se u Plenkovićevu krugu strahovalo od pada Vlade pa je razumljivo da premijer takvo ignoriranje Anušiću do danas nije oprostio, baš kao što ni njegovoj prijateljici, ministrici Tramišak, nije oprostio što je u medijima progovorila o navodnim prijetnjama koje je dobivala a da o tome nije prvo obavijestila njega i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Iako je Plenković s mladom ministricom i danas na oprezu, ona je na svojoj poziciji ostala nakon nedavno provedene rekonstrukcije Vlade za koju mnogi u HDZ-u tvrde kako nije dovršen posao.

I ne misli Plenković dovršavati posao, na način na koji su to od njega očekivali i u stranci i u javnosti, sa stabilnim rejtingom svoje stranke krenuo je u kampanju za još jedan mandat, a iako ne strahuje od oporbe i konkurencije iz oporbenih redova, premijer Plenković zbog nerazriješenih odnosa s Anušićem i takozvanom stranačkom desnicom ne ulazi posve mirno u period pretkampanje jer vrlo dobro pamti one europske izbore na kojima je stranci jedan mandat odnio famozni crni labud, baš kao što vrlo dobro zna kako je posljednji put kada se obračunavao s Milijanom Brkićem po stranci letjelo perje.

Sve do Anušićeva naglog uzleta baš se Brkić smatrao perjanicom HDZ-ove desnice, a sada kada se Brkić povukao iz politike, premijer nije do kraja siguran koje su njegove namjere pa se među premijerovim prijateljima odnedavno govori kako su Brkić i Anušić obnovili odnose te kako bi njih dvojica na idućim predsjedničkim izborima u igru mogla vratiti bivšu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, što je Plenkoviću donekle prihvatljivo, iako mu nije posve jasno koja bi bila njihova računica u toj priči.

Ideološki odmak

Jedna od teza je ta da HDZ-ovo desno krilo za premijera gura menadžera Damira Vanđelića koji nastoji destabilizirati Plenkovića, međutim, za to nema baš nikakve potvrde, kao što nema nikakve potvrde ni za to da Anušić želi biti predsjednik HDZ-a, ali ne i predsjednik Vlade, nego bi tu poziciju prepustio Gordanu Jandrokoviću, no i to je jedna od verzija koje se provlače hodnicima vladajuće stranke.

U jednoj od tih stranačkih glasina govori se kako je Anušić svjestan da bi premijerska pozicija naštetila njegovoj stabilnoj poziciji župana te da mu stoga takvo što ne pada na pamet. Govorilo se da bi Plenkovićevu poziciju mogao destabilizirati Butković, no on se zasad nema namjeru trpati u prve redove, ali zato sve više konzervativno orijentiranih HDZ-ovaca svoju uzdanicu prepoznaje u dubrovačkom gradonačelniku Mati Frankoviću koji je dio Anušićeva kruga i koji je ujedno prepoznat kao jedan od najjačih aduta stranačke desnice.









Osim što uživa simpatije stranačke desnice, Franković baš poput Anušića odlično kotira među braniteljskom populacijom, oni koji ga poznaju opisuju ga kao simpatičnog i susretljivog tipa kojemu predviđaju nacionalnu političku karijeru. Braniteljima se Franković pod kožu uvukao i prije nekoliko tjedana kada je na svojem profilu na Facebooku objavio svoju fotografiju u maskirnoj majici s HOS-ovim znakom na kojem piše “Za dom spremni”. Uz sliku je podijelio pjesmu Tomislava Ivčića “Tamo gdje sam rođen”, a njegova objava nije promaknula ni predstavnicima medija koji su detektirali kako dubrovački gradonačelnik pozira u majici s “ustaškim pozdravom”.

“Postoje ljudi koji će zauvijek žaliti za relikvijama prošlosti, jedna od njih je Jugoslavija, a među njima su i ustaše te ustaštvo. Nisam pozirao u majici s ustaškim znakovljem, nego u majici sa znakovljem iz časnog i ponosnog Domovinskog rata.

Relikvije prošlosti

Rata u kojem smo pobijedili, a brojni koji su izgubili živote za našu slobodu nosili su upravo znakovlje kakvo se nalazi na ovoj majici, na desnom i lijevom rukavu. A ako Bog da, i ove godine Stradunom će se punim plućima pjevati ponosna hrvatska pjesma ‘Bojna Čavoglave’ koja je naše branitelje vodila kroz časnu pobjedu u Domovinskom ratu”, napisao je Franković na svom profilu na Facebooku, znajući da je član stranke koja na nacionalnoj razini koalira s Miloradom Pupovcem koji se svojski zalaže za to da se pozdrav “Za dom spremni” zakonom zabrani.









Ne tiče se to previše dubrovačkog gradonačelnika, međutim, njegovi znanci napominju kako Franković nije tip koji preskače stepenice i kako on definitivno neće javno i izravno kritizirati Plenkovića kao što su to činili brojni drugi predvodnici HDZ-ove desne struje prije njega.

On je i u stranci karijeru gradio postupno, jedno vrijeme nakon Dubravke Šuice vodio je predsjedništvo gradskog odbora HDZ-a, a danas i u županijskoj organizaciji stranke ima važnu ulogu, no da je njegov i Plenkovićev odnos nestabilan, jasno je iz toga što Franković na prošlim lokalnim izborima nije predstavljen kao HDZ-ov kandidat za dubrovačko-neretvanskog župana, umjesto njega stranka se odlučila na Dobroslavića koji je u poznim godinama, čime je Frankoviću jasno poslana poruka da nije dio Plenkovićeve glavne momčadi.

Inače je Franković u HDZ-u još u kategoriji mladih lavova, rođen je 1982., završio je srednju školu Centerburg Ohio u Sjedinjenim Američkim Državama, a zatim i dvogodišnji program na Rochester Institute of Technology, čime je stekao titulu Associate in Applied Science. Radno iskustvo stjecao je u Generalturistu Dubrovnik, nakon čega je postao izvršni direktor tvrtke Lanta Generalturist sa sjedištem u Budvi, a potom stiže na čelo ACI-ja Dubrovnik, nakon čega obnaša dužnost regionalnog koordinatora za nautiku za južni Jadran.

Impresivna karijera

Četiri je mandata bio šef HDZ-ove mladeži u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a zatim i nacionalni dopredsjednik stranačke mladeži, bio je i tajnik županijskog odbora, a zatim i županijski vijećnik, sve to dovelo ga je do pozicije gradonačelnika. U Karamarkovoj eri Frankoviću se predviđala velika karijera, njih dvojica navodno su kliknula na prvu i odlično su surađivali, s Plenkovićem Franković nema ni izbliza takav odnos, premda u svojem gradu bez problema osvaja vlast, stranka Frankovića nikada nije previše isticala, iako je dio članstva u njemu prepoznao značajan potencijal.

Da Plenkoviću nije po mjeri, priča se i po stranačkim hodnicima u kojima se govori da je Franković premijera osramotio posljednjom aferom i medijskim napisima o sumnjivom natječaju namještenom za jednoga ponuđača. Riječ je o natječaju za žarulje teškom 11 milijuna kuna koji je srušen zbog sumnje u pogodovanje, a u Plenkovićevu krugu tvrde kako mu takvi medijski napisi sada kada se sprema za izbore ne trebaju, posebice zbog toga što je donekle sanirao krizu kroz koju je HDZ prošao nakon niza istraga i privođenja ministara. Zato Plenković ne želi strahovati od toga da na vrata Gradske uprave u Dubrovniku zakuca USKOK zbog sumnjivih natječaja s kojima nema veze, a kojima bi ga se moglo diskreditirati zbog stranačke veze s Frankovićem, čiji suradnici tvrde da od svega toga neće biti ništa i da su ti Plenkovićevi strahovi iracionalni.