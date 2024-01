Na granicu im stiže ‘bijela vojska’, hrvatski analitičar upozorava: ‘Netko bi mogao nadrapati’

Američko-meksička granica u Teksasu opet je postala središte krize u SAD-u koja će uvelike utjecati na političku situaciju u izbornoj godini. Sve se zakuhalo nakon što je guverner Greg Abbott odlučio da graničnoj kontroli neće dopustiti uklanjanje žilet-žice na obali rijeke Rio Grande. Abbott se, nakon što je Vrhovni prošlog ponedjeljka odlučio da federalne vlasti imaju pravo maknuti žicu s granice, odlučio suprotstaviti administraciji američkog predsjednika Joea Biden, pozivajući se pritom na članak Ustava koji državama dopušta obranu u slučaju invazije.

On tako tvrdi da se Teksas pod invazijom ilegalnih imigranata od kojih se mora obraniti, a u svemu su mu podršku pružila 25 od 26 republikanskih guvernera iz svih dijelova SAD-a. Jedina iznimka je Phil Scott iz Vermonta, koji je odbio potpisati pismo potpore Abbottu. Osim toga, Abbott ima podršku i među mnogim republikanskim zakonodavcima u američkom Kongresu, gdje zastupnici odbijaju glasati za Bidenov paket pomoći Ukrajini i Izraelu bez da se u njega uključe strože protumigrantske mjere.

Prema planu koji je trenutno na stolu, federalna vlada zatvorila bi granicu nakon ako u jednom danu u SAD uđe 5000 migranata, bit će im zabranjeno tražiti azil ako ilegalnu uđu u Sjedinjene Države i mogli bi biti deportirani. “Taj grozni dogovor o granici normalizirao bi ulazak 5000 ilegalnih imigranata dnevno. To je 5000 previše. Demokrati lažu kada kažu da je za problem na granici kriv Kongres. Biden je otvorio granicu. Neću glasati za ijedan prijedlog koji će mu dopustiti da nastavi kršiti zakon”, rekao je Ted Cruz, predstavnik Teksasa u Senatu.

JUST IN: “Take our Border Back” convoy has departed from Norfolk, Virginia for Eagle Pass to protest against Biden’s open border.

The organizer, Craig Hudgins, says he wants to show his support for the Texas National Guard as they defend Texas.

Hudgins estimated that a whopping… pic.twitter.com/Ia6zbsTrPT

— Collin Rugg (@CollinRugg) January 29, 2024