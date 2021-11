‘NA CETINJU JE BILO NAORUŽANIH S OBJE STRANE, IAKO NE U MANASTIRU’ Crnogorski ministar otkrio: ‘Spremala nam se velika muka’

Autor: Dnevno.hr

Ministar unutarnjih poslova Crne Gore, Sergej Sekulović, rekao je da u Cetinjskom manastiru, tijekom ustoličenja mitropolita Joanikija, nije bilo naoružanih osoba.

“Ono što je činjenica, barem što se nas tiče, u manastiru ne, na Cetinju, na obje strane, da. Bilo je visokorizično. Imali smo i sreće i znanje i umijeća da iz te situacije izađemo”, rekao je Sekulović u parlamentu, odgovarajući na pitanje zastupnika DPS-a Andrije Nikolića.

Nikolić je ministra pitao raspolaže li policija konkretnim imenima osoba koje bude zanimanje sigurnosnih službi, a koje su boravile na Cetinju, kao i u cetinjskom manastiru 4. i 5. rujna.

Sekulović je istaknuo i da im se “spremala velika muka”. “Mi smo dobili drugu šansu. Na nama je umijemo li ju prepoznati i iskoristiti ili ćemo se vratiti u muku pa da ovog puta to izvedemo do kraja. To je izbor”, poručio je Sekulović.

Zastupnik Nikolić je podsjetio da je Sekulović potvrdio da su postojale dvije linije upravljanja sigurnosnim sustavom te večeri na Cetinju.

“Za pohvalu je što niste prihvatili da podnesete ostavku koju vas je tražio premijer Zdravko Krivokapić jer biste preuzeli dio odgovornosti koju je nosio osobno Krivokapić, kada je u četiri sata ujutro najavio da će on zajedno s organima sigurnosti poći na Cetinje”, rekao je Nikolić.