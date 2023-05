‘NA BLEIBURGU NITKO NIJE STRADAO!’ Milanović ponovo podiže prašinu: ‘To se dogodilo u Jugoslaviji, oni kojima je to bitno sad ne mogu ništa’

Autor: I.G.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je u srijedu na svečanosti dodjele javnih priznanja Grada Zagreba, na kojoj su gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik Gradske skupštine Joško Klisović uručili Nagrade Grada Zagreba zaslužnim pojedincima i institucijama. Nakon toga predsjednik je odgovarao na novinarska pitanja. Komentirao je nagrade koje su dodijeljene danas u zagrebačkoj gradskoj skupštini.

Na početku je odgovorio premijeru Andreju Plenkoviću: “Neka dođe u centar grada i kazni sve koji nisu izvijesili zastavu”, a nakon toga odgovorio je na pitanje novinarke o zabrani pozdrava ‘Za dom spremni’.

Na uzvik Slava Ukrajini istaknuo je: “Mučim se kao Isus da stavimo pokliče poput ZDS-a sa strane. Ako nisi shvatio, ne mogu te preodgajati. No između Za dom spremni i Slava Ukrajini nema razlike. To je poklič najradikalnijih šovinista zapadne Ukrajine koji su radili s nacistima i pobili tisuće Židova, Poljaka… To ne želim slušati u Hrvatskoj. To što su se neki lideri navukli na to, ne zanima me. Neka izmisle drugačiji pozdrav. Neka maknu i Rusiju i Ukrajinu. Kijev je daleko, Moskva još dalje.”





“Ljudi imaju svoje mišljenje o svemu. Ne mogu ideologu reći nemaš pojma o stvarima koje su se događale. Tu ću stati jer ne znam što se dogodilo u Moskvi. Ja sam svoj ‘point made’. Ne mogu to raditi unedogled. To nam radi štetu. Jeste vidjeli komemoraciju u Bleiburgu?… Odnosno u Jugoslaviji, na Bleiburgu nitko nije stradao. Postoji dosta načina da se to komemorira na miran način. To su shvatili i Austrijanci pa su to zabranili. Oni kojima je to bitno sad ne mogu ništa. Da se samo malo pristojnije ponašalo i nije ih se provociralo, to je i dalje moglo biti u Austriji. nepotrebno. Taj antifašizam, to je borba protiv tirana. To su bili Talijani i nacisti. Protiv koga su se borili partizani? Protiv SS divizije. To za ZDS pitajte onog muljatora Plenkovića”, rekao je Milanović.

Dodjela nagrade je frontalna ideološka borba

Novinarka ga je upitala smatra li da su nagrade za Zagrepčanku godine dodijeljene ideološki.

“Jesu, ali to na znači da su nepravedno dodijeljene. To je frontalna ideološka borba. Kurtoazno zaplješći, kao ja Plenkoviću na otvaranju Pelješkog mosta. Ta žena, gospođa Čavajda je bila u groznoj situaciji i trebalo joj je pomoći. pitanje pobačaja je riješeno još u Jugoslaviji i to je gotova stvar. Ima ljudi kojima to smeta i koji mole pred crkvama. Nek’ se mole pred crkvama. Okreni glavu, baš te briga. Ne vidim to kao opasnost. nitko normalan nije zaljubljenik u pobačaj. Ali to je ipak žensko tijelo. U krajnjoj liniji je to žensko tijelo. Loše je biti isključiv u tim stvarima.

“Imaš priziv savjesti? Ok, nećeš radit pobačaj, ali naći ćemo nekoga. Ne možemo nikoga natjerati da to radi, ali postoji način da se izazov riješi. Da dođu liječnici koji nemaju priziv savjesti”, rekao je Milanović.