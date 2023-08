Muž ‘kninske kraljice’ sve priznao, ‘bojali smo se za sigurnost’: ‘Pronašao sam bubu u autu moje Josipe’

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Odnedavno je bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić ex Rimac ex Čulina ponovno u braku, a njezino srce nakon razvoda od prvog supruga Danijela osvojio je nekadašnji obavještajac Josip Pleslić. Da bračni par proživljava pravu idilu, vidljivo je i na društvenim mrežama, gdje je Pleslić objavio fotografiju sa svojom novom suprugom, a oni koji ih dobro poznaju kažu kako novopečeni par u stilu Jamesa Bonda uživa po elitnim kornatskim restoranima te djeluju prilično rasterećeno, kao da pred Čulinom nisu ozbiljni pravosudni procesi. Nije čudno što Čulina nije zabrinuta kada se i u tome može osloniti na svojeg novog supruga do te mjere da bi zlobnici mogli pomisliti kako joj on može pomoći i svojim vezama u SOA-i, u kojoj je nekoć radio prije nego što se otisnuo u poduzetničke vode.

Oni upućeni u tematiku vezanu uz istrage o bivšoj HDZ-ovoj državnoj tajnici pitaju se tko tu koga čuva i štiti te napominju kako je i Pleslić iskaz davao svojim nekadašnjim kolegama, koje nije previše zabrinulo ni zaintrigiralo to što se on ničega vezanoga uz afere svoje sadašnje supruge nije sjećao. Doista, iz iskaza iz kolovoza 2020. koji je Pleslić dao USKOK-u proizlazi da on ništa o onome za što se Čulina mjesecima prozivala i zbog čega su bili privedeni ne sjeća. Na samom početku iskaza Pleslić potvrđuje kako Josipu Rimac poznaje sedam, osam godina.

“Kada me pitate jesam li s njom bio u kakvoj vezi intimnije prirode te koliko je trajala, odgovaram da se želim koristiti svojim pravom da ne odgovaram na pitanja kojima bih sebe izložio sramoti, ali mogu reći kako sam s Josipom Rimac bio u dobrim odnosima te smo često provodili vrijeme zajedno”, priznaje tog kolovoza Pleslić na ispitivanju te se potom osvrće i na suradnju ove HDZ-ovke s trgovačkim društvom C.E.M.P., odnosno s poznatim hercegovačkim poduzetnikom Milenkom Bašićem i njegovim partnerom Draganom Stipićem koji i jesu protagonisti čuvene afere Vjetroelektrana.





Sastanci u stanu

“Meni je poznato da je ona s njima često komunicirala te se s njima sastajala, ali o detaljima njihova odnosa ja nemam konkretnih saznanja. Moguće je da je ona meni govorila o tim stvarima, ali ja ih nisam smatrao previše bitnima te se stoga tih okolnosti ne sjećam. Meni stoga nisu poznate nikakve aktivnosti Josipe Rimac u vezi s društvom C.E.M.P. o kojima se kasnije pisalo u medijima, a koje se odnose na određena posredovanja kod Ministarstva, Hrvatskih šuma i HERA-e. Također mi nije poznato da bi Josipa Rimac ostvarivala bilo kakve prihode na temelju suradnje s Milenkom Bašićem i Draganom Stipićem. Ja s njom nisam razgovarao o financijskim pitanjima pa tako ne znam je li imala kakav drugi izvor prihoda osim onog vezanog za radno mjesto u Ministarstvu uprave”, svjedočio je nadalje Pleslić, koji se potom referirao i na poduzetnike Antu Sladića i Josipa Ravlića koji su u javnom prostoru spominjani zbog uredbe na čije je izmjene Čulina nastojala utjecati kontaktirajući i s bliskom suradnicom premijera Plenkovića Tenom Mišetić, koja je također na ovu temu svjedočila u USKOK-u i koja je u međuvremenu karijeru nastavila u Bruxellesu. Kao što je poznato, Čulina je s Mišetić stupila u kontakt uz pomoć svoje prijateljice Ružice Njavro iz Ministarstva poljoprivrede.

“Na poseban upit poznajem li Antu Sladića i Josipa Ravlića odgovaram kako poznajem Antu Sladića, a upoznao sam ga preko Josipe Rimac koja mi je rekla kako je Antu Sladića preporučio njezin prijatelj Tonći Matas te je zamolila da se sastanem sa Sladićem i vidim što mu treba. Ja sam se s njim sastao, a on je tražio da za njega kod načelnika Općine Tisno organiziram sastanak u vezi sa zemljištem za uzgoj ljekovitog bilja, čime se Sladić namjeravao baviti. Također je tražio da mu nađem kupca za jedno zemljište, kao i kupca za jedan projekt plinske elektrane u Slavonskom Brodu. Nakon tog sastanka ja sam provjerio dostupne podatke o Anti Sladiću putem interneta te meni dostupnih aplikacija, na temelju čega sam smatrao da on nije ozbiljan investitor i nisam postupio ni po čemu što je on od mene tražio. On je mene nakon toga više puta nazvao, ali ja nisam odgovarao na te pozive”, rekao je nadalje Pleslić objasnivši kako njemu nisu poznati detalji odnosa između Sladića i Rimac, ali mu je poznato da su se sastajali kod nje u stanu u Zagrebu, no on o pojedinostima tih sastanaka prema ovim navodima nije znao ništa.

Službeni komentar

Pleslić prema ovom iskazu nije poznavao ni dekana Agronomskog fakulteta Zorana Grgića koji je involviran u takozvanu aferu Pašnjaci. Prema tezama USKOK-a, Grgić je kao dekan Agronomskog fakulteta trebao pripremiti izmjene propisa kojima bi se pogodovalo Sladiću i Ravliću, a to se odvijalo tako da je Čulina u dogovoru sa Sladićem tražila od Ružice Njavro da iskoristi utjecaj koji ima kod ministrice Marije Vučković kako bi se osigurale izmjene Uredbe o zakupu šumskog zemljišta. Kako bi Njavro nagovorila Vučković da se Uredba izmijeni, zatražila je da se u taj postupak kao stručna osoba uključi Grgić koji je, prema tvrdnjama istražitelja, prije nego što je prijedlog izmjena Uredbe poslao u Ministarstvo, najprije iste poslao Sladiću i Čulini kako bi provjerili je li sve učinjeno po Sladićevim željama, no njegovi prijedlozi nisu posve prihvaćeni pa je Njavro s Rimac dogovorila da će Grgić u sklopu e-savjetovanja dati službeni komentar na nacrt Uredbe u ime Agronomskog fakulteta.

Možda Plesliću dekan i nije poznat, no zato je potvrdio da je imao prilike čuti za Marinka Tokmačiju, kojega je također upoznao preko svoje sadašnje supruge koja mu ga je predstavila kao kninskog gradskog vijećnika za vrijeme njezina gradonačelničkog mandata. No, premda je Tokmačiju poznavao, Pleslić je posvjedočio kako nema saznanja o tome da bi on bio vezan uz aktivnosti Ante Sladića. Tokmačija doista jest bivši bliski suradnik gradonačelnice Knina, a spominjan je zbog toga što je navodno posredovao u davanju mita načelnici Gračaca Nataši Trubić koja je prilagodila natječaje za davanje državnog zemljišta u zakup za Ravlića i Sladića. I načelnicu Trubić, koja je inače imala veliku podršku premijera Plenkovića, Pleslić također spominje u svojem iskazu, ali također tvrdi da je ne poznaje niti je upoznat s poslovima koje je Čulina ex Rimac rješavala po Gračacu.

Detalji druženja

“Inače, meni je poznata osoba po imenu Ružica Njavro, koju sam i osobno upoznao na jednoj proslavi rođendana u širem društvu, a znam da je Ružica Njavro dobra prijateljica Josipe Rimac te da je bila zaposlena u Ministarstvu poljoprivrede. Meni bi Josipa znala reći da se ide naći s Ružicom, ali o detaljima njihova druženja ja nemam saznanja. Meni Josipa nije spominjala ništa o bilo kakvoj predaji novca Ružici Njavro. Na poseban upit jesu li mi poznate okolnosti o radnjama koje je Josipa Rimac poduzimala radi ishođenja sredstava u sklopu programa Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina odgovaram da nemam nikakvih saznanja o tim okolnostima. Ja ne poznajem Nikolu Lapčića niti mi je Josipa Rimac o njemu pričala, već sam za njega čuo tek kada je pokrenut ovaj postupak, a isto tako ranije nisam čuo ni za Željka Murića niti za Pekarnu Ljubić”, rekao je Pleslić.

Lapčić je inače famozni stolar koji je stekao slavu postavljanjem navodno besplatnih vrata u stan bivše kninske gradonačelnice, koji je, doduše, negirao medijske napise prema kojima je Čulina ex Rimac koristila utjecaj kako bi mu ishodila poticaje od Ministarstva gospodarstva, dok joj je on s druge strane radove po kući naplaćivao ispod cijene.









Murić je pak vlasnik klesarskog obrta Zile iz Knina i dobitnik državnog poticaja povezan s Rimac koja je omogućila da se poticaji iz Ministarstva gospodarstva sliju na račune obrtnika koji su joj bili bliski, a u istom statusu su i spomenute Pekarne Ljubić – svi su oni dobili po 200.000 kuna poticaja. Poznato je da je u priču s poticajima uključen i bivši ministar gospodarstva, a zatim i graditeljstva Darko Horvat, koji je uhićen nakon svjedočenja svoje suradnice Ane Mandac, no Pleslić svjedoči kako ni nju nije imao prilike upoznati. Upoznao je zato sestru svoje današnje supruge Biserku Vujić.

“Ne znam točno je li ona u vrijeme našeg upoznavanja već bila zaposlena u društvu HEP ODS. Vezano uz posao Biserke Vujić, meni je Josipa Rimac govorila da je Biserka zaposlena na određeno vrijeme te očekuje zapošljavanje na neodređeno, odnosno da čeka natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme kako bi se na njega javila. Meni je poznato da je Josipa u dobrim odnosima sa Sašom Dujmićem, ali njega u kontekstu zapošljavanja Biserke Vujić nije spominjala. Mi smo ponekad razgovarali o Saši jer ga i ja poznajem još otprije, odnosno iz 2014., 2015. godine, kada sam bio direktor Narodnog radija te sam Sašu upoznao na određenim skupovima i sastancima kao predstavnika HEP-a”, komentirao je u USKOK-u Pleslić teze o tome da je sestra Josipe Čuline Rimac u HEP-u zaposlena na njezinu intervenciju, kao što se to uostalom pisalo i po medijima.

Najzanimljiviji dio

Pleslić je zanijekao svoja saznanja i o posredovanju pri polaganju državnih stručnih ispita, a ne treba zaboraviti kako se i u medijima pisalo kako je Čulina Rimac u tome pomogla cijelom nizu službenika, uključujući i brata svoje prijateljice i bivše ministrice Gabrijele Žalac.









Najzanimljiviji dio iskaza zasigurno je onaj u kojem Pleslić govori o ozvučenom automobilu svoje sadašnje supruge.

“Meni su također poznate okolnosti u vezi s otkrivanjem Josipe Rimac da se u njezinu automobilu nalazi prislušni uređaj. Naime, meni je Josipa jednog dana u kafiću rekla kako je sanjala da je ozvučena te me zamolila da to provjerim. Ona mi nije rekla da je od nekog dobila informaciju o tome, već je isticala da ima nekakav nelagodan osjećaj te je to sanjala. Ja sam zatim uzeo njezin automobil s parkirališta Ministarstva uprave, dok sam svoj automobil ostavio njoj na korištenje. Angažirao sam detektivsku agenciju kako bi pregledali njezin automobil te su ga oni došli pregledati u jednu garažu na Krugama”, objašnjava Pleslić koji je bio prisutan na njihovu pregledu i u trenutku kada su otkrili uređaj za prisluškivanje u automobilu Čuline Rimac. Upućeni, međutim, tvrde kako postoji mogućnost da auto nisu pregledali vlasnici agencije, nego Pleslićevi dečki iz SOA-e, no te teze ostaju pod upitnikom. Pleslić je prema vlastitom iskazu detektivima rekao da uređaj vrate natrag.

“Meni je taj uređaj djelovao amaterski pa sam se bojao da je netko privatno stavio taj uređaj u Josipin automobil. Ove informacije sam prenio Josipi te sam u dogovoru s njom vozilo odvezao u Zadar k svom poznaniku Alenu Vugreku koji radi u SOA-i kao šef Operativnog centra Zadar, a on mi je rekao kako će mi se javiti. Josipa se zatim direktno obratila ravnatelju SOA-e Markiću, koji ju je uputio da to prijavi policiji. Ona se zatim javila Nikoli Milini, koji joj je rekao da će je nazvati načelnik PU zagrebačke Marko Rašić, što je on i učinio, nakon čega sam ja odvezao automobil u sjedište policije u Heinzelovoj, gdje su ga djelatnici pregledali i izuzeli prislušni uređaj i uređaj za praćenje te je rečeno kako će ih poslati na vještačenje u CKV. Meni je nakon toga poznato jedino da su Josipu idući dan pozvali u Heinzelovu kako bi dala svoj iskaz. U razgovoru s Josipom stekao sam dojam da se i ona brine da je riječ o privatno postavljenoj napravi te da se brine za svoju sigurnost. Ja sam se također bojao za svoju sigurnost pa sam nakon toga kod sebe držao osobno naoružanje. U razgovoru s Josipom ona mi nije spominjala da bi od bilo koga dobila informaciju da je pod nadzorom”, zaključio je Pleslić svoj iskaz.

Mreža afera

Dosad je inače u dijelu javnosti kružila teza kako je ovaj pregled automobila obavio Tonći Matas za kojega se tvrdilo da je prijateljski povezan i s Čulinom i s njezinim suprugom Pleslićem. Matas je bivši šef zadarskog centra SOA-e koji je pronađen mrtav u blizini Knina, dva dana nakon što je u USKOK-u dao iskaz baš o aferama Vjetroelektrane i Poljoprivredna zemljišta, a u medijima je spominjan i kao Karamarkov kandidat za ravnatelja SOA-e koji je radio i kao direktor korporativne sigurnosti u Hrvatskoj pošti. Tvrdilo se da je Matas imao poslovnih i obiteljskih problema koji su kulminirali upravo aferom Vjetroelektrane, kada ga je Rimac navodno optužila za izdaju. Rečeno je na koncu kako je Matas počinio samoubojstvo premda je i ugledni kriminalist Željko Cvrtila tvrdio kako je ta istraga prebrzo okončana.

Matasa se u svakom slučaju više i ne spominje u javnom prostoru, ali se nigdje u mreži afera koje su se splele oko bivše HDZ-ovke ne spominje ni nestala memorijska kartica iz njezina mobilnog telefona s pohranjenim kompromitirajućim razgovorima s najmanje petero ministara. Što DORH skriva i tko je povezan s nestankom kartice, nije poznato, a za to vrijeme mladenci Pleslić voze se u skupim automobilima i uživaju na jahtama. Na nestaloj memorijskoj kartici iz uređaja RM 300-20530 snimljeni su svi razgovori koji bi, da izađu u javnost, mogli zatresti kompletan državni vrh, tvrde to dobro upućeni te napominju kako je taj uređaj oduzet Plesliću, koji je vlasnički i upravljački povezivan s nekoliko tvrtki, a koji je vodeću poziciju obnašao i u tvrtki Nestro Sava, bivšem predstavniku ruskog Zarubežnjefta, vlasnika rafinerije u Bosanskom Brodu. U svakom slučaju, prilikom uhićenja Josipe Rimac i pretresa prisluškivanog auta s ostatkom opreme nije pronađen najvažniji dio, odnosno memorijska kartica na kojoj se nalaze svi snimljeni razgovori koji vjerojatno i jesu razlog što Rimac Čulina uporno posljednjih tjedana ponavlja kako će je istina osloboditi.

Mjere pucaju

Nije tajna da je Čulina svojedobno govorila kako, ako ona završi u zatvoru, onda ondje treba biti i pola Vlade, a osim toga i iz transkripata je vidljivo kako je Rimac u jednom od razgovora objašnjavala da se izravno obraćala Plenkoviću kada bi joj u nekim situacijama bila potrebna pomoć za pojedine poduzetnike. I u telefonu Josipe Čulina Rimac nalazi se SMS prepiska s Plenkovićem, a dobro je poznato da je Rimac bila prijateljski povezana s ministricom Marijom Vučković, preko čijeg se resora i jest pogodovalo Sladiću. Osim toga, ona je kontaktirala i s Horvatom i s njegovom kolegicom Mandac, ali i s viceguvernerom Tomislavom Ćorićem na kojega je sve svoje grijehe prebacio bivši državni tajnik Domagoj Validžić.

S Bašićem se na intervenciju Rimac i Žalac sastajao i bivši ministar Zdravko Marić, a tu je i ministar Banožić koji je u prošloj vladi bio izravno nadređen Čulini, s kojom su surađivali i kadrovi iz ministarstva Tome Medveda, ali i bivša ministrica Žalac, a sve to navodno je samo dio popisa. Sva ta imena suradnika ne moraju značiti da su ministri izravno upleteni u aferu s Josipom Rimac, no s druge strane, nije ugodno znati da ministarstvima upravljaju ljudi koji ne znaju što se događa oko njih u sektorima za koje su odgovorni. Jednako tako, nije ugodno znati ni to da mjere praćenja pucaju baš onda kada se istraga približi nekom većem, a to se dogodilo i u ovom slučaju.

“Mjere praćenja pukle su kad se počelo pojavljivati ime jedne važnije osobe pa se onda sve podijelilo novinarima”, izjavio je svojedobno predsjednik Zoran Milanović komentirajući naprasno pucanje istrage o Josipi Rimac i njezinim “poslovnim partnerima”. Pola administracije iz Plenkovićeve vlade bilo je umočeno u koruptivnu mrežu Josipe Rimac, a nije nemoguće da je ona bila tek jedna osoba koja je rutinski odrađivala stvari u vrhu vlasti te je samo imala nesreću da bude uhvaćena. Ima li ikakve odgovornosti Marije Vučković, Tomislava Ćorića, Darka Horvata i drugih ministara, pitanje je na koje odgovor možda nikada nećemo dobiti jer je, eto, sasvim slučajno nestao onaj dio snimke u kojem Rimac komunicira s ministrima.

U zemlji apsurda više nas ništa ne može iznenaditi, možda ponajviše iznenađuje narod koji u tako servirane priče vjeruje sve ove godine.