MUTIRANA KORONA STIGLA U EUROPU! U ovoj zemlji je već počelo: Zabrinutost je velika! Pacijentica negira povezanost s Južnom Afrikom!

Autor: N.K

Pojavio se novi soj koronavirusa koji je zabrinuo stručnjake i političare. Postoji mogućnost da bi novi soj B.1.1.529 – mogao biti zarazniji te otporniji na djelovanje cjepiva. Ipak, to još nije potvrđeno, a o svemu se oglasila i Svjetska zdravstvena organizacija koja je taj soj označila kao “varijanta koja se prati”. U međuvremenu, novi soj je već zabilježen u Belgiji, javljaju svjetske agencije.

Dok se ne utvrdi kako će se ovaj soj ponašati, Europa je na velikom oprezu. Prvi slučaj zaraze novim sojem koronavirusa, otkrivenim u Južnoafričkoj Republici, zabilježen je u Europi, točnije u Belgiji.

Necijepljena djevojka, koja je oboljela od koronavirusa, 11 dana nakon što se vratila s putovanja u Egipat preko Turske. Ima blage simptome slične gripi te negira bilo kakvu povezanost s Južnoafričkom Republikom ili bilo kojom drugom državom južne Afrike. Nitko od članova njezine obitelji nije razvio simptome.

Prema riječima belgijskog virologa Marca Van Ransta, pacijentica se vratila iz u Belgiju 11. studenoga, a prvi simptomi razvili su se 22. studenoga.

U tijeku je intenzivno istraživanje ovog soja kojeg će dobiti naziv delta plus. Danas su o tome govorili i na konferenciji Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Stožer komentirao novi soj

“Pojavilo se nekoliko varijanti, ima slučajeva u Južnoj Africi zna se da je na razini šiljastog proteina 30-ak raznih mutacija, zato je izražena zabrinutost, WHO priprema sastanke da se razmotri što to znači. Veliki broj mutacija može utjecati na njegovo vezivanje na receptore i uspješnost cjepiva. To treba brzo ispitati. Dobro je da nema puno dokazanih slučajeva izvan Afrike i u samoj Africi, znat ćemo više u idućim tjednima”, rekla je Markotić.

“Delta plus varijanta nema tako veliki potencijal širenja, kako nam se sada čini. Ova nova varijanta ima velik broj mutacija na šiljastom proteinu što znači da bi mogao imati veći potencijal širenja. Pitanje je kako će se širiti izvan Afrike gdje je manja procijepljenost, ne znači da će se dobro probijati u zemljama koje imaju veću procijepljenost. Najbolja mjera zaštite je da zabranimo državljanima iz tih zemalja ulazak u Hrvatsku, a građani koji se vraćaju 14..dnevna karantena uz obvezno testiranje na kraju karantene”, rekao je Capak.

“Varijanta koja se prati”

Predsjednica EK-a Ursula von der Leyen poručila je na Twitteru da će Komisija predložiti, u koordinaciji sa zemljama članicama, aktiviranje izvanrednih ovlasti kako bi se zaustavio zračni promet iz regije južne Afrike zbog strahovanja od širenja varijante koronavirusa B.1.1.529.









Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) taj je soj označila kao “varijantu koja se prati”. Maria Van Kerkhove, tehnička voditeljica WHO-a za covid-19, je kazala da im je za sada na raspolaganju manje od 100 sekvenci genoma spomenute varijante.

Trebat će nekoliko tjedana da se odluči da li će B.1.1.529 postati “varijanta od interesa” ili “varijanta koja izaziva zabrinutost” te će joj se dati grčko ime poput delte.

Van Kerhkove objašnjava da bi veliki broj mutacija varijante mogao promijeniti ponašanje virusa, no za sada se ne zna što to znači za učinkovitost sadašnjih cjepiva i lijekova.