MUŠKARCI KRITIZIRALI HRVATICE! Znaju gdje ima bolje, ‘ako si 190 i iz Europe si, same te nalaze’: ‘Imaju više slika u badićima, ne očekuju da skakućeš oko njih’

Autor: L.B.

Da nije lako pronaći osobu kakva nam odgovara, bilo da tražimo nekog ‘na duge staze’ ili pak na one nešto kraće, zasigurno najbolje znaju redoviti korisnici aplikacije za upoznavanje Tinder.

Kako u cijelom svijetu, tako je i u Hrvatskoj ovo najpoznatija aplikacija takve vrste, a iako joj zapravo mnogi zamjeraju preveliki fokus na seksualnu komponentu odnosa, nauštrb emocionalne, čini se kako Tinder ne gubi korisnike, već upravo suprotno.

No, jedan je Hrvat proučavajući Tinder došao do zaključka da su žene iz Amerike koje vidi na Tinderu većinom ‘parada crvenih zastavica’, u prijevodu kada vidite njihove fotografije, vidite hrpu stvari zbog kojih vam se pali ‘alarm’ koji vam govori – Ne. Na engleskom je uobičajena fraza ‘red flag’, a na Redditu je to objavio kao temu, na koju su mnogi imali što za reći.





’90 posto njih su parada crvenih zastavica’

Evo što je napisao:

“Koristim Tinder ovdje i mada nisam imao previše sreće, bilo je izlazaka i ne pada mi na pamet sad neko negativno iskustvo. Najgore što mi se desilo je ‘duhovanje’ (ghosting po našem he-he-he) al to je danas standard, pa to ni ne doživljavam.

Tinder mi zna pokazivati i žene iz Amerike i je*o ga ja, 90 posto njih su parada crvenih zastavica. Ne kažem da sam ja ili Hrvati savršen(i), da ne bi bilo.

Predstavlja li to američku stvarnost? Je li ta zemlja stvarno toliko puna narcisoidnih sociopata s egom većeg od svih francuskih kraljeva zajedno??”

‘Nisam još čuo da cura kod nas kaže ‘slobodno svrši u mene”

Ispod su se počeli nizati odgovori, pa je jedan korisnik komentirao kako su žene u Americi prilično različite od Hrvatica.

“Bija san šest mjeseci u Americi. Cure su pristupačnije i nije teško nać spoj. Simpatične su ali mi je sve to izgledalo ka’ neka velika gluma. Sve u svemu mi je ta dating scena bila sasvim u redu i bez nekih i loših velikih iznenađenja. I da, čini mi se ka da puno cura tamo koristi kontracepcijske pilule ili neki drugi oblik. Kod nas san rijetko (nikad) doživija da cura kaže da je na tako nečemu i da je ok ofarbat joj unutrašnjost u boje Hajduka (Uvik obucite momka s nepoznatim djevojkama)”, napisao je, na što se drugi nadovezao “da ima toga i kod nas, ali ne u tim količinama”.









Iako mu je dao za pravo u ovome, ipak je istaknuo jednu veliku razliku.

“Jasno da ima al eto, nisan još čuja da cura kod nas kaže ‘slobodno svrši u mene’ ili slično, čak i da je na piluli ili nečemu. Mene je osobno strah i s kondomom to napravit dok uzima neku vrstu kontracepcije, a kamoli bez kondoma”, ustvrdio je.

‘Nije privlačno kad se žena daje’

Ovu temu komentirao je i muškarac koji je bio u Americi, iako tamo nije živio.









“Profili imaju puno više slika u badićima, ali cure su puno otvorenije za razgovor i lakše je komunicirati nego ovdje. Ne očekuju da skakućeš oko njih. Kod nas je otišla dalje samo tehnologija, ali i dalje je mentalitet ostao isti”, ustvrdio je pomalo razočarano.

Potom mu je stigao odgovor: “I neka je. Ja osobno ne želim da imamo njihov mentalitet ni u čemu.”, dok mu je drugi korisnik poručio: “Želim teže do pi*ke, nijedan normalan muškarac ikad. Za Hrvate je više Ljubav je na selu. Čobanluk na kvadrat.”

Međutim, jedan mu se snažno usprotivio i poručio mu kako “nije privlačno kad se žena daje”.

“U čemu je problem što netko želi na teži način doć do pi*ke? To sto je tebi i takvima poput tebe normalno svaki vikend je*at drugu žensku, to ne znači da je to zapravo normalno. Žalosno je što ima toliko ljudi koji razmišljaju kao ti ‘platio sam ti piće i moraš mi dat pi*ke’. I onda se na kraju svi čude što se brakovi sve više raspadaju, što se rađa sve manje djece, što se događaju nasilja u obitelji i ostala sranja. Naravno da dolazi do svega toga, kada svi razmišljate samo o tome kako ćete je*at koju žensku. Normalno da želim teže do pi*ke. Nije privlačno kad se žena daje”, zaključio je.

No, raspravu je ipak zaključio korisnik koji je napisao: “Za žene se obično kaže je*ala bi se da joj ne uđe, a za tebe očito je*ao bi, ali da ga ne metneš. Teške su to katoličke muke. Hrvati će još je*anje zamijeniti sa soakingom.”

‘U Hrvatskoj ipak nisam naletio na situaciju u kojoj dobiješ baš dan kad si ju upoznao’

Amerikanke i Hrvatice usporedio je još jedan korisnik koji je prepričao prijateljevo iskustvo.

“Nisam koristio aplikacije, ali je frend upoznao random curu na poslu koja mu je rekla da je njoj baš sladak. Pitao ju je da dođe do njega, poseksali su se i sutra sve kao da ništa nije bilo, sve 5. U Hrvatskoj ipak nisam naletio na takvu situaciju gdje dobiješ baš dan kad si ju upoznao. Malo su Amerikanke otvorenije”, zaključio je.

No, jedan je muškarac istaknuo raznovrsnost kao poen za Amerikanke.