Musk najavio velike promjene u Twitteru: Osvanula misteriozna poruka, sve bi se moglo znati uskoro

Elon Musk rekao je da želi promijeniti logo Twittera, a kako je najavio u tvitu: “Uskoro ćemo se oprostiti od brenda twittera i, postupno, od svih ptica”.

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds

— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023