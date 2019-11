MUP-ove OPTUŽBE PROTIV ZVIŽDAČA SU UPITNE? Snimka brze vožnje Josipa Ćelića nije službena tajna i svatko ju je mogao uzeti!

Autor: Marin Vlahović

Ministarstvo unutarnjih poslova donijelo je odluku o suspenziji i pokretanju kaznenog postupka protiv zadarskog policajca, koji je medijima navodno dostavio snimku prometnog prekršaja bivšeg zamjenika ravnatelja policije Josipa Ćelića. Većina medija prenijela je ovu vijest, kao da je već utvrđena i dokazana stegovna odgovornost ovog policajca, što ne odgovara činjenicama.

Prema našim izvorima iz zadarske policije, situacija je nešto kompleksnija. Naime, snimke prometnih prekršaja, svakodnevno se pohranjuju u prostoriji kojom tijekom dana profilira oko stotinu osoba. Svaki policajac, a možda i neke neslužbene osobe, imale su pristup snimkama. To nije slučajnost, jer se snimke prometnih prekršaja ne kvalificiraju kao službena tajna. Dapače, često imamo prilike gledati snimke sličnih prekršaja i divljih vožnji, koje objavljuje sama policija.

Brzom odmazdom protiv policajca koji prema nekim našim izvorima, nije niti kriv za curenje informacija i snimke u javnost, ravnateljstvo MUP-a, praktično demonstrira, kako vrh policije dosljedno ne provodi vlastita pravila. To su nam rekli i pojedini izvori iz same policije, koji podržavaju zadarskog policajca. Zapravo, velika većina policajaca s kojima smo razgovarali, stoje iza svog kolege. Važno je napomenuti da ovaj osumnjičeni zadarski policijski službenik negira krivnju.

Dakle, on u niti jednom trenutku nije priznao da je medijima proslijedio snimku koja kompromitira Josipa Ćelića. Iz njegovog užeg kruga saznajemo kako se zbog pritiska poslodavca i medijskih napisa, nalazi se u dosta lošem zdravstvenom i psihološkom stanju. Obranu policajca, preuzeo je iskusni i ugledni odvjetnik Branko Šerić, koji je inače u dobrim odnosima s policijskim sindikatima. Šerić je cijeli slučaj za medije komentirao sljedećim rečenicama.

“Službena tajna bi značila da je u trenutku kad je Josip Ćelić snimljen to postala službena tajna. Što je apsurd. To je prekršaj kao i svaki drugi. U startu nema elemenata kaznenog djela. Uvalili su se do nosa. Nema šanse da ima službene tajne, nje ima kada neko tijelo proglasi podatke tajnima, a u ovom slučaju toga nije bilo. Jedino ako neće retroaktivno donijeti akt da je ovo službena tajna”, izjavio je Šerić za portal Index.





Prema svemu sudeći, u trenutku kada je snimka nastala, ona nije bila službena tajna. Nije postala službena tajna ni kada je pohranjena u prostoriju kroz koju svaki dan prođe stotinjak ljudi, jer bi se tada pohranila u specijalnoj prostoriji i sefu u kojem se čuvaju službene tajne. Ovakva reakcija vrha policija, ima i jedan širi i dublji kontekst. Kao zamjenik ravnatelja MUP-a, Josip Ćelić je nerijetko obilazio razne policijske uprave. Smjenjivao je lokalne policijske šefove, ali i premještao i razmještao čitave policijske jedinice. Posebno revnostan, bio je u slučajevima kada su iz policije curile informacije prema medijima.

Za nekoliko dana, očekuje se i očitovanje jednog od dva najveća policijska sindikata, čiji je plan, i osumnjičeni zadarski policajac. Radi rasvjetljavanja cijele priče, poslali smo i upit MUP-u u kojem ih molimo da nam kažu kako je, i kada, snimka prometnog prekršaja Josipa Ćelića postala službenom tajnom? Isto tako, zanima nas i zašto ta tajna nije pohranjena na sigurnom mjestu? Ovu priliku iskoristili smo i da priupitamo MUP koja je razlika između snimki prekoračenja brzine koje objavljuje policija i snimke koju je medijima navodno dostavio zadarski policajac?

Kad, i ako dobijemo odgovore, objavit ćemo ih na našem portalu.