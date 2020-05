MUP odgovorio na pisanje Guardiana o migrantima: ‘Zgroženi smo takvim pisanjima’

Britanski The Guardian objavio je članak o tome da hrvatska policija navodno bojom u spreju crta križeve na glave tražitelja azila prilikom njihovog pokušaja prelaska granice iz Bosne.

The Guardian je objavio brojne fotografije incidenta koji su mnoge organizacije za ljudska prava opisale kao “najnovije ponižavanje” migranata koji putuju balkanskom rutom koje provode hrvatske vlasti.

Police in #Croatia are allegedly spray-painting heads of #AsylumSeekers with crosses when they attempt to cross border from #Bosnia. My latest for @guardian @GdnDevelopment #migration #Refugees #Europe @NoNameKitchen1 @Border_Violence @Refugees https://t.co/tpoOjBWqvK

— Lorenzo Tondo (@lorenzo_tondo) May 12, 2020