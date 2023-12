Mučni detalji nesreće u Tribunju: Nadrogirani vozač stari znanac policije, djevojci nije bilo spasa

Autor: Dnevno.hr/M.P.

U Tribunju se oko 2:40 sati u nedjelju dogodila prometna nesreća u kojoj je poginula 19-godišnja djevojka, a vozač koji je pobjegao s mjesta nesreće u međuvremenu je uhićen.

Iz PU šibensko-kninske danas su objavili da je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da je 57-godišnjak upravljao osobnim automobilom dok mu je istekla vozačka dozvola, a bio je i pod utjecajem opojnih droga.

S njim su se u automobilu nalazili 22-godišnjak i 18-godišnjak.

Policija objavila detalje stravične nesreće

U lijevom zavoju u usponu nije prilagodio brzinu kretanja vozila stanju kolnika, vidljivosti, preglednosti i osobinama ceste, kao i stanju vozila, uslijed čega je izgubio nadzor nad upravljačem vozila, izletio na uzdignuti betonski nogostup te vozilom naletio na 19-godišnju pješakinju. Od siline udara i od zadobivenih ozljeda 19- godišnjakinja je preminula na mjestu događaja.

Pobjegli bez pružanja pomoći

Nakon što je 57-godišnjak izazvao prometnu nesreću osumnjičeni su se udaljili s mjesta nesreće, bez da pruže pomoć unesrećenoj osobi.

Osumnjičeni 22-godišnjak i 18-godišnjak su svojim nečinjenjem, neprijavljivanjem kaznenog djela policiji, pomogli osumnjičenom 57-godišnjaku da ne bude otkriven.

Osumnjičeni su uz kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.

Vozač otprije poznat policiji

Najstariji muškarac za kojeg kriminalističko istraživanje tvrdi da je bio vozač u ovom slučaju, otprije je poznat policiji. U manje od mjesec dana uhićen je s većom količinom različite vrste droge, no on je početak procesa za trgovinu drogom čekao na slobodi, bez vozačke dozvole i pod opojnim sredstvima je počinio ovo djelo. Pogreb nesretne djevojke u Tribunju zakazan je za srijedu, sva adventska događanja do tada su otkazana, javlja Dnevnik Nove TV.

Načelnik: Vrijeme u Tribunju je stalo

O nesreći se jučer oglasio i načelnik Općine Tribunj, Marko Grubelić.









“Noćas oko 2.30 sati u Tribunju je vrime stalo, zajedno sa srcem naše mlade sumještanke, krasne djevojke. Neizmjerna se tuga nadvila nad naše misto, nema riječi kojima bi opisali kako se sada osjećamo. Sve naše misli i molitve su uz obitelj”, napisao je načelnik Grubelić na svom Facebook profilu.