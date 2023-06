Mučne analize trenutka implozije podmornice: ‘Nisu ni znali da postoji problem, smrt je bila trenutačna’

Priča koja je proteklih dana zaokupila pažnju cijelog svijeta nažalost ima tužan završetak – u ‘katastrofalnoj imploziji’ poginulo je svih pet putnika turističke podmornice Titan, koja je nestala tijekom putovanja do olupine Titanica.

Potvrdila je to u četvrtak Američka obalna straža na konferenciji za medije, nakon što su tijekom poslijepodneva stigle vijesti da su pronađene krhotine koje pripadaju podmornici.

Obiteljima poginulih stižu izrazi sućuti iz cijelog svijeta. Američka obalna straža tvrdi da se još uvijek ne zna kada i gdje je došlo do implozije. Glavni dijelovi podmornice pronađeni su na morskom dnu, manje od 500 metara od olupine Titanica. Američka mornarica također je otkrila zvukove “koje su u skladu s implozijom ili eksplozijom” nedugo nakon što je Titan izgubio kontakt u nedjelju, rekao je dužnosnik medijima.

Oni koji su bili na brodu umrli bi odmah u imploziji, rekao je bivši liječnik američke mornarice. Doktor Dale Mole je rekao da putnici ne bi ni znali da postoji problem.

Dodao je da bi zaglavljivanje u brodu bila daleko gora alternativa.

“Možete samo zamisliti kako bi to bilo… hladno je, nestaje ti kisika. Ako ih ne možemo dobiti natrag, ovo je najbolji mogući scenarij”, rekao je.

Što dublje idete, to više vode imate iznad sebe koja vas pritišće. Nejasno je što je uzrokovalo imploziju podmornice Titan, ali stručnjaci kažu da je to moglo biti uzrokovano malim slabljenjem njezinog vanjskog trupa.

Tlak koji se osjeća na razini mora je približno 6,6 kilograma tlaka po kvadratnom inču. Taj se tlak povećava za cijelu atmosferu za svakih 10 metara dubine vode. Stoga je na dubini od 3000 metara, što je otprilike tamo gdje je podmornica bila, tlak oko 300 puta veći od tlaka na površini mora.

Olupina Titanica nalazi se u takozvanoj ‘ponoćnoj zoni’, službeno poznatoj batipelagijska zona, koja se nalazi na dubini između 1000 i 3900 metara. Temperatura tamo dolje je otprilike 4 °C, a tlak je barem 100 puta veći od razine mora.

Vrlo malo životinja koje su se prilagodile životu tamo dolje evoluirale su da prežive ekstremni pritisak, tamu i hladnoću – i brzo uginu kada završe na površini.

