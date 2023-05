MUČILI SI BRATA ROĐENOG! Brat i sestra zatočili krv svoju, prijetili mu smrću: ‘Da te udarim po glavi ili mačem ubijem?’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Brojni ljudi se nakon ostavinske rasprave pretvore u čudovišta koja su u stanju napraviti sve kako bi dobili svoje nasljedstvo, ali ono što se prošle srijede dogodilo u mjestu Krvavica kod Makarske zvuči kao scenarij iz najkrvavijeg hollywoodskog filma na kojega se potpis ne bi posramio staviti ni sam Tarantino.

Cijela priča je započela nakon što su 33-godišnji muškarac i njegove dvije sestre doznali da su njihova preostala dva brata jedini nasljednici imovine pokojnog oca i to zbog toga jer su s ocem prije njegove smrti potpisali ugovor o dosmrtnom uzdržavanju prema kojemu se davatelj uzdržavanja može odmah upisati kao vlasnik nekretnina i druge imovine koju mu ostavlja onaj kojeg se obvezao uzdržavati do smrti, piše Slobodna Dalmacija.

Prijetio da će mu iščupati prst

Brata su pod lažnom izlikom da mora doći platiti neke račune od interneta namamili u stan, da bi ga 33-godišnjak čim je ušao unutra stavio na stolicu. Izvukao je spomenuti ugovor o dosmrtnom uzdržavanju te brata više puta upitao je li istina što piše u njemu. Kada mu je ovaj odgovorio kako je takva bila očeva volja, 33-godišnjak je uzeo plastičnu policu i nož i počeo prijetiti.





U tom trenutku se pojavila i 40-godišnja sestra koja je 33-godišnjaku rekla da bratu slomi nogu. Dok je ovaj uvjeravao brata da potpiše izjavu kojom se odriče svog dijela imovine u njegovo ime, sestra je bratu govorila da će ga ubiti.

“Ne znam kako da te ubijem, da li da te udarim po glavi ili da te ubijem mačem ili zračnom puškom koja je ispod kreveta…”, govorila je.

U to vrijeme su nazvali i drugu sestru koja im je preko mobitela počela govoriti što da zatočeni brat napiše u svojoj izjavi i istovremeno govorila 33-godišnjem bratu i sestri kako da udaraju žrtvu. Savjetovala im je da ga udaraju šakama, ali ne po licu kako se ne bi vidjelo te da ga natjeraju da potpiše izjavu i sve to snime, a ona će poslije s odvjetnikom vidjeti je li to dovoljno.

Ohrabren ovakvim savjetima svoje sestre, 33-godišnjak je uzeo kliješta i žrtvi rekao da će mu iščupati prst, dok ga sestra nagovara da mu ili otkine prst ili slomi nogu.

U strahu za svoj život, brat je potpisao izjavu, na što mu je 33-godišnjak rekao da ima dva dana da ode kod javnog bilježnika i prepiše mu svoju polovicu kuće, te da će ga ubiti ako to ne napravi. Prijetio je da će mu ubiti i suprugu i sina.

Sudac odbio istražni zatvor

Nakon što su ga pustili, brat je otišao na policiju i sve prijavio, da bi policija poslije uhitila zlostavljače i njihovu pomagačicu.









Policija je nakon pretrage njihovih stanova našla zračnu pušku s municijom, tri noža, “garotu”, odnosno žicu koja se koristi za davljenje žrtve, 12 komada razne pirotehnike, gumenu palicu, dok je uhićena 40-godišnja sestra policiji dala dva noža, teleskopsku palicu i crnu katanu – naziv za mač koji su koristili japanski samuraji.

Iako je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu za njih tražilo određivanje istražnog zatvora, sudac istrage je odbio takav prijedlog i odredio im je mjere opreza da se svakodnevno moraju javljati nadležnoj policijskoj postaji te da ne smiju stupiti u kontakt niti se približiti žrtvi.