MUČI LI NJEGA UOPĆE DRON KOJI JE PAO NA HRVATSKU? Oglasio se Banožić o Poljskoj: ‘Situacija je neusporediva, DORH sigurno provodi istragu’

Autor: N.K

Ministar obrane Mario Banožić osvrnuo se na jučerašnji pad raketa na teritorij Poljske. Još uvijek se ne zna otkud su točno rakete došle ni tko ih je ispalio, ali poljski su dužnosnici zbog novonastale situacije zatražili hitan sastanak članica NATO-a. Ukrajina i Rusija optužuju jedna drugu. Hrvatski ministar kaže da treba najprije dobro procijeniti situaciju.

Banožić kaže kako se mnogo toga promijenilo od trenutka kad je dron pao na zagrebačkom Jarunu te kako se “u političkom smislu uozbiljila situacija”. “Mnogi tada nisu bili svjesni što se događa na tlu Ukrajine”, rekao je ministar.

“Vidimo kroz izjave NATO-a i članica što se događa. Situacija je neusporediva. Treba pustiti da istraga obavi svoj posao, a onda vidjeti na koji način pristupiti problemu”, kaže Banožić.





Na pitanje o raznim teorijama koje su se pojavile u javnosti nakon pada drona u Zagrebu, kaže kako su teorije jedno te da mu je žao što su mnogi tada izlazili u javnost s teorijama koje su se pokazale pogrešne, a nisu se naknadno ispričali. Nada se da će Poljska jasnije pristupiti problemu, kaže ministar.

“Sad je najbitnije prikupiti relevantne ifnormacije”, poručuje.

Siguran je kako DORH vodi istragu oko drona koji je pao na Jarun.

Na pitanja o predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću, Banožić kaže kako ga je predsjednik nekoliko puta “optužio za teška kaznena djela i nije se ispričao pa će tako vjerojatno i za ovo”.

“RH podržava Ukrajinu. Kad govorimo o tim odukama, one su donesene pod klasifikacijskim oznakama i ne komentiraju se u javnosti. Zašto ih predsjednik komentira, neka on pojasni. Zanimljivo je da on ne komentira svoje korištenje vojnih resursa, a kad je riječ o nečem od strateškg intersa za RH, to komentira”, zaključuje ministar.