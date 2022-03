‘MUCAVO, NESUVISLO’ Ministar se malo pogubio, pokušao objasniti je li Putin ratni zločinac: ‘On je hodajuća blamaža’

Autor: Dnevno.hr

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman prvo je dvaput poprilično jasno rekao da je ruski predsjednik Vladimir Putin ratni zločinac.

Time je navukao bijes Rusije, odmah je uslijedio snažan prosvjed Moskve, odnosno veleposlanstva Ruske Federacije u Zagrebu.

Ministar je, čini se, odlučio malo omekšati svoj stav. Jučer je tako, odgovarajući na pitanja novinara bi li te riječi ponovio, pomalo nesuvislo izmucao:

“Vidite, bio je jedan intervju od pola sata, ja sam govorio o puno tema. Ja nisam sudac, ja vidim stradavanje civila, agresiju koju nismo očekivali, okupaciju”, rekao je Grlić Radman, a na isto, ponovljeno pitanje, odgovara.

“Vidite, ja vam govorim o tome, ja ne mogu govoriti, ja mogu reći, ali ne mogu govoriti u ime suda. Ja ne mogu govoriti u ime nekoga tko treba istražiti ratni zločin, tko je počinio ratni zločin”, pokušao je objasniti za RTL što točno misli. Nije trebalo dugo čekati na prve reakcije na to ministrovo nemušto pojašnjenje smatra li Putina ratnim zločincem ili ne.

Vidović: On je hodajuća blamaža

Jutros se u Saboru njegovo ime često spominjalo, što zbog hrvatskog veleposlanika u Srbiji, Hidajeta Biščevića, što zbog Putina.

Davorko Vidović u ime Kluba Socijaldemokrata smatra da je nepodnošljiva lakoća sramoćenja ove zemlje tako česta da smo se skoro navikli.

“Od ministra Grlića Radmana, koji je prvo Putina nazvao ratnim zločincem, da jučer to bude mucavo, nesuvislo opravdavanje, to je nešto što zahtjeva neodložno, u predstojećoj rekonstrukciji Vlade, da se to ime nikako ne smije zaobići. No, Grlić Radman je hodajuća blamaža i sendvič plakat na kojem se s obje strane pokazuje nesuvislost hrvatske vanjske politike, gdje smo očekivali konkretne situacije, Imamo predsjednika države kojeg nitko ne prima i nitko mu ne dolazi, zagovara tezu da treba biti ispod stola dok se veliki tuku, premijera koji se hvali koliko smo oružja poslali Ukrajini, što se ne radi u ozbiljnim državama. Imamo optužbe da je jedan agent Kremlja, drugi laže o tome kako bi se valjda olako slala hrvatska djeca u rat. Mali ljudi koji vode male zemlje pokazuju komplekse manje vrijednosti i grandomanske teze o osobnoj važnosti, svi postajemo taoci takve politike”, smatra Vidović.