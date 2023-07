Mučan slučaj iz Hrvatske, punih 18 godina nije htio priznati kćer: ‘Ne javi se i ne pita za nas’

Na sjeveru Hrvatske majka i kći podnijele su tužbu protiv biološkog oca, budući punih 18 godina nije želio priznati svoju kćer iz izvanbračne veze pa je ona očinstvo morala dokazivati na sudu.

Danas je kći 18-godišnjakinja, a majka kaže da su bili mjesec dana u vezi i da se rodilo dijete, ali “on ga nikad nije htio priznati kao svoje”. U to vrijeme bio je u braku sa zakonitom suprugom te s njom ima dijete, a danas živi u inozemstvu s drugom ženom i djetetom.

"Dolazi u Hrvatsku jednom godišnje, no za nas ne pita, niti nam se javi", rekla je na sudu majka koja je s kćeri podnijela tužbu, javlja Danica.





Kći iz prvog braka

Kaže kako mu je tada rekla da je trudna, a on joj je odbrusio da se “jednom ženio nakon što mu je prva supruga ostala trudna i da ne želi to više ponoviti, a ako ona odluči roditi, on ne zna da li će se ikad pojaviti u njihovom životu”. Nakon toga se više nisu viđali.

Majka kaže kako on nikad nije htio primiti potvrde koje mu je slala za utvrđivanje očinstva i zato dalje nije ništa poduzimala vezano uz to. Dijete je raslo u saznanju da ima oca koji ne pita za nju.

Sud je morao izvesti i DNA vještačenje, i to bez oca koji je to odbijao učiniti. Zato su uzorci uzeti od majke i kćeri te muškarčeve supruge i kćeri iz prvog braka koje su na to pristale.

“Iz analize genomske DNA i mišljenja Laboratorija za analizu, proizlazi kako je utvrđeno da genetička obilježja djevojke odgovaraju genetičkim obilježjima njezine polusestre te da je tuženik biološki otac i jedne i druge djevojke s vjerojatnošću od 95,21222 posto“, naveo je sud u presudi.

Supruga na porodiljnom

Otac se branio kako je u lošoj financijskoj situaciji jer je sav novac uložio u restoran koji je danas u ‘hladnom pogonu’.

"Samo struja me mjesečno košta otprilike 4400 kuna plus ostali troškovi. Živim s drugom ženom, imamo jednogodišnjeg sina, dijete ima potrebe, supruga je na porodiljnom i prima oko 3000 kuna. Od toga plaćamo stan", žalio se muškarac.









Sud je zaključio kako je upravo on otac djevojke te se ta činjenica mora službeno upisati u maticu rođenih. Otac se može žaliti na presudu s obzirom da je ona nepravomoćna.

Inače, kako je objasnila sutkinja, “tužbu radi utvrđivanja majčinstva, odnosno očinstva, dijete može podnijeti do navršene 25. godine života, a ako je maloljetno, u njegovo ime tužbu podnosi njegov zakonski zastupnik”.