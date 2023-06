MRZE LI HRVATI SRBE? Iskreno pitanje izazvalo bujicu: ‘Baka je znala šaptati u strahu da je ovaj ili onaj Srbin’

Zanimljiva se rasprava povela na Redditu, a tiče se jedne od vječnih tema na ovim prostorima. Naime, jedan je korisnik postavio iskreno pitanje, naglasivši da misli ozbiljno, a ono glasi: Mrze li Hrvati Srbe?

“Zanima me je li mržnja kako godine odmiču veća ili manja, mrze li više starije ili novije generacije… Želim vaše mišljenje i razloge o svemu tome”, otvoren je u pitanju koje je dobila zaista mnogo odgovora.

Bilo je tu svega, ali generalni zaključak je da je najviše onih koji ne mrze ljude, već nacionaliste. Nadalje, iz odgovora bi se dalo zaključiti da mlađe generacije, kojima rat nije toliko blizak, imaju manju tendenciju za negativne stavove, ili čak mržnju, od onih starijih koji su rat prošli ili tijekom njega odrastali. Naravno, ima i pojedinaca koji ne mogu zaboraviti razna zbivanja i dojmovi su im uglavnom negativni.





‘Mrzim turbo četnike’

Kao što smo već spomenuli, mnogo je odgovora onih koji nemaju ništa protiv osoba srpske nacionalnosti, ali im smetaju nacionalisti, posebno ekstremisti koji dijele svjetonazor četnika.

“Ne mrzim Srbe, nego četnike”.

“Samo ove turbo četnike”.

“Ne mrzim Srbe, ali nisam obožavatelj srpsko-četničkih afiniteta. Ne vjerujem da Srbi imaju najbolje želje prema Hrvatskoj ili Hrvatima kad se sve uzme u obzir, a pogotovo otvoreno četničenje. Zato sam veoma oprezan i mislim da treba biti veoma oprezan što se tiče Srbije i RS. Ponaosob me boli briga, osoba kao osoba”.

“Mrzim četnike, ne mrzim Srbe. Meni je mržnja veća prema četnicima jer što idu godine, to su njihove teorije i laži gore i gore”.

“Ne mrzim Srbe (zapravo i imam prijatelja Srbina) ali mrzim četnike”.









Jedno su ljudi, drugo politika

Druga skupina odgovora odnosi se na one koji čovjeka stavljaju na prvo mjesto te jasno razlikuju politiku od pojedinaca, odnosno nisu skloni generaliziranju po nacionalnoj osnovi.

“Jedno su ljudi, drugo je politika. Kao što ima dobrih/loših Hrvata, tako ima i Srba. Svaki čovjek je za sebe, ali srpsko četnička politika je ta koja je radila krvoprolića po našem tlu. Zato treba biti oprezan s tim. Neki ljudi uporno miješaju kruške i jabuke”.

“Stari mi je bio branitelj, tri godine terena 92-95, od njega sam naučio da čovjeka ne treba mrziti. Mrzim četnike jednako kao i domaće ustašoidne kretene. Igrom slučaja sam poslom imao kontakata sa Srbima iz Beograda, čak smo znali povremeno sjediti na nekim poslovnim večerama. Četiri lika su bila top za*ebancija, super za druženje, neopterećeni, ali peti je bio bradonja koji bi uglavnom cijelu večer šutio. Znači u prosjeku ima normalnih ljudi, ali i debila baš kao (gle čuda) i kod nas”.









Jedan je korisnik u odgovoru istaknuo razliku u percepciji kod mlađih i starijih generacija.

“Mlade ljude većinom boli briga za te stvari. Starije generacije imaju drugih problema u životu pa ni oni se ne zamaraju toliko više. Čak i da netko se*e po Srbima to bude čisto iz navike, dosade ili za*ebancije. Npr. uspoređivanje naše i njihove muzike, nogometne reprezentacije, itd.. Ali nije to prava mržnja. Jako je rijetko da netko baš stvarno mrzi Srbe. Mnogi ljudi koji su s*ali po Srbima su prestali s tim nakon što su upoznali dobrog prijatelja/kolegu Srbina, ili zbarili dobru Srpkinju, ili igrali online igru sa Srbinom, ili zaposlili dobrog radnika iz Srbije ili je njihovo dijete u vezi s nekim iz Srbije.. I onda na kraju kažu: ”Pa svi smo mi ljudi od krvi i mesa”. A turisti iz Srbije su uvijek dobrodošli, uvijek pristojni i uljudni, fino znaju trošiti kad imaju, nikad ne kompliciraju… Imaju neko strahopoštovanje, valjda jer se boje mržnje pa su oprezni. Ali inače su super mušterije, samo budale ne bi iskoristili priliku za suradnju zbog mržnje”.

‘Koliko god da smo stradali u ratu, ne mrzimo’

Brojna skupina odgovora je onih koji decidirano kažu da ne mrze susjede. Neki čak unatoč ratnim stradanjima koje su prošli unutar vlastite obitelji.

“Ne, dapače, opraštamo im pi*darije i gluposti i zažmirimo na laži samo da bi ostvarili neki bolji odnos. Bar je tako s moje strane i koliko sam primjetio kod većine mojih prijatelja, tj. kod svih prijatelja, ne znam niti jednog da nešto zamjera”.

“Što se tiče moje uže i šire obitelji, koliko god da smo jako stradali srpskim protjerivanjem (a neki i mučenjem u logorima), većina moje obitelji nema nikakvih problema sa Srbima. Baka je znala šaptati u strahu da je ovaj ili onaj Srbin i nešto promumljati protiv njih, ali vjerojatno je to ostalo i od prije rata, a bake više nema”.

“Ja kao Hrvat ne mrzim Srbe niti bilo koga drugoga tko je normalan, nisu svi isti. Samo me nerviraju oni koji s njihove ili naše strane provociraju s glupostima kao da nam nije dosta problema, išao sam u Beograd, osjećao sam se bolje nego u vlastitoj kući kako sam dočekan, samo riječi hvale imam”.

“Ne mrzim nikoga!”.

“Poštujem ljude koji su dobronamjerni, oni koji nisu ne dajem im na značaju. Nek se “otruju” u svojoj mržnji, što im ja mogu”.

“Generalno ne. Neki od najboljih ljudi koje poznajem su Srbi i ljudi ne dozvoljavaju da odeš od njih gladan i žedan. S druge strane ona nacionalistička go*na i naša i njihova ne podnosim, nabijem ih na tuki. Oni su izvor svih tenzija. Znači nema mržnje, samo netrpeljivost prema idiotima”.

Neki su odlučni: Mrzim, je*iga, ćaća mi je bio branitelj

Najmanje je onih koji tvrde da osjećaju mržnju, no istine radi, izdvojili smo i nekoliko takvih mišljenja, iako su zaista malobrojna.

“Ne znam za druge, ali ja da. Srbija je crna rupa Europe i nacija s očiglednom greškom u glavi. Ekstreman kriminal, cajke, ratni zločini, ‘kultura’ reality programa, nepostojanje demokracije, pi*kousti psiho im vlada preko 10 godina što je podatak koji bi morao upaliti apsolutno sve alarme, a uz to još negiraju hrvatsku naciju, jezik, kulturu i teritorij. Za mene, Srbi su redikuli i budale, nikad nisam bio u Srbiji i nikad neću otići tamo. Srbi će uvijek biti Srbi. Hrvati koji to ne shvaćaju su jednostavno idioti”.

“Držim Srbe na distanci. Povijest je pokazala da imaju ugrađen KILL SWITCH, kada dođe direktiva iz Beograda, najbolji susjed/kum/krvni burazer doći će ti u 3 ujutro da te zakolje. Povijest je pokazala. Kao da su svi neki sleeper tajni agenti ispranog mozga”.

“Mrzim je*iga, ćaća mi je branitelj, čuo sam dovoljno”.

‘Sve jednako mrzim’

Također, najmanje je onih klasičnih ‘nihilista’ koji ni u mržnji ne diskriminiraju.

“Ja ne diskriminiram, sve jednako mrzim”.

“Ne vjerujem nikome to svakako, bez obzira na nacionalnost”:

“Ja mrzim jednako sve Hrvate i Srbe koji žive u “glavama” u prošlom stoljeću i još uvijek briju na ustaše i četnike”.