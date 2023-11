Mrtvace je spremao u Croatia Records: Morbidni poslovi poduzetnika koji je pod istragom zbog Bandića

Autor: Darko Kovačević/7dnevno

Neko je pogrebno poduzeće na jednom upaljaču napisalo – samo vi pušite. Drugo je, pak, izjavilo da se na njihove usluge nijedan klijent nikad nije žalio. Možda su ovo morbidni vicevi, ali su svakako dokaz da je pogrebništvo izuzetno unosan posao. Mrtvih, nažalost, nikad neće nedostajati, a pogrebne usluge, kao i grobna mjesta, skuplje su nego ikad.

Ponajbolje to zna Milan Lončarić, predsjednik Prve građanske udruge za posmrtnu pripomoć i sjajne pogrebe. On se, kako doznajemo, nedavno umirovio, ali je i dalje važna figura u toj “udruzi” koja godišnje generira oko milijun eura prihoda. Pritom je 2021. završio pod istragom zbog davanja mita danas pokojnom gradonačelniku Zagreba Milanu Bandiću, u čemu mu je partner bio bivši glavni ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić. Sud je prihvatio zahtjev za istražni zatvor jer je utvrđena sumnja da je Lončarić, na temelju izvida USKOK-a, Bačiću dao 50.000 eura kako bi ih predao pokojnom zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću za posredovanje u projektu “Vrtovi svjetla”.





Bačića USKOK sumnjiči za trgovanje utjecajem u zamjenu za stan u Radićevoj ulici u Zagrebu, koji je, kao mito, dobio od Lončarića. Upravo se u Radićevoj ulici, u strogom centru Zagreba, nalazi Lončarićeva udruga za posmrtnu pripomoć i sjajne pogrebe. Bačiću je nakon uhićenja određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a tada je USKOK tražio da mu se odredi i zbog mogućnosti ponavljanja kaznenog dijela, što je Županijski sud u Zagrebu odbio.

Primijetio priliku

U pritvoru su tada ostali i drugi akteri u aferi Advent, tzv. kralj Adventa Denis Mohenski, bivša članica Povjerenstva za davanje u zakup javnih površina Jelena Čeklić i Bandićev vozač Zdravko Krajina. Osumnjičeni su za namještanje dodjele kućica na zagrebačkom Adventu. Svi su oni uhićeni u sklopu velike antikorupcijske akcije policije i USKOK-a kojom rasvjetljavaju navodnu kriminalnu mrežu pokojnog gradonačelnika Bandića.

No Lončarić je, čini se, bio samo jedna karika u tom korupcijskom lancu. On je, naime, godinama gradio malo drugačije i lukrativnije carstvo. Brigu o mrtvima. Njih, naime, nikada ne nedostaje.

Tako je u vrijeme pandemije koronavirusa zakupio (ili aktivirao) zemljište, odnosno skladište, u vlasništvu bivše diskografske kuće Croatia Records, gdje je jedan od suvlasnika. Napravio je ondje rashladne komore i dopremao tijela. Kako nam govori naš izvor, tijela nekada nisu stala u sve komore jer ih je bilo samo četiri ili pet pa su ležala na podu dok se ukopom ne bi oslobodilo mjesto.

“Bilo je to jezivo vrijeme, mrtvačnice su bile pune, a mi pogrebnici morali smo negdje odložiti tijelo. Bolnice su bile pune, a u njihove mrtvačnice idu ljudi koji su umrli u bolnici. Odlagali smo tijela gdje smo mogli”, govori nam jedan od pogrebnika (podaci poznati redakciji).

No Lončarić je u toj grozomornoj situaciji primijetio priliku. U bivšem skladištu Croatia Recordsa, odmah pokraj Jadran-filma u zagrebačkoj Dubravi, tako su se navodno gomilali leševi. Danas je ondje, kaže naš izvor, skladište lijesova, ali hladnjače su i dalje tu u slučaju da zatrebaju.

Milan Lončarić, po struci ginekolog, javnosti je postao poznat tek nakon uhićenja. No i dotad je imao zanimljive poslove. Tu i tamo njegovo ime pojavljivalo se u kontekstu Tvornice električnih žarulja (TEŽ), čiji je bio vlasnik i na čijoj je lokaciji – preciznije, ostacima onoga što je nekoć postojalo u Folnegovićevoj ulici u Zagrebu – prije pola godine pokrenuo ambiciozni projekt “Vrtovi svjetla”, u stvarnosti stambeno-poslovno naselje s petstotinjak stanova na stotinjak tisuća četvornih metara.

Brojne tvrtke

Upravo je taj projekt u fokusu istražitelja, a tek treba utvrditi je li doista problem bio u dijelu kompleksa koji je tretiran kao zaštićeno dobro i je li u bizarnom razvoju događaja ravnatelj HRT-a Bačić doista bio dostavljač mita za pokojnog Bandića. Kažu da se željelo prikazati da je objekt teško oštećen u potresu i da je to trebala biti izlika za njegovo rušenje.

Lončarić je po profesiji ginekolog i time se bavio u većem dijelu života, no malo tko ga pamti kao takvoga: u poslovnim krugovima na glasu je prije svega kao građevinski investitor, vlasnik i direktor više desetaka poduzeća, jedan od aktera sumnjive privatizacije u devedesetima – u kojoj su, kao u TEŽ-u, obično najbrže propadale tvrtke i tvornice s najatraktivnijim zemljištima.

On sam, pisali su mediji, povezuje se sa zemljištima u nekadašnjem vlasništvu tvrtke Croatia Records, nekima u blizini zagrebačkog RIZ-a i slično. Velike površine na atraktivnim lokacijama, dakako, u međuvremenu su i prodane. Komu, kada, kako i za koliko, pitanja su koja ostaju neodgovorena.

U TEŽ-u je Lončarić od 2002. do 2006. godine bio zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, a u idućih šest godina i njegov predsjednik. Paralelno, bio je član Uprave tvrtke TEŽ trgovina, a potom ju je potpuno preuzeo i postao direktor. Osnovao je tvrtku Moja težnja koja je po svemu sudeći bila specijalizirana upravo za investiranje u “Vrtove svjetla”, koji su ga koštali slobode.









U poslovnim servisima njegovo ime povezuje se s čak 26 tvrtki – 19 aktivnih i sedam bivših. Svega tu ima: od Slanice d.o.o., preko koje je navodno kupio stan za ravnatelja HRT-a Kazimira Bačića, do Pogrebnog poduzeća Zagreb ili Prve građanske udruge za sjajne pogrebe i posmrtnu pripomoć, kojoj je predsjednik od 1995. godine. Imao je kamenolom u Benkovcu, odnosno tvrtku koja je ostvarivala oko četiri milijuna kuna prometa i ugašena je 2016. godine.

Skraćeni broj

“Lončarić danas ima turističku agenciju Procella, servis Precizna mehanika Zagreb – kojemu je suvlasnik zajedno s 26 osoba, uključujući Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Republiku Hrvatsku – umirovljenički dom Vila Dubravka, servis za čišćenje Maksimus, trgovačku tvrtku Pomrčina d.o.o., tvrtke Borinj, Jesenova, Ferlangaj i Arbinić registrirane za ‘uzgoj uljanih plodova’, građevinsku tvrtku Maksimus Rijeka i nekretninski Zeleni val i Ergzogor, zatim Klobučac namijenjen uzgoju koza i ovaca…”, pisalo se 2021.

O svemu napisanom poželjeli smo porazgovarati s gospodinom Lončarićem. Nažalost, to nije bilo moguće. Dispečer u njegovoj udruzi za sjajne pogrebe rekao nam je da im baš danas ne rade telefoni, a da on ima samo njegov skraćeni broj. Na našu molbu da onda on na taj skraćeni broj nazove Lončarića i kaže da ga trebamo rekao je da će vidjeti što se da učiniti, ali se nakon toga nije javio.

A htjeli smo ga štošta priupitati. Naime, naš nam izvor govori kako su navodno iz udruge nestali deseci tisuća eura. Uvidom u financijska izvješća vidi se da je udruga stabilna, ali i da ima velike “predujmove” prema povezanom društvu, Pogrebnom poduzeću Zagreb. Čemu služe ti predujmovi i zašto udruga i trgovačko društvo na taj način razmjenjuju novac?

“Pitanje je dana kada će se dogoditi da Lončarićeva udruga neće moći organizirati pogrebe iz vlastitih sredstava. To su sumnjive transakcije, ako ne i pranje novca. Samo da se korisnici ne počnu pitati gdje je novac koji su godinama uplaćivali”, kaže naš sugovornik.

Vraćamo se na prvotnu temu, a to je zbrinjavanje mrtvih. Iako je tijela skladištio u prostorijama u vlasništvu Croatia Recordsa, Lončarić se time ni na koji način nije ogriješio o bilo koji zakon. No pitanje brige o mrtvima velik je problem u Hrvatskoj koji se naročito pokazao u vrijeme pandemije. Shvatili smo tada kako su kapaciteti naših groblja i mrtvačnica nedostatni.

Ispod standarda

Primjerice, zagrebačka groblja svakodnevno mogu primiti i do 250 tijela (s pripadajućim mrtvačnicama), što je više nego dovoljno u normalnim uvjetima, no u slučaju bilo kakve veće nesreće ili opet kakve pandemije pokazalo se da to nije dostatno. Među idejama je da se u jednom od hangara na Plesu naprave rashladne komore za najmanje 300, a najviše 1000 tijela jer je jedna zrakoplovna ili željeznička nesreća ili pak neka nova bolest dovoljna da zapuni sve kapacitete.

Još je jedno pitanje kako se s tijelima postupa. Kada odu naši najmiliji, očekujemo da se s njima postupa dostojanstveno. To nije uvijek slučaj.

“Dolaze komunalna poduzeća čiji su radnici odjeveni kao smetlari, ispod svakog standarda”, govori naš sugovornik koji tvrdi da se poduzeća poput Lončarićeva prema mrtvima odnose neprimjereno.

Žao nam je što sve ove optužbe protiv njega nismo uspjeli provjeriti zbog “neispravnih telefonskih linija”, ali se u dobroj vjeri nadamo da će se javiti i sve nam objasniti.