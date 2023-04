‘MRTAV PIJAN’ DIVLJAO BMW-om: Kod Ludbrega ubio mopedisticu! Stigao ga mač pravde, no nije još sve gotovo

Autor: Dnevno.hr

Stigla presuda za divljanje i ubojstvo.

Naime, prošle godine u lipnju je pijani 22-godišnjak prebrzo vozeći BMW usmrtio 41-godišnju mopedisticu u mjestu Hrženica kod Ludbrega i za to dobio četiri godine bezuvjetnog zatvora, piše Danica kojoj su ovakvi slučajevi specijalnost.

Županijsko državno odvjetništvo podnijelo je žalbu protiv presude te navelo kako je kazna preblaga s obzirom na sve otegotne okolnosti: kršenje više prometnih propisa, jaku alkoholiziranost, veliku brzinu i činjenicu da smrtno stradala žena ničim nije doprinijela prometnoj nesreći.





Podsjećamo, nesreća se dogodila u Hrženici oko 18:30. U presudi se navodi da je vozač BMW-a proglašen krivim jer je upravljao osobnim automobilom pod utjecajem alkohola u koncentraciji od dva promila u organizmu i brzinom od 102 kilometra na sat.

“Tom brzinom nije mogao savladati oštri desni zavoj pa je vozilom prešao na lijevu prometnu traku i udario u moped kojim je, iz suprotnog smjera, pravilno svojom desnom prometnom trakom, upravljala 41-godišnjakinja.

Uslijed udara vozila i pada 41-godišnjakinja je zadobila mnogobrojne teške ozljede od kojih je preminula sljedećeg dana u bolnici”, stoji u nepravomoćnoj presudi, piše Danica.

Vozaču je izrečena nepravomoćna zatvorska kazna u trajanju od četiri godine i sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima od sedam godina.

No, tužitelji za mladića traže dugotrajniju kaznu zatvora, piše Danica. Za to kazneno djelo predviđena je kazna zatvora od najmanje tri do najviše 15 godina.

S obzirom na to da je presuda nepravomoćna, 22-godišnjak ima pravo žaliti se.









Čeka se nastavak sage.