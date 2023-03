‘MRKVA JE PROPALA, IZVADITE BATINU!’ Sve manje strpljenja za Vučića: ‘Dosta je s tim, opet kupuju vrijeme’

Nizozemski zastupnik u Europskom parlamentu Thijs Reuten smatra da je razočaravajuće što predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije potpisao sporazum s Kosovom u Bruxellesu.

“Koliko razočaravajuće, toliko i nije iznenađujuće. Vučićevo sramno odbijanje da potpiše sporazum o normalizaciji s Republikom Kosovo, koji je u ponedjeljak ‘prihvatio’, jasno sugerira da Srbija samo igra na kupovanje vremena. Ponovo. Udovoljavanje se mora završiti. Mrkva je propala. Izvadite batinu”, naveo je Reuten na Twitteru.

As disappointing as it is unsurprising.





Vučić’s shameful refusal to sign the normalization agreement with Republic of Kosovo, which he ‘accepted’ on Monday, clearly suggests Serbia is just playing for time. Again.

Appeasement must end. Carrots have failed. Take out the sticks. pic.twitter.com/1NThLVShsn

— Thijs Reuten 🇪🇺🌹 (@thijsreuten) March 1, 2023