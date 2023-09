Mračne optužbe na račun Srbije: ‘Na sjeveru Kosova su i zloglasni plaćenici Wagner’

Jedan kosovski policajac je ubijen, a drugi je ozlijeđen u pucnjavi u selu na sjeveru Kosova rano u nedjelju, rekao je premijer Albin Kurti.

Sukobi policije i napadača još traju, a prema najnovijim informacijama, dva napadača su ubijena.

Do pucnjave je došlo u mjestu Banjska. Kosovska policija tvrdi da su njihovi pripadnici napadnuti nakon što su primijetili blokadu ceste. Kurti za sukob optužuju 30-ak napadača, objavio je fotografije te tvrdi da se tu ne radi o “kosovskim Srbima nego naoružanim profesionalcima”.

Kurti je izrekao i teške riječi na račun službenog Beograda koji optužuje da pruža podršku organiziranom kriminalu u čijoj je režiji ovaj napad i izveden.

The murder & violence in the north is being perpetrated by these men—armed & organized professional forces in armored vehicles with no license plates. Let me restate: It is not ordinary Kosova Serb citizens but Serbian-state supported troops perpetrating these terrorist attacks. pic.twitter.com/2ipXu5rgFF









— Albin Kurti (@albinkurti) September 24, 2023