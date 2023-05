MRAČNA STRANA ZAŠTITARSKOG POSLA U KLUBU! Čovjek je svašta vidio, odlučio progovoriti: ‘Imao sam slomljene prste, sve je to u opisu posla’

Autor: Iva Međugorac

Koliko su zaštitari u noćnim klubovima sigurni na svojim radnim mjestima, pitanje je to koje se nameće nakon posljednjih incidenata kojima je javnost imala prilike svjedočiti prvo u zagrebačkom klubu Ritz gdje je zaštitar upucao Tomislava Sablju, a potom i u biogradskom noćnom klubu Aqua u kojem se okolnosti smrti 54-godišnjeg zaštitara još utvrđuju.

Što se događalo u Biogradu?

Zbog događanja u Biogradu nedavno se oglasio sudac zadarskog Županijskog suda Hrvoje Visković i to nedugo nakon što je završeno saslušanje dvojice privedenih koji se povezuju s tučnjavom u spomenutom noćnom klubu. Tijekom tučnjave je u nerazjašnjenim okolnostima smrtno stradao zaštitar, a policija je po svemu sudeći na mjesto događaja stigla na dojavu biogradske Hitne medicinske pomoći koja je pružala pomoć muškarcu.

“Osumnjičenici se terete za kazneno djelo sudjelovanja u tučnjavi u kojoj je osoba smrtno stradala” rekao je Visković napominjući kako je postojala tučnjava u kojoj je jedna osoba smrtno stradala naglašavajući kako je to neosporno.





Zadarski pak neslužbeno saznaje i kako postoje snimke nadzorne kamere iz unutrašnjosti kluba na kojoj je vidljiv ključni trenutak kada jedan od privedenih baca barski stolac koji je udario o zid od koji se odbio i pogodio zaštitara koji je preminuo. Kako u medije izlaze detalji o događanjima u klubu tako se verzije ove neugodne priče mijenjaju, no ostaje činjenica kako je vlasnik noćnog kluba Daniel Šangulin HDZ-ov vijećnik u gradu Biogradu, čiji je otac Tonči inače dugogodišnji predsjednik Gradskog vijeća Biograda osobno potvrdio kako je 54-godišnjak stradao dok je nastojao smiriti sukob među dvojicom mladića.

Zaštitar nam je ispričao sve o mračnoj strani posla

”Zaštitar se posljednjih dana žalio na zdravstvenu situaciju koja nije bila dobra, no nije išao liječniku. Kada je krenuo smiriti dvojicu mladića jednostavno se srušio, no nitko ga nije udario”, tvrdi Šangulin, a zaštitari koji ovu priču prate s posebnom pozornošću govore nam pak kako je to dio njihove svakodnevice- odlaziti na svoje radno mjesto čak i onda kada se ne osjećaju dobro. Prema riječima našeg dobro upućenog sugovornika koji i sam radi kao zaštitar, situacija u noćnim klubovima i rad u istima uvijek je posebno osjetljiv.

”Mi se konstantno suočavamo s enormnom količinom stresa, stalno smo izloženi napadima. Ljudi po tim klubovima divljaju, opijaju se, drogiraju i mi stalno moramo biti na oprezu, oružje uglavnom nemamo radimo za vrlo male plaće, a uz to nemamo ni status službene osobe, iako se to jako dugo najavljuje”, kaže naš sugovornik koji se ovim poslom bavi desetak godina unutar kojih se susreo s mnogo neugodnih situacija.

”Udarali su me bezbroj puta, to s vremenom prestaneš brojati. Jednom sam imao slomljene prste, jednom čak i ruku, ali ispada da nam je sve to u opisu posla”, kaže nadalje naš sugovornik te napominje da je načelno sve manje ljudi zainteresirano za ovaj posao pa stoga i na samim osiguranjima noćnih klubova radi vrlo malo ljudi. ”Rad je vrlo teško adekvatno organizirati. Oni koji se koriste našom uslugom uglavnom to rade da bi zadovoljili zakonske uvjete, vrlo je malo onih koji vode računa o sigurnosti, a i država im to dopušta”, navodi naš sugovornik te kaže da zaštitari na ulazima u klub uglavnom stoje neadekvatno opremljeni bez elektrošokera, pendreka i oružja.

“Mi smo često nemoćni”

”Mi smo često nemoćni, a osim toga često se događa da na ulazima u noćne klubove rade ljudi na crno. Policijske racije u klubovima su samo dio priče, od toga isto nema ništa. Njih također nema dovoljno, a u neke klubove se ni ne ulazi, naprosto postoje povlašteni vlasnici, ljudi u koje se ne dira da ne bi izbio još veći nered, to je prava istina i nešto što vam nitko neće javno reći”, objašnjava naš sugovornik.

Nedavno je gostujući u Otvorenom tajnik Sindikata zaposlenih u zaštitarskoj djelatnosti Nikola Sraka također progovorio o ovoj tematici te je komentirajući situaciju iz noćnog kluba Ritz i sam jasno dao do znanja kako se i ta pucnjava mogla spriječiti da je policija radila preventivne racije po noćnim klubovima, jer u tom slučaju ne bi niti bilo toliko naoružanih ljudi u njima. Na pitanje koje su ovlasti zaštitara u noćnim klubovima, Sraka je rekao kako oni ne nose oružje jer u klubovima ima previše ljudi i oružje se ne nosi.”Zaštitari upotrebljavaju samo fizičku snagu kako bi nekoga zaustavili”, istaknuo je dodajući kako je uporaba sile krajnje sredstvo. Unutar klubova prema njegovim riječima doista i rade ljudi bez licence koji se bave borilačkim vještinama, , umirovljeni vojnici, policajci jer nitko se ne želi za 50 eura za noć tući s nekim, ubijati ili da bude ubijen.