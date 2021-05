MRAČNA PRIČA O BANDIĆEVOM ŠEIKU! Gradonačelnik mu je slijepo vjerovao: Malo je falilo da nas upropaste! Evo što je radio diljem svijeta!

Autor: Ivana Violić

Ime Muhamed Ali Rashid Alabbar prosječnim hrvatskim građanima ne znači previše. No bez obzira na značaj njegova imena, ovog moćnog arapskog tajkuna itekako vrijedi zapamtiti. Alabbar je, naime, u posljednjih nekoliko tjedana praktički postao vlasnik pola Dalmacije. Njegova je tvrtka Eagle Hills Real Estate potpisala ugovor s dalmatinskim poduzetnikom Jakom Andabakom, kupujući 69,7 posto temeljnog kapitala njegove tvrtke Sunce hoteli. Odmah nakon objave informacije na burzi da Eagl Hills preuzima gotovo 70% tvrtke, Andabak je potvrdio da je vrlo zadovoljan cijenom, no nije ju smio otkriti dok se informacija službeno ne objavi na burzi. U međuvremenu je i to učinjeno te će Andabak i njegova obitelj na prodaji svojih hotela zaraditi nešto više od 120 milijuna eura.

Beograd na vodi

Premda je ugovor o transferu potpisan sredinom ožujka, lokalci u čijim se sredinama nalazilo Andabakovo poslovno carstvo pojma nisu imali o poslovima koje on sklapa sa šeikom koji je zagrebačkoj javnosti poznat kao osoba s kojom je posljednji sastanak uoči smrti imao gradonačelnik Milan Bandić. Dok je s Bandićem ispijao posljednje piće, bogati šeik već je znao da preuzima hotele. U prodaju su uključena turistička naselja u Brelima, Tučepima, Starigradu, Paklenici, Omišu, u Supetru na Braču, ali i u Bolu, gdje je od Andabaka preuzeo hotele Elaphusa, Bor i Bonacu, te zapušteno odmaralište u središtu mjesta gdje bi uskoro trebao niknuti novi luksuzni hotel.

Nije Alabbar preuzeo samo hotele, dobio je i većinski udio u Zračnoj luci Brač. Nastavak je ovo Alabbarova poslovanja u Hrvatskoj u kojoj ga se spominjalo nakon Bandićeva posjeta Dubaiju, gdje je dogovarao zagrebački Manhattan, kojega za života ipak nije uspio realizirati jer mu nije pošla za rukom izmjena zagrebačkog GUP-a. Osim projekata o kojima su razgovarali, Bandića i Alabbara povezuje i zagrebački poduzetnik Sergej Ivanović u čijem je stanu (ili stanu njegove djevojke Maje Cenić) gradonačelnik preminuo. Nije Alabbar povezan samo s hrvatskim političarima, blizak je s premijerom Etiopije, u odličnim je odnosima s albanskim premijerom, ali i sa srpskim predsjednikom Vučićem, što nije čudno s obzirom na to da upravo on stoji iza projekta Beograd na vodi.

U dijelu medija upravo se Ivanović spominje kao savjetnik šeika Alabbara, a u taj kontekst dovodili su ga, pak, ljubljanski mediji u vrijeme gradnje poslovnog centra u glavnome slovenskom gradu. To nije čudno jer je Ivanovićeva obitelj u dugogodišnjim prijateljskim odnosima s obitelji ljubljanskog gradonačelnika Jankovića. Bandić je pak u pogledu suradnje sa šeikom bio prilično samostalan. Bez konzultacija i na svoju ruku potpisao je dokument kojim je Grad arapskim investitorima trebao prepustiti vlasništvo nad 1,1 milijun četvornih metara Zagrebačkog velesajma, Hipodrom te igralište NK Lokomotive.

Arapski skandal

Ideja je bila da Grad Zagreb investira milijune u izgradnju pristupnih putova, ali i u prateću infrastrukturu, darujući šeiku zemljište na kojem bi grad dobio 30-ak posto udjela u stambeno-poslovnom kompleksu koji je ondje trebao niknuti. Pritom su Arapi imali mogućnost dizanja kredita s hipotekom na gradsko zemljište, a sav rizik u slučaju propasti pao bi na Grad.

Priča je to na koju Plenković nije htio pristati, vjerojatno i sam svjestan mutnih poslova koji stoje iza ovog arapskog kapitala. Naime, glavna Alabbarova tvrtka Emaar Properties zapravo ne pripada Alabbaru, nego je većinski dioničar emir Dubaija. Ona je osnovana 1997. godine te se uz nju vežu ozbiljne afere. Prva veća afera odigrala se u vrijeme njihovih poslova u indijskoj Mohali, gdje su šeici u sprezi s lokalnim vlastima trebali graditi 1670 vila. Ispostavilo se da bi novac namakli rasprodajom indijskih nekretnina koje im uopće ne pripadaju, a ljudi su trebali platiti vile u čiji posjed nisu mogli ući jer su vlasnička prava na zemljišta polagale treće osobe, premda je lokalna vlast isticala da je sve već sređeno.

Ista kompanija u istoj zemlji našla se u središtu skandala i nekoliko godina poslije, kada se ispostavilo da sportsko selo koje je trebalo biti sagrađeno za Sportske igre zemalja Commonwealtha uopće nije dovršeno. Na koncu je protiv Emaar MGF-a i još dviju tvrtki povezanih s Bandićevim šeikom pred sudom u Indiji podignuta optužnica za zavjeru, prevare i organizirani kriminal. O Alabbarovim poslovima pisalo se i u pakistanskim medijima, pa je tako njegova ulaganja problematizirao ondašnji Transparency International kada je u Karachiju pokretao projekt Crescent Bay predstavljajući ga kao investiciju tešku više milijardi dolara. U tom je kraju 2013. godine trebalo niknuti golemo naselje s vilama i stanovima, ali je tristotinjak lokalnih investitora tužilo Alabbarovu tvrtku tražeći povrat svojega novca, odnosno 15,3 milijuna dolara za koje ih je ovaj oštetio.









Tuđi novac

Upućeni govore kako se tvrtke osnovane kapitalom emira Dubaija Muhameda bin Rašida al Maktuma vlastitim novcem ne razbacuju, već im je namjera da novac prije svega osiguraju od lokalnih su investitora, što je bio plan i za Zagreb.

Za te arapske skandale vrlo dobro znaju i u SAD-u. Ondje su posla imali s tvrtkom Emaar koja je početkom dvijetisućitih za 1,05 milijardi dolara kupila drugu najveću građevinsku kompaniju u toj zemlji – John Laing Homes. Smatralo se da bi do 2011. prihodi tvrtke trebali skočiti na deset milijardi dolara, no već u veljači 2009. Jong Laing Homes nadležnom sudu u Delawareu podnosi zahtjev za pokretanje postupka sprečavanja bankrota govoreći o gubitku od pola milijarde dolara.

Sumnjalo se da su Arapi tim poslom oprali novac i osigurali si ulaznicu na američko tržište, a veliki projekti za Emaar su važni jer bi bez njih burza u Dubaiju bila disfunkcionalna. Emarov je ključni operativac upravo Alabbar, rođen u Dubaiju kao najstarije od 12-ero djece u obitelji oca pomorskog kapetana. Sedamdesetih Alabbar zahvaljujući vladinoj stipendiji odlazi na studij ekonomije u Seattle. On sam za sebe kaže kako je odrastao u siromašnoj obitelji te je tvrdio da je bio najsiromašniji klinac u razredu, no na tu etapu svojeg života iznimno je ponosan.

Ponosan Bandićev šeik može biti i na to što spada među pet najbogatijih ljudi na Bliskom istoku, a tomu zasigurno pridonosi i to što je “na vrijeme” postao direktor Al Khaleeje Investmenta u Singapuru, no najvažnije razdoblje njegova života svakako je kraj devedesetih, kada je osnovao tvrtku Emaar Properties koja je postala najveća agencija za nekretnine.

“Ne, moj cilj nije Amerika, jer poslovi u Africi brže mi vrate uloženo”, otkrio je jednom Alabbar, čija obitelj ondje ima rudnike.









Arapsko carstvo

Njegove se tvrtke bave gradnjom i trenutno posluju u 14 država, od Indije, Maroka, Srbije pa sve do Turske, a on u svemu uvijek želi biti najbolji i maksimalno zaraditi. To je ujedno i njegova poslovno-životna filozofija. No zbog njegovih poslovnih veza, u Dalmaciji se danas pitaju tko stoji iza čovjeka koji je pokupovao sve ono što u njihovoj regiji vrijedi. Pitaju se hoće li moćni Arapi na tome stati i hoće li se hrvatska jadranska obala uskoro pretvoriti u arapsko carstvo, na kojem za domaće ljude i domaće poslove neće biti mjesta. Da je interes stranih investitora za Jadran osjetan, potvrđuje i to što je Andabakovo carstvo prije Arapa planirao kupiti američki investicijski fond KSL Capital Partners iz Denvera.

Navodno su pregovori o realizaciji i transakciji bili privedeni kraju, čak je dogovorena i cijena, no Amerikanci transakciju nisu uspjeli realizirati u dogovorenom roku pa se priča počela komplicirati. Komplikacije su stale kada je Ivanović kontaktirao splitskog hotelijera skrećući mu pažnju na Alabbara za kojega je i u ovom slučaju lobirao, Eagle Hills zatim krajem veljače od Andabaka dobiva ekskluzivno pravo za dovršetak kupnje Sunce hotela, što se u međuvremenu i dogodilo. U sve te poslove navodno je bio involviran pokojni zagrebački gradonačelnik, a sumnja se da je upravo on i stajao iza grupacije stvarnih ulagača u Sunce hotele. Od prvog pokušaja ulaska na hrvatsko tržište Eagle Hills se propitkuje te se sumnja kako iza njihova hotela stoji netko drugi, sličnom scenariju svjedočili su i Srbi u projektu Beograd na vodi koji je predstavljen kao investicija veća od tri milijarde dolara i kao ulaganje iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Sve se odvijalo usred kampanje aktualnog srpskog predsjednika Vučića koji je s Arapima tvrdio kako je riječ o projektu koji će Srbiju dovesti na vrh Europe i svijeta. Suprotno tim Vučićevim najavama, Beograd na vodi pretvorio se u jednu stambenu zgradu, kavanu i šetalište koje se prostire na nekoliko stotina metara i koje ondašnji arhitekti nazivaju kontroverznom nakazom, a zdanje se u srpskim medijima povezuje i s tamošnjim kriminalcima koji danas imaju status biznismena s kontroverznim predznakom.

Indikativno je to što se o projektu misterioznog šeika ni danas u Beogradu ne zna previše, dapače, vlasti u Srbiji uređenje tog dijela obale definirali su kao projekt od posebnog državnog interesa pa ga se zapravo i ne može propitkivati previše, dijelom i zbog famoznog “lex specialisa” o posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole zbog izgradnje Beograda na vodi. Kako tvrde upućeni, tim je zakonskim regulativama iz ovog biznisa izbačen svaki mogući konkurent, ignorirane su primjedbe Srpske akademije znanosti i umjetnosti, a gradske vlasti stavile su izvan snage studiju o ograničavanju izgradnje visokih objekata u Beogradu.

Srbi su zapravo učinili sve kako bi se prilagodili investitoru, baš kao što je to planirao učiniti Bandić. Zanimljivo je kako je Eagle Hills International bio ključan kod pregovora s Andabakom, a premda je riječ o tvrtki koja je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima osnovana u svibnju 2014. godine, tri mjeseca poslije i u Srbiji je pokrenuta tvrtka Eagle Hills Properties. Upravo zbog toga postoji sumnja kako Alabbar ni u Andabakove hotele ne ulaže radi sebe, već ga se zapravo razmatra i kao paravan za plasman suspektnog srpskog kapitala na hrvatsko tržište, zbog čega su se uskomešale vodeće domaće poslovne banke koje su osjetno kreditirale Andabakove hotele pa se sada u tom sektoru uz ostalo nametnulo pitanje zašto Alabbar ne planira platiti punu cijenu hotela, već preuzeti otplatu 65 milijuna kredita koje su banke dale Andabaku.

“Nikad ne troši svoj novac”, dio je Alabbarove filozofije. Čiji je novac potrošio na Jadranu, lokalni političari, ako im je vjerovati, ne znaju, no s obzirom na njegove ranije poslovne pothvate, i u to lokalno političko neznanje teško je povjerovati. Bilo kako bilo, našim plavim Jadranom uskoro bi mogli dominirati stranci, no to nije samo hrvatska nego i globalna realnost, onaj tko ima novac, taj kupuje, vlada i gospodari, sviđalo se to nama ili ne.