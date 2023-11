Mračna pozadina Banožićeve nesreće: Sve je transparentno, a jedna informacija nedostaje

Autor: Iva Međugorac

Strast prema lovu, nepromišljena vožnja, umor, alkohol, nesavjesna vožnja ili pak pogreška koja se svakomu može dogoditi – nabrajaju se tako unedogled mogući razlozi prometne nesreće koju je prouzročio donedavni HDZ-ov ministar obrane Mario Banožić.

Nesreća je to u kojoj je smrtno stradao otac dvoje malodobne djece, ali i nesreća koja će, kako zasad stvari stoje, ostaviti trajan pečat na karijeri mladog ministra koji je resor obrane preuzeo sa samo jednom kompetencijom – onom da je član HDZ-a.





Tvrdilo se još tada kada mu je premijer Andrej Plenković prepuštao ključeve ovog iznimno složenog resora da Banožić nije dorastao poziciji na koju stiže, no Plenković je popustio pod pritiscima iz Banožićeva vinkovačkog HDZ-a pa se on našao na pogrešnoj poziciji.

To se možda ne bi previše ni problematiziralo, jer je javnost od HDZ-a na pogrešne kadrove navikla, da se na Banožića nije nabrusio predsjednik Zoran Milanović, prepoznajući u njemu sasvim ispravno jednu od najslabijih karika u Plenkovićevoj vladi.

Što je Milanović više napadao Banožića, to je Plenković imao manje mogućnosti maknuti ga s ministarske pozicije usred svojih rekonstrukcija Vlade, premda je i sam bio svjestan da je Banožić u svojem sektoru stvorio najblaže rečeno kaos.

Brza reakcija

Taj kaos, međutim, nije bio dovoljan da se Plenković svojem ministru zahvali na suradnji po sada već dobro uhodanom modelu, ali je zato predsjednik Vlade iznimno brzo i odmjereno reagirao u trenutku kada se doznalo za posljedice nesreće koju je Banožić prouzročio. I u HDZ-u zadovoljni su Plenkovićevom reakcijom pa kažu da je slučaj Banožić jedina kriza u Plenkovićevu mandatu koja je korektno komunikacijski odrađena. Bez obzira na to što je Plenković primjereno reagirao, ovaj se nemili slučaj može razmatrati iz više kutova.

Politički gledano, slučaj Banožić HDZ-u donosi nove probleme u Vukovarsko-srijemskoj županiji u kojoj Plenković ima problema i s pokušajem zataškavanja prometne nesreće u kojoj je sudjelovao župan Dekanić, koji je nedavno izašao iz pritvora. Od njega su se lokalni HDZ-ovci po napucima iz Zagreba počeli ograđivati i distancirati znajući da na vrata kuca superizborna godina, a s njom i parlamentarni izbori na kojima će HDZ, posebice u ovoj županiji, snage morati odmjeravati s iznimno snažnim Domovinskim pokretom koji predvodi vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, od čijeg izlaska iz HDZ-a ova stranka u vukovarskoj županiji muku muči s raznim krizama.









Ne treba zaboraviti da je vukovarska županija na nacionalnu političku scenu iznjedrila i bivšu ministricu Gabrijelu Žalac, koja je također imala problema u prometu, što bi iz današnje perspektive gledano za Plenkovića ipak moglo biti manje problematično.

Mnogo problematičnije je to što se u slučaju Žalac, odnosno u aferi Softver europska istraga tek treba raspetljati do kraja, a nije nemoguće da i to predsjednika Vlade stigne usred kampanje za parlamentarne izbore na kojima će doslovce svaki mandat biti vitalno važan.

Dosad se HDZ-ovci nisu morali bojati za taj kraj jer su ondje izbore dobivali i bez kampanje, no serijal afera, pa i pojava afričke svinjske kuge koja je na cestu izvela nezadovoljne seljake, Plenkoviću su jasan znak za uzbunu na terenu, u županiji koju formalno još vodi nesretni Banožić, kojega pak na čelu Ministarstva obrane nasljeđuje njegov ljuti konkurent Ivan Anušić s kojim nikada nije imao korektan odnos. To se dalo naslutiti i onda kada ga je Anušić usred krize u vukovarsko-srijemskoj organizaciji i javno prekorio.









Svi ti prijekori za Banožića danas više nisu važni, za njega je prije svega bitno da se oporavi, a onda mu predstoji iscrpljujući pravosudni proces, prema čemu su građani prilično skeptični, što i nije čudno kada se zna kako je naše pravosuđe ranije tretiralo razne poduzetnike i tatine sinove koji su skrivili prometne nesreće.

Ono što se praktički od početka zna jest da se nesreća dogodila u jutarnjim satima na izlazu iz Banožićevih Vinkovaca u smjeru Županje. Banožić je tada išao u lov, a do nesreće je došlo kada je svojim 20 godina starim terencem Nissan Terranom pretjecao kamion sudarivši se s kombijem. U to je vrijeme na cesti bila gusta magla, a zamjenica vukovarskog županijskog državnog odvjetnika rekla je kako je ministar pretjecao a da se nije uvjerio može li to odraditi na siguran način.

Unatoč tomu, policija nakon višesatnog izmotavanja objavljuje da će Banožića kazneno prijaviti za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu jer je kršenjem prometnih propisa izazvao nesreću u kojoj je poginuo Goran Šarić iz Privlake. Prema zasad dostupnim podacima, policija je Banožića prijavila za nesreću iz nehaja, što je prema tvrdnjama vrhunskih stručnjaka za kazneno pravo neobična reakcija policije.

Ministarska plaća i dalje ide

Priča bi na policijskim priopćenjima možda i stala da se mediji nisu raspisali o pozadini događaja pa se tako doznalo da su rezultati vađenja krvi u vinkovačkoj Općoj bolnici iz koje je Banožić naknadno prebačen u osječki KBC otkrili kako je imao 0,21 promila alkohola u krvi.

Uzorak je vađen u 6.47 sati te subote 11. studenoga, 32 minute nakon nesreće odnosno vremena koje je u službenom priopćenju navela PU Vukovarsko-srijemska. No, prema pisanju Telegrama, uzroci krvi i urina koji su poslani u Centar za forenzična istraživanja i vještačenja “Ivan Vučetić” nisu oni uzeti u Vinkovcima, nego u osječkoj bolnici, u koju je Banožić prebačen par sati poslije, što izaziva sumnju u vjerodostojnost nalaza s obzirom na protok vremena.

I doista, dan poslije, odnosno četiri dana nakon nesreće, Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru objavilo je službeni nalaz po kojem Banožić nije bio pod utjecajem alkohola. Stoga je ŽDO Vukovar naložio policiji dodatne izvide u bolnici kako bi se utvrdilo da li je Banožić imao 0,00 promila alkohola u krvi ili 0,21 promila, kako su objavili mediji.

Svakomu s imalo ljudskosti jasno je da nakon svega ni život Banožićeve obitelji više neće biti isti. Politika je za njega sada manje bitna, pred njim su neke sasvim druge borbe, dok Plenkovića očekuje neizvjesna borba na parlamentarnim izborima, na kojima će se koplja najviše lomiti baš u Banožićevu kraju.

On na intenzivnoj više nije, ali od Sabora je ipak odustao. Iz Banskih dvora je potvrđeno da je Vlada odobrila smijenjenom ministru obrane Mariju Banožiću korištenje takozvane 6+6 naknade. To znači da će on šest mjeseci primati punu ministarsku plaću u iznosu od 2740 eura, a sljedećih šest mjeseci polovicu te plaće.

Time je udovoljeno zahtjevu njegove odvjetnice Ksenije Vržine koja je takav zahtjev poslala u Banske dvore nakon što je prethodno povukla raniji zahtjev za aktivacijom i mirovanjem njegova zastupničkog mandata zbog osobnih razloga koji je, temeljem punomoći, podnijela u petak.