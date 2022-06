‘MOŽETE SI OBRISATI STRAŽNJICU’: U Zagrebu čovjek leži u lijesu, prosvjeduje protiv moćnog HDZ-ovca. ‘Kad netko izgubi majku, oca ili dijete, ne pada mu na pamet ići kod bilježnika’

Autor: Ivor Kruljac

Već drugi dan zaredom Mario Kolarević iz Virovitice u Zagrebu prosvjeduje ispred Ministarstva gospodarstva, kako glađu, tako i performansom kojim želi skrenuti pozornost javnosti na probleme kojima se susreće u sukobu s virovitičkim gradonačelnikom, Ivicom Kirinom.

Da je Kolarević pogrebnik, jasno je po lijesu u kojemu leži te križem ogrnutim Hrvatskom zastavom na kojemu piše “Pravna država”. Umjesto posljednjih pozdrava pokojniku, ispred lijesa je postavljena poruka “S dopisima ministarstva možete si obrisati stražnjicu”, a za koje Kolarević navodi kako mu je poručio ni manje ni više nego gradonačelnik Kirin osobno. Sukob privatnog poduzetnika i tamošnjeg gradskog čelnika zaiskrio je oko organizacije sprovoda i ispraćaja, a kako stoji u sudskim presudama koje nam je Kolarević pokazao, virovitičko komunalno društvo FLORA sabotira Kolareviću pogrebnu tvrtku uskraćivanjem termina za pokope na tamošnjom gradskom groblju. Dok Zakon o pogrebničkoj djelatnosti u prvom stavku svojeg osmog članka navodi kako pogrebnik u sklopu svojih ovlasti ima pravo organizirati sprovod pokojnika, u Virovitici gradska vlast ima drukčije zahtjeve koji nisu u skladu sa zakonom koji vrijedi za cijelu državu.

Ne može organizirati sprovod

“U Virovitici ne mogu organizirati sprovod za svoju stranku, osim ako ne donesem punomoć koju je ovjerio javni bilježnik. No, u tom trenutku, kada netko izgubi majku oca ili ne daj bože dijete, nikome ne pada na pamet da odlazi kod bilježnika ovjeravati punomoć koju će dati pogrebniku. U tom trenutku, otići će u pogrebno poduzeće i to riješiti bez ikakvih problema. Jedino se meni u Hrvatskoj nameće taj problem gdje se inzistira na ovjerenoj punomoći. Pitali smo nadležno ministarstvo gospodarstva gdje je ravnatelj Novak (Zvonimir) lijepo objasnio naša prava i obaveze te da zakonodavac nije predvidio ovjerenu punomoć od javnog bilježnika jer ona kao takva ne bi mogla udovoljavati. Naime, smrt nastupa u bilo koje doba. Evo primjer, petak poslijepodne, bilježnik ne radi, ne radi ni vikendom, a u ponedjeljak je bio Dan državnosti. Kada bi trebao doći? U utorak kod javnog bilježnika, a u utorak je već sprovod”, objasnio nam je Kolarević nezadovoljno.





‘Kirin zakone čita na svoj način’

Ponovno je naglasio kako je to problem samo u Virovitici, a ostali dijelovi države, sukladno zakonu, ne traže punomoć koju je ovjerio javni bilježnik, već je dovoljno imati potpis obitelji koja je došla organizirati sprovod. No, kako ističe, Kirin zakone čita na svoj način, a nezadovoljni pogrebnik se osjeća kao da ne živi u Hrvatskoj.

Jedini s problemom u cijeloj profesiji

Kolarević se pogrebima bavi već sedam godina, tvrtku je izgradio sa svim ovjerenjima i rješenjima i dizanjem kredita, a ovakvi slučajevi u Virovitici, koji mu otežavaju posao, kaže nam, nisu ništa novo. Pokazujući svoja sudska rješenja posredstvom odvjetnika, vidljivo je kako je prvi puta o ovom problemu progovorio 2017. godine kada je također prosvjedovao. Tada je dopis državnog tajnika gdje je upozorio da Virovitica svojom praksom krši ne samo Zakon, već i 49. članak Ustava narušavanjem tržišnih prava i slobode. Tada je bio dogovoren sastanak s gradonačelnikom Kirinom, za koji nam govori kako se nikad nije održao. Kolarević trenutno prosvjeduje sam. Jedini je pogrebnik u Virovitici, pa time i jedini obrtnik u tom poslu koji se susreće s ovim problemom.

“Kolege mi iskazuju podršku no zaposleni su i ja sam im rekao da ne dolaze, a i samo u Virovitici imate ovaj problem. Oni ne razumiju kako netko može imati ovakav problem. Nemamo sindikata, svatko je za sebe”, objasnio je Kolarević. Njegovi klijenti, obitelji koji su izgubili svoje bližnje također su zgrožene zahtjevima Virovitice. No, kako je organiziranje sprovoda događaj koji dogodi svega nekoliko puta u životu, nisu se dodatno angažirali. Dok zakon ne traži ovjerene punomoći, to ipak nije striktno navedeno, pa se pričalo i o tome kako bi se trebao promijeniti zakon. No, Kolarević ističe kako to nema smisla jer osim što je Virovitica mala, nitko drugi nema takve probleme. Na razumijevanje je naišao čak i od ljudi u Zagrebu, koji također ne mogu shvatiti kako i zašto Kolarevićev posao prolazi kroz tu dodatnu, ilegalnu, proceduru.

“Zaštitar ispred ministartsva mi je rekao kako je prije dva tjedna izgubio tatu i sve je riješio kod jednog pogrebnika. Ja mu kažem kako da kada živi u normalnom svijetu, a ne u Virovitici”.

Unatoč problemima s tlakom, ostaje ispred ministarstva

Malo prije razgovora za Dnevno.hr, Kolarević je imao sastanak u Ministarstvu gospodarstva, ali po svemu sudeći, možda bolje da ga nije ni imao.









“Ja sam otišao s tog sastanka jer nisam mogao slušati, psiha mi ne dozvoljava, dođe mi teško i jednostavno sam im rekao ‘doviđenja, ja idem u svoj krevet javite mi kad riješite’. Ne znam što očekivati. S obzirom kakvom brzinom ide kod nas, vjerojatno će se za dva, tri ili šest mjeseci to riješiti, a ja do tada ne idem”, rekao je Kolarević, objašnjavajući kako je situacija neizdrživa te se ne može vraćati dok se ovaj problem ne riješi. Tijekom razgovora se morao držati za rukohvat stepenica ispred ulaza u ministarstvo. Zavrtilo mu se, usred štrajka glađu ima i problema s tlakom te u svom lijesu drži odgovarajuće lijekove. Dodaje kako se iz Ministarstva, koje je jedino nadležno za tumačenje zakona, slažu da je on u pravu te kako punomoć obitelji ne treba biti ovjerena kod javnog bilježnika, već samo potpisana od strane obitelji koji su se radi organizacije sprovoda javili pogrebniku. Dok Kirin čita zakone na svoj način, Kolarević se nada kako će Zvonimir Novak poduzeti mjere i čuti s ministrom.

“Ministar se mora pored toliko obaveza baviti jednim Kirinom u Virovitici zbog onoga što je u cijeloj Hrvatskoj normalno. Sada nazovite zagrebački Holding i rekli bi vam da je to normalno. Kada bi se vratio u Viroviticu pod tim teretom, ja bi bio gotov. Radi se kako se radi, ali svaki dan je borba”, zaključuje Kolarević dok u svome lijesu u znak prosvjeda isčekuje pravdu, bez počivanja u miru.