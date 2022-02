MOŽETE LI PRESTATI PLAĆATI KREDIT U SBERBANKU? Viceguverner uputio poruku javnosti: Otkrio koliko gotovine i gdje možete povući van

Autor: N.K

Viceguverner Hrvatske narodne banke (HNB) Roman Šubić objasnio je detalje o moratoriju poslovanja Sberbanke. Kaže da će se situacija stabilizirati već od srijede, “na ovaj ili onaj način”.

“Izloženi smo posljednjih dana nizu geopolitičkih rizika. S obzirom na to imali smo popriličan odlijev likvidnosti iz Sberbanke. S obzirom na to poduzeli smo niz poslovnih aktivnosti kako bismo zadržali stabilnost financijskih institucija, financijskog sustava i depozita hrvatskih građana i pravnih osoba”, rekao je viceguverner nakon što je stavljen moratorij na povlačenje sredstava iz Sberbanke.

“S obzirom na oprez firmi i građana, pojedinci su stajali ispred banaka kako bi podigli novac. Depoziti građani su osigurani u visini do 100 tisuća eura. Taj sustav će osigurati da su njihovi depoziti sigurni i da će moći podići svoj novac. Sberbanka ima oko 86 tisuća klijenata, od koji je 80 tisuća fizičkih osoba. Novac je siguran do ukupne visine 100 tisuća eura. Osigurani su depoziti u Sberbanku, ali i drugim bankama koje posluju na hrvatskom tržištu. Nakon tog odlijeva likvidnosti i Europska središnja banka je obratila pozornost. Postoji povećan oprez zbog likvidnosti. Donijeta je odluka o “failingu” zbog potencijalne opasnosti da Sberbanka propadne. Donesena je odluka o moratoriju koja traje do kraja utorka. Sanacijski odbor donijet će konačnu odluku o nastavku poslovanja Sberbanke Hrvatske. U razdoblju moratorija donesena je odluka da će građani moći podizati novac do ukupnog iznosa od 7200 kuna. Radi se o prosječnoj plaći za prosinac. To će biti moguće podići u nekoliko kanala koje Sberbanka ima. Ukupno 4 tisuće kuna u poslovnicama, tri tisuće kuna na bankomati, i preostalih 1200 kuna na POS uređajima. Nakon moratorija stvari će se stabilizirati, a onda se donijeti i odluka o daljnjem poslovanju. Do kraja tjedna, ili već od srijede, situacija će biti stabilizirana na ovaj ili onaj način”, rekao je viceguverner.

“Moratorij se tiče obveza za ta dva dana”, rekao je na pitanje može li netko prestati plaćati kredit. “Financijska stabilnost je zadaća svih nas”, rekao je.

“Radi se o razdoblju od 48 sati i svi možemo biti strpljivi jer je to jako teško provesti i ne možemo raditi iznimke”, odgovorio je na pitanje o pritužbi roditelja bolesne djevojčice koja se liječi u San Francisku da ne mogu podići novac.