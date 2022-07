‘MOŽEMO SE PRAVITI DA PROBLEM NE POSTOJI’ Milanović ljut nakon otvorenja mosta: ‘Ovo nije pošten rat. Ovo je prljava gerila’

Predsjednik Republike Zoran Milanović obratio se 1. hrvatskom kontingentu koji u sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO-a, u okviru borbene skupine pod vodstvom Mađarske, odlazi u Mađarsku.

Poručio im je kako nakon poruke kineskog premijera na otvaranju Pelješkog mosta ima nadu i optimizam da će svijet uskoro postati razumniji i da se kriza bliži kraju.

“Ovakve odluke nisu rutinske. Nadam se da ćemo do jesni imati jasniju situaciju. Svijet se nalazi u vrlo ozbiljnoj situaciji. Ovakav rat nije viđen do sada”, rekao je Milanović.

Komentirao je potom ceremoniju otvaranje Pelješkog mosta.

“Jučer je bilo okej. Jedino, brate, ne možeš biti tako sitan i ne pozvati čovjeka koji je sve to radio, a to je Edo Kos. On je bio direktor Hrvatskih cesta. Ogroman posao je napravljen 2016. godine, a to nije bilo prikazano u filmu tamo. Ljudi koji su zaista i profesionalci i političari. Kos je barem zaslužio da ga se spomene”, smatra predsjednik.

“Deset godina je taj projekt trajao nakon salvi, kleveta i laži. Priča se da ljudi kad ih ne plaćate slabije rade, a kada ih dugo ne plaćate, onda uopće ne rade. Da bi to bilo nešto novo, ovo je trebalo ugasiti”, poručio je.

“Da mi je netko rekao da će se obratiti kineski premijer prije tri tjedna, rekao bi daj da vidim. Premijer je donio takvu odluku i ne osuđujem ga. Meni je drago biti dobar s Kinom, ali to što smo u NATO-u ne znači da moramo pratiti politiku njezinih članica u svakom stopu. Nećemo”, poručio je Milanović.

“Možemo se praviti da problem ne postoji. Nisam ja njegove suradnike tjerao u mirovinu na ponižavajući način. Nema ni rata. Ovo nije pošten rat. Ovo je prljava gerila. Ja se na svojim suradnicima sve ove godine nisam nikada iživljavao niti im tjerao strah u kosti. Od mene se u strahu živjelo nije. Tako neće ni vojska. Ja sam vrhovni zapovjednik. Nije Plenković. Ni Banožić”, zaključio je.

Upitan o prosvjedima u BiH, Milanović je rekao kako se radi o “nahuškanoj, unitarističkoj rulji”.

“Visoki predstavnik je sad došao na ideju da se pozabavi tim pitanjem, ispast će da sam ga ja na to natjerao”, poručio je Milanović.