‘MOŽEMO OČEKIVATI NOVE IZBJEGLIČKE VALOVE’ Stručnjak za nacionalnu sigurnost bez zadrške: ‘Ovo je ozbiljan poraz Zapada’

Autor: Dnevno

“Očigledno iz povijesti do sada nismo ništa naučili. Ovaj je slučaj pokazao da sve velesile, od Velike Britanije u 19. stoljeću, Sovjetskog saveza u 20. stoljeću i od Amerikanaca u 21., nisu uspjele pokoriti Afganistan. S druge strane, imamo sitauciju koja jasno ukazuje da je Zapad zbog vojne nadmoći sposoban ostvariti briljantne vojne pobjede, što je bilo rušenje talibanskog režima 2001. godine. Međutim, Zapad očigledno ima ozbiljan deficit u pogledu post ratne izgradnje tih društava koja su iz drugog kulturološkog kruga”, komentirao je profesor Mirko Bilandžić, nositelj kolegija Sociologija nacionalne i međunarodne sigurnosti na Filozofskom fakultetu.

Povratak talibana, ističe Bilandžić, vratit će režim islamističkog emirata, koji je prije postojao.

“To je ultra konzervativna islamistička ideologija, dakle sa oblicima totalitarizma. Možemo očekivati opet rigidnu, ne samo interpretaciju, ali i praksu islamskog šerijatskog prava, što je jedna fundamentalistička ideologija koja može neminovno gurnuti Afganistan minimalno u forme sektaškog nasilja”, tvrdi profesor pa dodaje:

“Rekao bih da je to ne samo jedan ozbiljan poraz Zapada i zapadnih modela upravljanja krizama, već bih rekao bih da je ovo višestruka pobjeda talibana koji su nakon rušenja 2001. godine gotovo nestali sa scene, a vratili su se još moćniji i još organiziraniji i ono što je posebno bitno, očito s određenom podrškom i legitimitetom do tada pro američkih kolaboracionista u Afganistanu, uključivo i afganistanske državne sturkture do jučer”.

A u budućnosti se mogu očekivati, zaključuje Bilandžić za RTL, nemiri i sukobi te možda i građanski rat u Afganistanu koji se prelijeva na okolna područja pa možemo očekivati i nove izbjegličke valove sa tog područja prije svega prema Europi.