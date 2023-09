Možemo je izašlo iz ormara: Tomašević više ne skriva svoje namjere?

Autor: I.G.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević našao se na meti žestokih kritika nakon što je dao pokroviteljstvo Grada Zagreba “Degrowth” konferenciji. Degrowth (odnosno ‘odrast’, kako ga je preveo Tomašević), zapravo je ekstremno lijevi ideološki pravac koji zagovara smanjenje potrošnje resursa i zaustavljanje ekonomskog rasta u korist “održivosti”.

Zagovaratelji ovih teza tvrde da se rast stanovništva, gospodarski rast i potrošnja resursa ne mogu održati dugoročno, dok skeptici ističu da teorija zanemaruje tehnološki napredak koji dosad nije bio uzet u obzir.

Uz podršku gradskih dužnosnika, konferencija je privukla pažnju brojnih kritičara s naslovima poput "Marx susreće Degrowth: O Podrijetlu Degrowth Komunizma" i "Zašto degrowth treba komunizam, a komunizam treba degrowth".





‘Kapitalizam u konfliktu s planetom’

Ova nova faza ljevičarske ideologije, predstavljena kroz odrast, potpuno odbacuje natjecanje socijalizma s kapitalizmom u smislu rasta, produktivnosti i materijalnog napretka. Umjesto toga, nudi rješenje u uvjeravanju sljedbenika da ekonomski rast nije cilj vrijedan postizanja, suprotstavljajući se tradicionalnim idejama čak i unutar kapitalističkih društava. Odrast ili pak “nerast” (koristi se kao alternativni naziv, dakako uz podsmijeh) zahtijeva ukidanje ekonomskog rasta kao društvenog cilja i označava smjer u kojem će društva koristiti manje prirodnih resursa i organizirati se da žive vrlo drugačije nego danas.

Za razliku od ideala održivog razvoja, zelenog rasta i zelenog kapitalizma, odrast naglašava da se stabilnost okoliša i održivost mogu postići samo prekidom s trenutačnim globalnim kapitalističkim sustavom usmjerenim na rast. To uključuje potpuno odustajanje od ekonomskog rasta, što je radikalan zaokret u odnosu na ljevičarske ideale koji su težili visokom rastu industrijske proizvodnje, obrazovanja te poboljšanja životnih uvjeta i povećanja stanovništva.

‘Političari koji ne razumiju ekonomiju’

Inače, Tomašević je zagovornik teorije nerasta već duže vrijeme. Čak je 2016. godine u intervjuu za Slobodni Filozofski govorio o “prednostima” ove radikalno lijeve ideologije, kritizirajući pritom kapitalistički sustav zbog navodne neodrživosti. Uočljive su i njegove uobičajene priče o socijalnim nejednakostima, ali i (opasna) marksistička retorika o redistribuciji dobara.

"Odrast je kritika sustava koji je utemeljen u rastu na ograničenom planetu. No odrast ide puno dalje od kritike rasta i BDP-a kao indikatora bogatstva nekog društva, i to u smjeru alternativnih odgovora te različitih eksperimentalnih praksi koje bi nas mogle dovesti do nekog ekološki i materijalno održivijeg, a ujedno i pravednijeg društva", rekao je Tomašević još 2016. godine.









O ovoj temi upitali smo ekonomskog stručnjaka i profesora Ljubu Jurčića. Objasnio nam je kako je došlo do toga da ljudi bez ekonomske pozadine, koji su se našli na upravljačkim pozicijama, odbacuju korisne pokazatelje poput BDP-a zbog vlastitog neznanja o ekonomiji.

“Ekonomska znanost je upravo to – znanost. U jednom trenutku se postavilo pitanje kako mjeriti ekonomsku aktivnost, pa je tako nastao bruto-domaći proizvod. Sada su došle nove generacije, koje gledaju kako se svijet razvija, kako BDP raste, a ljudi iz njihovog gledišta žive lošije. Zato se proširila teza o tome kako to nije dobar pokazatelj. Postojale su inicijative da se pronađe novo mjerilo, jer političari koji ulaze u zonu ekonomije, a ne znaju ništa o ekonomiji, uoče da nešto nije u redu. Kod odrasta je bitno razumjeti nekoliko stvari. BDP nije mjera blagostanja, već proizvodnje u jednoj godini unutar teritorija u jednoj zemlji. “On ne pokazuje ništa drugo osim vrijednosti domaće proizvodnje”, rekao nam je Jurčić.

Kako navodi, velika je razlika između mjerenja BDP-a i njegove raspodjele.









“Tu se radi mjera distribucije. To je druga lekcija koju ekonomisti nauče. Tako se dogodi da jedan posto ljudi, u društvima poput SAD-a, upravljaju s većinom resursa u zemlji. To što je Amerika bogata ne znači nužno da svi tamo žive u blagostanju. Dakle, uzeti jednu lekciju iz ekonomije i iz nje tumačiti cijelo gospodarstvo jednostavno nije moguće. Da se promjeni mjera BDP-a je dobra namjera, ali on je standardiziran”, rekao je Jurčić.

“Kada se s ekonomskog gledišta promatra politika, uočljiva su dva bloka. Jedan na prvo mjesto stavlja profit, a s druge strane postoje ovi koji govore da ekonomija može rasti, ali samo onoliko koliko poboljšava život građana”, kaže Jurčić.

Pokret odrasta tvrdi da su resursi na Zemlji ograničeni i često se poziva na primjere iz prošlosti koji su se pokazali netočnima. Primjerice, prije stotinu godina predviđalo se da će bakar nestati, no danas su otkrivene najveće rezerve tog metala u povijesti, a cijena mu je u realnim iznosima nepromijenjena. Slično je i s naftom, jer su predviđanja o njenom nestanku bila netočna, te danas postoje veće zalihe nego što se predviđalo.

Ovo se također predviđalo i za druge resurse poput zlata, fosfora i ugljena, no ta predviđanja se nisu obistinila. Glavna pouka iz tih primjera je da su resursi ograničeni samo u kratkoročnom i srednjoročnom horizontu, uz postojeću tehnologiju. Daljnjim tehnološkim napretkom otkrivaju se nova nalazišta, a ona koja su nekad bila neisplativa, postaju isplativa. Ovo je samo jedan od argumenata koji se koristi protiv ideje o ograničenim resursima, koja je prisutna u različitim političkim ideologijama, a ne samo u pokretu nerasta.

Nerast kao sredstvo osiromašivanja Zagreba?

Zanimljivo je da ovakva konferencija o politici nerasta dolazi ujedno kada i najava o uvođenju najvećeg poreza na dohodak u cijeloj Hrvatskoj. Prema okvirnom izračunu te izmjene za zagrebačkog radnika bez djece i bruto plaćom manjom od 1860 eura, donose rast mjesečne neto plaće između 7 i 87 eura, ovisno o tome hoće li nova stopa poreza na dohodak u Zagrebu iznositi minimalnih 15 posto ili maksimalnih 23.6 posto.

Kada bi se gradske vlasti u Zagrebu opredijelile za minimalnu nižu stopu poreza na dohodak, rast prosječne plaće radnika bez djece i uzdržavanih članova bila bi oko 87 eura. Analitičari ističu kako bi većina rasta došla iz smanjenja stope poreza na dohodak s 20 na 15 posto, zatim od ukidanja prireza i povećanja osobnog odbitka.

No, gradske vlasti u Zagrebu će odrediti najveću moguću stopu poreza na dohodak od 23.6 posto, kojom bi se trebali nadoknaditi proračunski prihodi od gubitka prireza. Ne začuđuje onda, da su mnogi korisnici društvenih mreža, a među njima i istaknuti političari, istaknuli sumnju u dobrobitne namjere gradonačelnika Tomaševića.

I lider stranke Fokus Davor Nađi, inače uvjereni ekonomski liberal, na Facebooku je kritizirao ideje koje su prezentirane na ovoj konferenciji-

“Možemo je izašlo iz ormara. Degrowth iedologija koju zagovaraju je samo ljepše upakiran komunizam i marksizam. A svi znamo koliko su to štetne i opasne ideologije. Svi, osim Možemo….”