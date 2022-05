‘MOŽE NAM UMIRATI STO VOJNIKA DNEVNO!’ Zelenski zavapio o teškim bitkama na istoku. Rusija u Ukrajinu poslala ‘Terminatore’

88. je dan ruske invazije u Ukrajini. Ukrajinci su izvijestili kako su Rusi u subotu izvele broje napade, a Rusija je zabranila ulazak brojnim Američkim državljanima, uključujući predsjednika Joe Bidena te glumca Morgana Freemana. Portugalski premijer posjetio je Kijev, a Erdogan je naveo uvjete koje očekuje od Finske i Švedske kako ne bi spriječila njihov ulazak u NATO. Putin i Vučić dogovorii telefonski razgovor idućeg tjedna glede novog ugovora za isporuke plina. UN je upozorio na nehumane uvjete u istočnoj Ukrajini.

Događaje u Ukrajini pratite na Dnevno.hr

19:45 Ukrajinski parlament zabranio simbole ruskog rata

Ukrajinski parlament usvojio je zakon o zabrani simbola ruske invazije, uključujući i one koji sadrže slova Z i V, rekao je zastupnik Jaroslav Železnjak na Telegramu. Istaknuo je da dokument uključuje prijedloge predsjednika Zelenskog koje je podnio kada je stavio veto na raniji nacrt zakona donesen 14. travnja.

Nova verzija zakona proširuje raspon slučajeva u kojima je dopušteno prikazivanje simbola, i to u muzejima, knjižnicama, znanstvenim radovima, udžbenicima i tako dalje.

Novi zakon, međutim, zabranjuje stvaranje nevladinih organizacija koje koriste ruske ratne simbole i čije su aktivnosti usmjerene na širenje ratne propagande i podrivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine. Slova “Z” i “V”, koja ne postoje u ruskoj abecedi, naširoko su korištena da simboliziraju podršku ruskoj invaziji na Ukrajinu. Koriste se za obilježavanje ruskih vojnih vozila na bojištu.

19:00 Zelenski: Ukrajina može izgubiti do 100 vojnika dnevno boreći se na istoku

Ukrajina može izgubiti do 100 vojnika dnevno boreći se u istočnoj regiji, rekao je u nedjelju predsjednik Volodimir Zelenski.

⚡️Zelensky: Ukraine may be losing up to 100 soldiers fighting in the east every day.









President Volodymyr Zelensky said during a press briefing on May 22 that 50-100 soldiers may be dying every day defending Ukraine in “the most difficult direction,” in the country’s east.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 22, 2022