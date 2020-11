MOŽE LI SRBIJA ZAISTA IZA SEBE OSTAVITI HRVATSKU? Izgledi za to su realni

Autor: Dragan Tomaševski / 7dnevno

Gostujući u emisiji “Hit tvit” komercijalne TV Pink, predsjednik Vučić ovog je ljeta dao zanimljivu izjavu: “Srbija će prije kraja sljedeće godine preteći Hrvatsku po ukupnoj stopi BDP-a i ona nikada više neće biti ispred nas”.

Nažalost, reakcija u Srbiji uopće nije bilo, a Hrvatska je reagirala na svoj tipični način – općom šutnjom. Nitko nije čak ni postavio pitanje odakle predsjedniku Vučiću sigurnost za takvu tvrdnju o predstojećoj povijesnoj promjeni – i, još važnije, ako do nje stvarno dođe, na čemu će se ona bazirati? Predsjednik Vučić ne bi dao takvu izjavu da za to nema razloga i da nije siguran da je u pravu. Ostavimo sada po strani nizove brojki MMF-a o makroekonomskim pokazateljima i statistike državnih agencija i pogledajmo stvarne “motore” rasta. Da Srbija bilježi zapažene rezultate u razvoju digitalnih tehnologija (koje već i uvelike izvozi!), općepoznato je. Ima proizvodnju Fiata u Kragujevcu, njemački ZF Ludwigshafen izgradio je tvornicu u Pančevu, Kina je vlasnik Smedereva, a samodostatna je i u proizvodnji hrane koju u određenoj mjeri također izvozi.

Najveće zalihe litija

Na nekim područjima Srbija je već poodavno ispred Hrvatske. O tome najviše govori tzv. indeks beznačajnosti za Europu – infografika od koje zaziru svi dužnosnici i političari u srednjoj i istočnoj Europi. On prikazuje izvoz industrijskih proizvoda pojedinih država u Njemačku kao postotak njihovih BDP-a. Kod Češke je to 18,2%, kod Hrvatske 1,7% (deset puta manje!). Srbija je sa 2,1% zajedno s Litvom za dva mjesta ispred nje. Iz te infografike savršeno se vidi položaj Hrvatske u EU-u, položaj Njemačke i njezina uloga u EU-u te dosadašnji rezultati tzv. euroatlantskih integracija. Jasno je vidljivo i to da se u EU integriraju samo one države koje su svoje privrede integrirale s Njemačkom.

No, predsjednik Vučić ništa ne govori o budućem glavnom “motoru” rasta Srbije: proizvodnji litija (glavna sirovina za proizvodnju akumulatora za električne automobile) kod Loznice. Pretpostavlja se da Srbija ima možda najveće zalihe litija u Europi. Rio Tinto je u taj projekt već uložio 200 milijuna dolara, a proizvodnja bi trebala početi 2025. godine. Prema riječima Marnie Finlayson, glavne menadžerice Rio Tinta za Srbiju, proizvodnja litija bi, s pratećim industrijama, trebala “dodati nekoliko postotaka na rast BDP-a” (“Return of the geeks – an unexpected tech boom in Serbia”, podnaslov “And there is lithium, too”; The Economist, 27. 2. 2020.). To će otvoriti velik broj novih radnih mjesta – možda će se čak naći pokoje i za gastarbajtere “iz komšiluka”.

No nije sve u pogledu buduće proizvodnje litija u Srbiji tako euforično jednostavno. Nitko, naime, ne sumnja da iza Rio Tinta zapravo stoje Kinezi i tu počinje zaplet jer je Kina danas daleko najveći proizvođač litija u svijetu. On joj treba za njezinu industriju električnih automobila u kojoj grabi naprijed sve većim koracima, koristeći prednost proizvodnji u golemim serijama. To se, naravno, mnogima ne sviđa, a najmanje SAD-u, pa je čak i Elon Musk odlučio Teslu uključiti u proizvodnju litija investiranjem u neke rudnike, a ugovorio je i direktne isporuke litija sa švicarskim Glencoreom.

Švicarski sindrom

Srbiji se tu nameće jedan strateški problem. Ona još nije članica EU-a, a i pitanje je hoće li to uopće postati, odnosno hoće li od tog cilja formalno odustati, što će još više potencirati njezin odnos s Kinom. Ne radi se samo o očitom nedostatku entuzijazma za članstvo u EU-u – i Hrvatska je ušla u EU bez imalo oduševljenja i uz jedva 40% glasova “za” na referendumu (od svih s pravom glasa). Iako se zasad o tome raspravlja samo u privatnim krugovima, sve više postaje očito da je članstvo u EU-u Grčkoj i Hrvatskoj donijelo više štete nego koristi – ekonomsku destrukciju uz veliki poticaj iseljavanju stanovništva. Kod obiju država najprije je “nastradala” poljoprivreda, a nakon nje i industrija. Poznavatelji ove materije ne sumnjaju da bi se isto ponovilo i sa Srbijom kada bi ona postala članica EU-a. Ostale države Zapadnog Balkana – kada bi jednog dana stvarno postale članice EU-a (u što nitko ne vjeruje) prošle bi još gore: pravilo da se svaka asocijacija država pretvara u sustav eksploatacije za najslabije članove kada su razlike u ekonomskoj snazi i razvijenosti prevelike djeluje bez milosti. Zbog toga upozorenja da bi, u tom kontekstu, Srbija i sve države Zapadnog Balkana konačno trebale početi uvažavati tzv. švicarski sindrom postaju sve glasnija. “Švicarski sindrom” dosad je najpoznatije utjelovljenje latinskog pravila “Extrema tanguntur” u 21. stoljeću. Ono se odnosi na primjenu identičnog rješenja, ali iz dijametralno suprotnih razloga jer je logika Extrema tanguntur da se ekstremi uvijek samo dotiču, ali nikada ne kolidiraju. Kod “švicarskog sindroma” riječ je o tome da, kao što Švicarska ne želi i nikada neće postati članica EU-a jer je prejaka, predobro organizirana i ima mnogo veću produktivnost rada od EU-a, države Zapadnog Balkana nikako ne bi smjele postati članice EU-a iz dijametralno suprotnih razloga – suviše su slabe, a produktivnost rada im je kudikamo preniska.

Princip porote

Posljednji europski čelnik koji se “pozabavio” švicarskim sindromom bio je Emmanuel Macron kada se usprotivio otvaranju pregovora za članstvo u EU-u sa Sjevernom Makedonijom i Kosovom. Iako ga javno izrijekom nije nikada spomenuo, njegovo je mišljenje bilo da se kod pristupnih pregovora mora početi voditi mnogo više računa o ekonomskim mogućnostima zemalja kandidatkinja i da nema smisla pregovarati s onim zemljama koje imaju BDP po stanovniku ispod Bugarske i Hrvatske. No, i on je morao prihvatiti da racionalna argumentacija na Balkanu ne daje rezultate pa je zato “digao ruke”.

Promatrači osim toga primjećuju da je i sam Aleksandar Vučić nepoznanica. On se na zapadu ne smatra “jakim” predsjednikom, najviše zbog toga što nije odbio bilo kakve razgovore o priznanju Kosova s EU-om sve dok ga ne priznaju sve njezine države članice. Čak pet članica EU-a nije priznalo Kosovo – Španjolska, Cipar, Slovačka, Grčka i Rumunjska. Promatračima je čudno što Aleksandar Vučić jednostavno nije inzistirao na primjeni principa porote: svaka odluka mora uvijek biti jednoglasna. Ovako je širom otvorio vrata beskrajnom “cigančenju” pa ne bi bilo čudno da se konačna odluka o članstvu Srbije u EU-u otegne daleko u budućnost.

No, ako Srbija stvarno razvije proizvodnju litija, to će se riješiti time da će sigurno dobiti “ponudu koju neće moći odbiti”.

Pretpostavka je majka svih…, ali se neke pretpostavke ponekad pokažu točnima. Jedna od njih je i ta da bi Srbija, nastavi li svoj ekonomski razvoj ovim tempom, mogla postati ekonomski hegemon Balkana – nešto poput Njemačke u Europi. A ekonomski hegemon je, naravno, uvijek i vojni hegemon. No pretpostavke su jedno, a odnosi Srbije sa susjedima – gdje mjesta za pretpostavke nema – nešto sasvim drugo. Tu leži more budućih problema u kontekstu cijelog Balkana koji je, kako je to ironično primijetio lord Paddy Ashdown, i dalje “jedinstveno kriminalno područje”. Tri države u tom “regionu”, Hrvatska, Srbija i Bugarska, izvozom jeftinog pješačkog oružja “pomažu balkanizaciju drugih regija” (“Ask not from whom the AK-47s flow – the answer is often Serbia, Croatia or Bulgaria”, The Economist, 16. 4. 2016.). S druge strane, nigdje u svijetu ne postoji toliko malih, ekonomski beznačajnih država kojima njihove granice stvaraju toliko problema, što daje materijala kritičarima za tvrdnju da “Balkan još nikada nije bio toliko sličan samome sebi kao što je to danas”. Dok je u Africi pokrenuta inicijativa osnivanja zone slobodne trgovine za cijeli kontinent, na Balkanu je još nezamislivo čak i nešto poput USMCA (trgovinski sporazum između SAD-a, Meksika i Kanade – unaprijeđena i poboljšana NAFTA) odnosno sporazum o slobodnoj trgovini između Hrvatske, Srbije i BiH.

Promjena kursa

Loši odnosi sa susjedima i uzajamno nepovjerenje tjeraju na traženje trgovinskih partnera koji su udaljeni desecima tisuća kilometara umjesto u susjednim državama. Promatrači smatraju da je apsurdno da dvije tako male susjedne države kao što su Hrvatska i Srbija – među prvima na indeksu ekonomske beznačajnosti u Europi – nemaju nikakvu koordinaciju u izgradnji svojih odnosa s Kinom i svaka nastupa sama za sebe.

No još više zabrinjava potpuno neprimjeren natjecateljski stav Aleksandra Vučića prema Hrvatskoj. S obzirom na njihovu ekonomsku beznačajnost, za geopolitičke, geostrateške itd. – you name it – uvjete u Europi potpuno je svejedno je li Srbija po svom BDP-u ispred Hrvatske ili je Hrvatska ispred Srbije. Bitno je što će njihovi međusobni odnosi uvijek biti bitni i presudni za stabilnost Balkana.

To je također itekako bitno građanima Hrvatske i Srbije koji, i jedni i drugi, žele sigurna radna mjesta, dobre plaće i pristojan životni standard. Zato bi, umjesto forsiranja daljnjeg nadmetanja s Hrvatskom, Aleksandar Vučić trebao promijeniti kurs za punih 180 stupnjeva i radije se orijentirati na puteve traženja suradnje – uz svjesno uvažavanje činjenice da to vodi u smjeru povezivanja i integriranja ekonomija obiju država.