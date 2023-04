‘MOŽE I BEZ KONDOMA, JA TI RADIM SVE U KOMPLETU!’ Dama u zrelim godinama iz Zagreba otkrila cjenik: ‘Moje su slike, original’

Autor: Ivan Grandov

Inflacija, rat u Ukrajini koji je poremetio svjetsku robnu razmjenu, ludilo na tržištu nekretnina i ogroman financijski pritisak rezultirali su povećanjem cijena u gotovo svim segmentima gospodarstva, a gotovo svi proizvodi i usluge sumanuto su poskupjeli.

No, kako su svi navedeni čimbenici utjecali na najstariji zanat na svijetu? Odlučili smo to provjeriti kontaktiravši nekolicinu djevojaka koje u oglasima nude “body to body masaže”.

Pad vrijednosti novca mnoge je poduzetnike potaknuo da cijene dodatno pooštre i zaokruživanjem pri uvođenju eura, a ova praksa nije zaobišla niti zagrebačke prijateljice noći.





Sve djevojke koje smo kontaktirali naplatu za svoje usluge izražavale su u okruglim cijenama, u eurima.

‘Samo oralno? To ti je 40 eura’

“Sportska masaža je 40, a body to body s oralnim 60 eura. Druženje pola sata isto 60”, rekla nam je Kim iz oglasnika.

Ova mlada dama, čini se, “masaže” naplaćuje više nego što su to radile njezine kolegice kada smo slično istraživanje provodili 2020. godine. Tada nam je jedna “maserka” iz Zagreba rekla da je cijena body to body-ja bila 300 kuna, a sretni završetak koštao bi vas 400 kuna.

“Ako želiš samo oralno, to je 40 eura”, rekla je. Još nam je jedna njena kolegica potvrdila da je 60 eura cijena koju naplaćuje za svoje usluge.

Inače, ako se odlučite riskirati da vas se uhvati u kršenju zakona i odvažite se nazvati jednu od ovih djevojaka, bilo bi dobro da se prije toga upoznate s protokolom. Tako je naš novinar napravio veliku grešku jednu djevojku upitavši direktno “koliko košta jedan seks?”, što se njoj nije nimalo svidjelo.

"Kao prvo, koristimo izraz masaža", rekla mu je prostitutka ljutitim tonom te upitala koliko godina ima. Kada je čula odgovor "28", odmah je prekinula razgovor.









Naime, neke djevojke u oglasima navode na kakve uvjete pristaju, a ova dama izričito je naglasila da ne želi imati posla s mlađima od 30 godina.

‘Ja ti radim sve u kompletu’

No, što ako vaš ukus uključuje neke nesvakidašnje radnje? Jedna dama u najboljim godinama koju smo kontaktirali pristala je na gotovo svaku ideju; Vezanje, sado mazo, bičevanje, analni seks, pa čak i seks s dvojicom ovoj četrdesetogodišnjakinji nisu predstavljali problem, a spremno je izrazila cijene za svaku uslugu. Prava profesionalka:

"Ja ti radim sve u kompletu. Ako takve stvari želiš pola sata je 80, a sat 150 eura. Klasika, sve može samo ne ljubljenje u usta, a ako želiš bez kondoma to je 40 eura ekstra. Možeš donijeti i neke svoje igračke, mogu te malo privezati ili možeš ti mene. Takve stvari možemo zaokružiti na još 50 eura", rekla je ova dama.









“A mogu li dovesti i prijatelja?”, upitao je naš novinar.

“Apsolutno, samo on mora platiti isto kao i ti”, spremno je odgovorila prostitutka. Mnoge djevojke u oglasima prilažu i fotografije, pa smo ovu gospođu upitali jesu li to uistinu njene slike. “Moje slike, original”, rekla je.

Uzevši u obzir sve informacije koje su nam djevojke dale, možemo zaključiti da je cijena usluga ovih dama porasla od doba pandemije.

Pola sata seksa tada su naplaćivale oko 400 kuna, dok se u 2023. godini teško može naći djevojka koja će vas “izmasirati” za manje od 60 eura (452 kune). Poskupio je i seks u troje.

“Meni je 30, kolegici 40 godina. Pola sata 500 kuna, sat vremena tisuću”, ‘izrecitirala’ je 2020. godine jedna dama ponudu. U 2023. godini djevojka iz Zagreba koja je pristala na seks u troje s prijateljicom tražila je 150 eura, odnosno nešto više od 1100 kuna.