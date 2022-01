MOŽDA ŠEF NEĆE BITI SRETAN: Zadarski HDZ oštro po privedenom muškarcu, a Plenković obojicu pozvao na kavu

Autor: Dnevno.hr

Zadarski HDZ u priopćenju piše da se u slučaju privođenja dvojice muškaraca, od kojih je jedan priveden jer je na društvenoj mreži napisao da premijera treba dočekati pokvarenim jajima, a drugi ga je nazvao pavijanom, radi o izmišljenoj aferi.

Na početku objave na Facebooku pišu, negativa je očito nekome u krvi.

“Zašto bi inače šačica iskompleksiranih ljudi pokušala doći do svog trenutka slave? Prvo uvredama i prijetnjama na račun predsjednika Vlade, a potom glumeći žrtvu navodno respresivnog aparata? Posve je jasno da Andrej Plenković nema nikakve veze s privođenjem osoba koje su uputile poruke mržnje preko društvenih mreža, već to puno više govori o njihovom kućnom odgoju i načinu razmišljanja. Svatko od nas treba preuzeti odgovornost za svoje postupke, za svoja ponašanja, riječi i djela, a ne uvijek tražiti krivca na drugoj adresi”, poručuju HDZ-ovci.

Smatraju, još se jednom potvrdilo da je propast zdravog razuma počela kada su oni koji nikad nisu čitali knjige otkrili internet i društvene mreže.

“Privođenja zbog prijetnji bilo je i u proteklom razdoblju. Na policiji je da rastumači sve okolnosti svog postupanja i preventivnog djelovanja, a na nadležnom sudu je da donese konačnu odluku. Ako je spomenuti čovjek spomenuo gađanje jajima, tko kaže da netko drugi potaknut tim pozivom ne bi koristio neka druga sredstva? Nije tako davno prošlo od terorističkog napada na Banske dvore koji je svoj korijen također imao u raznim porukama mržnje, uostalom i preko društvenih mreža. Dvostruki kriteriji očito su vječni te se novim medijskim spinom nastojala baciti sjena na vrlo uspješan posjet predsjednika Vlade, ministara i šest državnih tajnika Zadarskoj županiji. U drugi plan su se pokušali staviti svi kvalitetni projekti koji se trenutno provode s ciljem boljih uvjeta za život svih naših građana. No, to nije prvi put i već smo navikli na to. A što se tiče gospodina koji glumi ‘veliku žrtvu represivnog sustava’ o njegovim uvjerenjima najbolje svjedoče sumještani koji ga znaju kao jednog od onih „kako vitar puše“, a u novije doba pobornika i saveznika sekte Mira Bulja i Bože Petrova. Podsjeća li vas to možda na nekoga?”, pitaju HDZ-ovci.

Plenković o uhićenjima u Zadru

Zanimljivo, premijer Andrej Plenković je za razliku od zadarskog HDZ-a koristio nešto pomirljivije tonove te je dvojicu privedenih čak pozvao na kavu.

“Što se tiče Zadra, s tim nisam imao veze, dapače, pozivam tu gospodu da dođu na kavu u Banske dvore pa ako će nakon razgovora i dalje tako misliti, ja to poštujem. Od mora prijetnji koji su utuživi, nikad mi nije palo na pamet da tražim sudsku zadovoljštinu, niti ću to učiniti. To je bilo postupanje policije, ne uhićenje, oni su to objasnili”.









Dodaje da ne politiziraju ni vojsku ni policiju, a našla se klika koja će mu dati još jednu kritiku.

Kaže, misli da se ne treba ljude privoditi zbog kritičkog stava na društvenim mrežama, no misli da je normalno da se s policijom ispita o čemu se radi i dati javnosti da sama procijeni.