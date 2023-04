‘MOTIV JE TOLIKO GLUP DA NORMALAN ČOVJEK TEŠKO TO MOŽE PERCIPIRATI!’ Uhićen muškarac koji je zapalio automobil sutkinje: ‘Drago mi je da su bili brzi i učinkoviti’

Autor: Dnevno.hr/L.B.

U centru Osijeka prije tri dana oko 6 sati izgorio je automobil u vlasništvu sutkinje osječkog Županijskog suda Vlaste Šimenić-Kovač.

Riječ je o sutkinji koja je proteklih nekoliko godina vodila niz vrlo eksponiranih sudskih postupaka. Obavljenim očevidom policija je nedvojbeno ustanovila da je uzrok požara namjerna ljudska radnja.

“Ne, apsolutno nemam nikakvih informacija ni naznaka da bi mi netko na ovaj način želio poslati poruku. Ja se još nekako nosim s time, ali ova paljevina je jako pogodila moju kćer jer je to bio automobil mojega pokojnog supruga i njezina oca, a uskoro će se navršiti pet godina od njegove pogibije”, rekla je prije dva dana sutkinja Šimenić Kovač.





‘Drago mi je i što se pokazalo da ovaj napad nema veze s mojom sudačkom dužnošću’

Sutkinja Vlasta Šimenić Kovač potvrdila je za Jutarnji da i sama ima informaciju o uhićenju muškarca kojeg se sumnjiči da je podmetnuo bombu pod njezin automobil, ali više o samom motivu nije mogla reći, jer je potpisala privolu o tajnosti.

“Dobila sam danas informaciju od policije da je uhićena osoba koja se sumnjiči za podmetanje bombe pod moj automobil i mogu samo reći da mi je drago što su bili tako brzi i učinkoviti, a drago mi je i što se pokazalo da ovaj napad nema veze s mojom sudačkom dužnošću, jer je to samo potvrda da sam svoj posao do sada radila, a i ubuduće ću, u skladu sa zakonom i sudačkim kodeksom.

Iz policije su mi rekli i koji je motiv, ali ja vam o tome za sada ne mogu ništa reći, jer sam potpisala privolu o tajnosti. Uglavnom, to je toliko glupo da normalan čovjek teško može percipirati tako nešto i vjerujem da će svi tako reagirati kada policija objavi o čemu je riječ.

Naravno, s obzirom na to da živim i radim ovdje gdje jesam, to me zabrinjava, ali ponavljam, puno mi je lakše kada sam saznala da napad nije motiviran mojim sudačkim radom”, kazala je sutkinja Šimenić Kovač.

Glavni ravnatelj policije potvrdio uhićenje

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina večeras je na HRT-u govorio o policijskim istragama koje su u tijeku – paleži automobila u Osijeku i Cresu te pucnjava u Splitu.

“Ne bih govorio o pojavnosti, da su žrtve državni dužnosnici. Mogu reći da smo uhitili osobu u Osijeku koju povezujemo s paljenjem vozila u Osijeku. Prema saznanjima koje smo do sada prikupili, to nema nikakve veze s objavljenjem njene sudačke dužnosti. Dakle, u pravilu mogu reći da nemamo pojavnosti. To su iznimni slučajevi, izolirani da se dogode takva kaznena djela na štetu državnih službenika ili dužnosnika.









Osumnjičeni za palež Osijeku uhićen je danas. Radi se o muškarcu.