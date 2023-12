Mostovac u Saboru dobio po nosu: ‘Zvone kralj lupa gluposti, a ovo je dno dna’

Autor: Dnevno.hr

Sjednica Sabora nastavila se raspravom o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija.

Iako je sabornica poluprazna, monotoniju je u jednom trenutku razbilo izlaganje Mostovog zastupnika Zvonimira Troskota, kojeg je onda žestoko oprao Hrvoje Zekanović.





Što je točno rekao Troskot, a da je tako naživciralo druge zastupnike? Govoreći o ranije navedenom prijedlogu zakona o kreditnim institucijama, rekao je da će temi pristupiti iz druge perspektive.

“Smatramo da su umirovljenici i građani najbolje kreditne institucije koja godinama saniraju krive odluke Vlade, posebno ove. Kreditne institucije su osnivači mirovinskih fondova koji svojim ulaganjima utječu na našu budućnost”, počeo je Troskot pa zatim krenuo kritizirati preuzimanje Fortenove kao i Pavu Vujnovca.

Koristio je niz engleskih riječi poput ‘mindset’, ‘retail business’, ‘equity’, rekao je da u agri biznis spadaju Jamnica i Zvijezda, koja ipak više spada pod ‘food’.

Obrušio se na Troskota: Štrapa, lupa, izbacuje

Zekanović je to slušao pa je u pojedinačnoj raspravi osebujno komentirao izlaganje Mostovca.

“Slušao sam čovjeka koji je negdje čuo za roman toka svijesti, pa onda dođe za govornicu i govorio sve i svašta. Kako mu dođu misli, on to štrapa, lupa, izbacuje, koristi engleske riječi da bi ispao pametniji. A zapravo ne zna o čemu govori, trebalo bi to njegovo izlaganje malo podrobnije analizirati, stavio sam par stvari da ga malo kritiziram”, rekao je uvodno Zekanović pa dodao da se našao u dvojbi.

“Toliko je to loše izgledalo da mi ga je čak malo i milo, imam moralnu dvojbu da li da se malo narugam s kolegom ili ne. Pa ipak hoću, jer je on odabrao biti zastupnik, usudio se doći za govornicu i pričati notorne gluposti koje nitko ne razumije, pa ni on. Ako ovo gleda bilo koji ekonomist, molim vas, nemojte mu se rugati, ali kada ga idući put vidite, isključite TV”, rekao je.

‘Bravo Zvone, kralj si, ništa ne znaš’

Zatim je pozvao sve da na trenutak zamisle da je Troskot ministar financija.









“Prvo što ne zna? Kaže da je Podravka jedina državna kompanija u Hrvatskoj. Bravo Zvone, kralj si. A onda malo kasnije kaže – uz mirovinske fondove. To je državna kompanija. Zvone, pao si ispit. Kralj kaže ‘agri biznis’, proizvodnja hrane, pa kaže da je Jamnica agri biznis, možda netko sije Jamnicu po poljima. On kaže za Vujnovca da nema proizvodnje i nema stvaranja. Jedna od rijetkih firmi koja se bavi proizvodnjom plina je njegova firma. Onda kaže da je on lijep, visok i krasan. Kakve to veze ima s temom? Nikakve. Onda govori o retailu. Nema pojma što je to, ne zna ni engleski, a niti ne zna to prevesti na hrvatski. Njemu se dogodilo nešto interesantno, letio je u Kanadu, Singapur, Izrael o trošku građana pa ga je obuzelo, misli da nešto zna, a ne zna. Završio bih s napomenom svima koji se nešto kuže, da imamo duboku empatiju za totalno neznanje Troskota”, zaključio je Zekanović.

‘Most je najnekompetentnija ekipa ikada’

No, to nije bilo sve. Zastupnik vladajuće većine zatim je kritizirao i čitav Most.

“Najnekompetentnija ekipa koja je ikada došla u Sabor, ovih dana obilaze slavonska sela i objašnjavaju seljacima da afrička svinjska kuga ne postoji, to je dno hrvatske politike. Dio njih zna da postoji, ali lažu, a dio poput Troskota stvarno ne vjeruje da postoji, da je bolest izmislio Plenković”, rekao je na kraju izlaganja.