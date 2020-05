Mostov prijedlog zakona o neradnoj nedjelji idući tjedan u saborskoj proceduri

Autor: Dnevno

Predsjednik Mosta Božo Petrov na današnjoj konferenciji za novinare, na blagdan sv. Josipa radnika, Međunarodni praznik rada, govorio je o Mostovom Prijedlogu zakona o neradnoj nedjelji, koji je dovršen i slijedeći tjedan će biti upućen u saborsku proceduru.

“Most je cijelo vrijeme smatrao i zagovarao stav da radnici nedjeljom mogu raditi ako to žele i izaberu, ali za to moraju biti posebno plaćeni. No, u praksi bi se to uglavnom izigralo, nije se poštovalo, trgovački lanci radili su punom parom, radnici su bili prisiljeni raditi i nisu za to bili adekvatno plaćeni. Zato smatramo da zakonom treba obvezati poslodavce da svojim radnicima omoguće da jedan dan u tjednu budu sa svojim obiteljima. I to treba biti nedjelja, jer je to dan u kojem su i djeca kod kuće, cijela obitelj može biti na okupu. Prodavaonice u dane blagdana i nedjeljom u pravilu ne bi radile. Iznimke na koje se može pristati u odnosu na ovu zabranu, su samo one koje omogućuju održavanje normalnog životnog, društvenog funkcioniranja (prodavaonice na mjestima poput benzinskih postaja). Brojne zemlje imaju neradnu nedjelju u svom zakonu i njihovo gospodarstvo nije time na gubitku, dapače, daleko je jače od našeg”, izložio je Petrov.

Pozvao je sve zainteresirane, poslodavce gospodarstvenike građane, da se uključe u javno savjetovanje i svojim konkretnim prijedlozima pomognu javnoj raspravi o Mostovom zakonu.

“Imamo izuzetno puno pozitivnih reakcija građana na ovaj prijedlog zakona o neradnoj nedjelji, jer ljudi itekako žele taj jedan neradni dan u tjednu, kada bi bili na okupu, jer je obitelj važna, a funkcionalna obitelj doprinosi i boljem društvu”, rekao je Petrov.