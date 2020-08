MOSTOV PRIJEDLOG ZAKONA: ‘Hrvatskim građanima je dosta kozmetike, predlažemo snažne poteze i manju i racionalniju samoupravu’

Autor: Dnevno/ I.I.

Predsjednik Mosta Božo Petrov, autor zakona prof. Robert Podolnjak i član Glavnog odbora Mosta Marko Sladoljev predstavili su Mostov prijedlog Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi.

Božo Petrov istaknuo je kako je Vladin prijedlog Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi kamilica te poručio da je Mostov prijedlog sveobuhvatniji i obuhvaća žešće rezove koji su nam potrebni.

“Dosta je hrvatskim građanima kozmetike. Siguran sam da prijedlog vladajući neće prihvatiti, ali ako ih barem natjeramo da svoje prijedloge korigiraju, da budu malo snažniji, onda ćemo nešto i učiniti”, poručio je Petrov.

Podolnjak je naglasio da Most ovim zakonom predlaže smanjenje broja političara i dužnosnika. Ide se u smjeru da veći gradovi preuzmu ovlasti županija, što će u konačnici dovesti do ukidanja županija i smanjenja administracije. Ovim prijedlogom bi se administracija i regionalna i lokalna samouprava učinila racionalnijom i time bi se našao novac koji bi se mogao preusmjeriti građanima i gospodarstvu.

Osim što u svom prijedlogu predlažu smanjenje broja predstavnika u općinskim i gradskim vijećima te županijskim skupštinama za dvadeset posto, odnosno dvije tisuće manje nego što ih trenutačno ima, prijedlog je i da čelnici gradova i općina koje broje manje od pet tisuća stanovnika svoje dužnosti obavljaju isključivo volonterski, a takvih je oko 400 općina i gradova.

Most predlaže i puno lakše raspisivanje lokalnih referenduma – on bi se morao raspisati kada bi to zatražilo 10, umjesto sadašnjih 20, posto birača upisanih u birački popis neke općine ili grada.

“Želimo ojačati sudjelovanje građana i olakšati lokalne referendume jer su s ovako postavljenim uvjetima oni samo mrtvo slovo na papiru”, istaknuo je Podolnjak.

Vjerojatno najradikalniji prijedlozi Mosta odnose se na ograničavanje mandata gradonačelnika, načelnika i župana, prema kojemu bi lokalni ‘šerifi’ mogli na vlasti biti maksimalno osam godina – dva uzastopna mandata.

Tim prijedlogom se želi smanjiti korupciju koje je puno učestalija u općinama i gradovima s dugovječnim načelnicima i gradonačelnicima. Stranka predviđa i postupno ‘razvlaštenje’ županija, što bi bio prvi korak prema njihovom potpunom ukidanju.

Zakon propisuje da se na temelju odluke predstavničkog tijela gradovi koji imaju više od 35.000 stanovnika i gradovi sjedišta županija na svom teritoriju mogu obavljati i poslove iz djelokruga županije.

Preuzimanje poslova iz djelokruga županije od velikog grada, odnosno grada sjedišta županije, regulira se ugovorom, kako stoji u prijedlogu.

“Time bi veliki gradovi mogli ‘razvlastiti’ županije i od njih preuzeti bolnice, škole i druge ustanove i funkcije. Županija bi ostala samo prazna školjka, koju bi se potom, u drugom koraku, jednostavno moglo ukinuti”, poručio je prof. Podolnjak.

Član GO Mosta Marko Sladoljev upozorio je na situaciju u Gradu Zagrebu. Navodi kako je Grad Zagreb premrežen političarima koji primaju naknade, a ne odlučuju o ničemu.

“Ovim zakonom želimo spriječiti koncentraciju politički moći u jednom čovjeku. Ta koncentracija je posebno izražena u gradu Zagrebu. Sav taj novac koji političari primaju je novac građana, a zauzvrat ne dobivaju usluge koji im pripadaju”, zaključio je.