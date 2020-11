MOST UZ NOVO IME MIJENJA I POLITIČKI KURS? Božo Petrov poslao poruku i bocnuo konkurenciju!

Jučer je Most nezavisnih lista i službeno krenuo u novi put i novu eru. Uveli su nekoliko promjena u statut i rad stranke koja će se odsad zvati samo “Most”. Izmijenjen je i stranački logo, a pojednostavljen je način učlanjivanja i iščlanjivanja iz stranke.

Čelnik Most-a Božo Petrov naglasio je da je Most sada otvoren za sve a da nije isključivo vezan uz nezavisne liste. Otkrio je to gostujući u Dnevniku HRT-a.

Petrov je naglasio kako je Most otvoren prema svim kvalitetnim pojedincima.

“Upravo ovim izmjenama Statuta pravimo strukturu da bi ih mogli što kvalitetnije uključiti te da bi bili što učinkovitiji, da bismo u tri i pol godine koje su nam ostale stvorili pravu strukturu da bi mogli preuzeti odgovornost za sve ono što nas čeka u budućnosti”, rekao je Petrov.

“Most je treća politička opcija”

Dodao je kako je Most po anketama treća politička opcija u državi te da Most ima jako kvalitetne ljude u svojim redovima, a pogotovo ima najkvalitetnije saborske zastupnike. Poručio je da nije uvijek bitan broj, već kvaliteta.

Petrov je naglasio kako je izmjenom Statuta omogućeno ljudima da se lakše učlane u tu stranku i da se stvori još jača struktura, te da uspiju napraviti najkvalitetniju stranku u Hrvatskoj. Istaknuo je kako će na mjestu političkog tajnika biti osoba koju izaberu članovi Mosta.

Petrov: Mi nemamo šalabahtere kao druge stranke

“Nema vam, tu direktiva, mi nemamo šalabahtere kao neke druge stranke. Mi stvarno dajemo članovima da izaberu. Kod nas je uvijek vrijedilo jedan član, jedan glas. Da bismo mogli provesti takvu vrstu izbora, mijenjali smo Statut stranke i time smo omogućili elektroničke izbore”, rekao je Petrov.

Naglasio je kako u Mostu predsjednik samo predlaže međunarodnog i organizacijskog tajnika, a sve ostalo biraju sami članovi. Petrov je kazao kako vjeruje da će Most završiti izbore do polovice prosinca.

Epidemija ne smije utjecati na rad Hrvatskog sabora

Komentirao je i rad Hrvatskog sabora u doba zaraze koronavirusom. Petrov je istaknuo kako se uvijek na sjednicama predsjedništva Sabora zalagao da svim saborskim zastupnicima treba omogućiti rad, sudjelovanja u raspravama kao i javljanja za replike i glasovanje. Dodao je kako epidemija ne smije utjecati na rad, već se trebaju koristiti nove tehnologije i preko njih omogućiti saborskim zastupnicima da mogu raditi.

Grmoja: Želimo jasnu hijerarhiju i jasnu stranačku strukturu

“Nastavljamo suradnju s nezavisnim pojedincima i nezavisnim listama, ali želimo jasnu hijerarhiju, jasnu stranačku strukturu koja će nam omogućiti lakše i jednostavnije djelovanje i prezentiranje politika za koje se zalažemo”, rekao je politički tajnik Mosta Nikola Grmoja na današnjoj konferenciji za novinare.

Između ostalog, proširuje se predsjedništvo koje će imati od 11 do 13 članova, a povećava se i broj članova Glavnog odbora, najviše do 55. Uvodi se elektronsko glasovanje, a tako će se, najavljeno je, održati i unutarstranački izbori do kraja ove godine. Jedan od razloga zašto su mijenjali Statut je i taj što su dosad imali jako otežano i učlanjivanje i iščlanjivanje iz Mosta.

“U ovom trenutku smo imali oko 500 članova, a sada će svi koji su bili u pridruženom članstvu, a njih je deset ili više puta od redovnih, postati članovi Mosta, istaknuo je Grmoja.”

Most će se zalagati za opće ljudske i kršćanske vrijednosti

Također istaknuo da su jasno definirali vrijednosti za koje se zalažu.

“Most će se boriti protiv korupcije i klijentelizma, za efikasniju državu s manje poreza i transparentnim upravljanjem javnim novcem, zalagat će se za opće ljudske i kršćanske vrijednosti koje su važne većini hrvatskog naroda, poručio je Grmoja.