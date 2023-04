MOST STRMOGLAVO PAO U OČIMA BIRAČA! Loša vijest za Raspudiće i Bulja, ovo sigurno nisu očekivali: Jedna opcija im puše za vratom

Autor: Dnevno.hr

Mjesečno istraživanje političkih preferencija CRO Demoskop za travanj, koje je za RTL Danas provela agencija Promocija plus, pokazalo je poraznu brojku od čak 72,9 posto anketiranih koji smatraju da država ide u pogrešnom smjeru, dok njih samo 17,1 posto smatra da je smjer dobar.

Što se tiče rejtinga stranaka i političara, HDZ je tako i dalje uvjerljivo prvi izbor, s potporom više od četvrtine birača. HDZ bi tako biralo 25,8 posto anketiranih (ožujak 25,7 posto).

Slijedi SDP s potporom od 15,6 posto (ožujak 15,4 posto). Treću poziciju zadržala je platforma MOŽEMO! s potporom od 9,4 posto (ožujak 9,8 posto), a sljedeći je MOST koji bilježi najveći pad pa mu je potpora u odnosu na prošli mjesec pala za jedan posto, točnije s 9,3 na 8,3 posto.





Foto: Screenshot/RTL

Milanović i Plenković najpozitivniji

Nakon toga slijedi Domovinski pokret kojeg podržava 6,7 posto anketiranih (ožujak 6,8 posto). I to je to od stranaka koje prelaze prag. CENTAR je na 3,4 posto (ožujak 3,2 posto), Radnička fronta na 1,8 posto (ožujak 1,3 posto), a HSS na 1,6 posto (ožujak 1,2 posto).

Još niže su rejtinzi Fokusa kojeg podržava 1,5 posto (ožujak 1,3 posto), Hrvatskih suverenista s podrškom od 1,4 posto (ožujak 1,0 posto) i IDS-a s podrškom od 1,1 posto (ožujak 1,0 posto). Ali evo značajnog bazena za pridobivanje birača – neodlučnih je još više nego u ožujku te ih je sada 16,7 posto (ožujak 16,5 posto).

Premijer i predsjednik i dalje su najpozitivniji političari. S tim da je predsjednik Zoran Milanović već dvije godine neprekidno prvi izbor i to smatra 16,8 posto ispitanika (ožujak 16,8 posto). Razlika je sada nešto manja, ali je premijer Andrej Plenković i dalje na drugoj poziciji te ga 15,8 posto smatra pozitivnim političarem (ožujak 15,1 posto).

Treći, ali daleko, daleko je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević s nešto lošijim rejtingom u odnosu na ožujak te ga za pozitivca sada smatra 4,4 posto anketiranih (ožujak 4,8 posto).









Pozitivci i negativci

U prvoj polovici najpozitivnijih političara je i Ivan Penava (travanj 3,5 posto – ožujak 3,9 posto ), potom Sandra Benčić (travanj 2,3 posto – ožujak 1,7 posto), Božo Petrov (travanj 2,0 posto – ožujak 1,0 posto), Peđa Grbin (travanj 1,8 posto – ožujak 1,7 posto).

Za pozitivca u politici Ivicu Puljka smatra 1,6 posto (ožujak 1,4 posto), Nikolu Grmoju 1,3 posto (ožujak 1,4 posto), Kolindu Grabar Kitarović 1,3 posto (ožujak 1,2 posto). Zanimljivo, njih 26,8 posto smatra pozitivnim – nikoga, u ožujku to je mislilo 26,6 posto anketiranih.

Kao najvećeg negativca među političarima većina smatra premijera Andreja Plenkovića i to njih 27,4 posto (ožujak 27,8 posto), potom Zorana Milanovića za kojeg to misli 16,3 posto anketiranih (ožujak 16,8 posto). Slijedi Hrvoje Zekanović za kojeg 3,7 posto smatra da je on najnegativniji političar (ožujak 3,4 posto). Potom slijedi Milorad Pupovac (travanj 2,6 posto – ožujak 2,2 posto), Gordan Jandroković (travanj 1,5 posto – ožujak 2,9 posto), Peđa Grbin (travanj 1,5 posto – ožujak 2,3 posto), Vili Beroš (travanj 1,4 posto – ožujak 1,1 posto).









Niske ocjene rada institucija

Niže na ljestvici najnegativnijih političara su Mario Banožić (travanj 1,2 posto – ožujak 1,2 posto), potom Gabrijela Žalac (travanj 1,2 posto – 0,7 posto), Tomislav Tomašević (travanj 1,2 posto – ožujak 1,2 posto). Da su svi političari negativni smatra njih 15,4 posto (ožujak 15,0 posto).

A kada se anketirane pitalo da ocijeni njihov rad, predsjednik Republike dobio je ocjenu 2,79 (ožujak 2,74). Vlada ima još i manju ocjenu – 2,31 (ožujak 2,26), Sabor ocjenjuju još niže i to s mršavih 2,17 (ožujak 2,11).