Most se odriče para Raspudić: Jednu stvar više ne mogu podnijeti

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Nerijetko je u posljednjih godinu dana u ime Mosta saborski zastupnik Nino Raspudić javno govorio o velikoj koaliciji, ali i Vladi koja bi srušila premijera Andreja Plenkovića i njegov HDZ, a koja ne bi imala ideološki predznak, aludirajući na veliku koaliciju sa SDP-om i Možemo.

Na tom tragu javno je nastupala i njegova supruga, nezavisna saborska zastupnica iz Mostova zastupničkog kluba, Marija Selak Raspudić, koja se jedno vrijeme u političkim krugovima spominjala i kao kandidatkinja za predsjednicu države, što su mnogi tumačili kao iznenađenje s obzirom na to da bi Selak Raspudić konkurirala predsjedniku Zoranu Milanoviću koji je u bliskim odnosima s njezinim suprugom Ninom Raspudićem.

Začarani je to krug velikih ambicija jer je Raspudića u premijerskoj fotelji vidio i sam Milanović koji je to sugerirao Grbinu i Sandri Benčić, zbog čega vjerojatno ideja o velikoj predizbornoj koaliciji i nije zaživjela.

Umjesto da se pripoje lijevo-liberalnim opcijama, mostovci su nedavno otkrili da ulaze u koaliciju s Hrvatskim suverenistima, a SDP je pak spoznao da će na izbore morati izaći samostalno jer im je iz Možemo stigla odbijenica.

Spasonosna opcija

Otkako su odbili suradnju sa SDP-om, ekipi iz Možemo rejting je ponovno počeo rasti, dok za SDP, ako je suditi po posljednjim anketama, nema spasa ako im se kao spasonosna opcija nakon izbora ne ukaže Most, u kojem se lome koplja i oko toga dugoročnog plana. Dok jedni smatraju da je za Most bolje da i u idućem sazivu Sabora ostane u oporbi umjesto da srlja u lijevu koaliciju, drugi tvrde da za Most ne postoji druga opcija osim one da se priklone Raspudićevoj ideji i formiraju Vladu sa svojevrsnim ideološkim moratorijem, što god to značilo. Jedna od mogućnosti koje se spominju kada se govori o političkoj budućnosti Mosta jest ta da se sruši samo Plenković, a da se onda suradnja nastavi s nekim drugim tko bi preuzeo vodstvo vladajuće stranke.

U tom se kontekstu spominjao ministar gospodarstva Davor Filipović koji je navodno s ciljem dolaska na poziciju predsjednika Vlade, u suradnji s Mostom, u javni prostor baš preko Mosta pustio aferu u HEP-u koja je bila i jedna od glavnih tema na izvanrednoj sjednici Sabora na kojoj su mostovci tražili ostavke premijera Plenkovića i HEP-ova predsjednika Uprave Frane Barbarića, ali ne i resornog ministra Filipovića. Na toj su sjednici pozornost privlačili burni govori koje su držali Mostov bombarder Nikola Grmoja i Zvonimir Troskot, preko kojeg i jest krenula priča o aferi u HEP-u.

I u posljednjih nekoliko dana, otkako su se saborski zastupnici zaputili na godišnje odmore, u ime Mosta sve češće ponovno istupaju njihovi provjereni kadrovi, odnosno Nikola Grmoja i Miro Bulj, koji su se oglašavali i u povodu Oluje i Alke koja se održavala u Buljevu Sinju. Dok Grmoja i Bulj glasno argumentiraju svoje stavove, posljednjih dana bračni par Raspudić nije se previše eksponirao ni oglašavao, a dio mostovaca tvrdi da je razlog to što se u pozadini odvijaju prijepori i nesuglasice onih koji nisu zadovoljni istupima Raspudićevih koji su Most pokušavali zbližiti s lijevim opcijama. Zbog toga su ih počeli izguravati iz javnog prostora, tvrdi naš dobro upućeni sugovornik iz Mosta te kaže da su i Grmoja i Bulj, ali i sam stranački predsjednik Božo Petrov shvatili da se Raspudići mnogo više bore za svoje pozicije nego njih trojica kao najprepoznatljiviji članovi Mosta.

Borba za fotelje

Nikada se dosad u kontekstu kandidature za neku od vodećih pozicija u državi doista nisu spominjali ni Grmoja ni Petrov, ali je zato Raspudić javno najavljivao svoju kandidaturu za predsjednika, baš kao i njegova supruga koja je također spominjana i kao buduća kandidatkinja za premijerku.









Kada god se govori o preraspodjeli vodećih fotelja, u prvom su planu, kad je riječ o Mostu, upravo Marija Selak Raspudić i mostarski filozof Nino Raspudić, što je, čini se, dozlogrdilo i Grmoji i Bulju, koji svojim posljednjim istupima nastoje povratiti status Mostovih bombardera i najprepoznatljivijih političkih figura na domaćoj oporbenoj političkoj sceni. Zanimljivo je kako se u Mostu tvrdi i da se bračni par Raspudić ni u vlastitom kućanstvu nije mogao dogovoriti tko će što raditi, no kada su te teme i bračne nesuglasice u pitanju, u dijelu Mosta uvjereni su kako će konačnu odluku ipak donijeti Marija Selak Raspudić, snažna žena koja, kako u šali kažu u Mostu, nosi hlače u obitelji Raspudić.