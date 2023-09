Most prozvao ‘migrantoljupce’ i traži vojsku na granici, analitičar presjekao: ‘Glup prijedlog’

Autor: Doris Vučić

Gužva i nervoza na granici sve je veća. Migranti se neumorno pokušavaju probiti do željenih europskih destinacija, a ovog je tjedna je, čini se, živčanost nekih od njih naglo porasla.

Kako je objavila karlovačka policija, usred bijela dana čuli su se pucnjevi nakon što je policija grupu migranata spriječila u namjeri pokušaja nezakonitog prelaska granice i ulaska na hrvatski teritorij. Srećom, niti jedan službenik koji je patrolirao kordunskim naseljem Rakovica nije ozlijeđen, ali uznemirili su se duhovi.

Na cijelu situaciju su se osvrnuli iz Mosta pa su na platformi X “zagrmili” da je vrijeme da se aktivira vojska.





“Vojsku na granice! Dosta je politika koje podržavaju ilegalne, masovne migracije! Što na oružani napad na hrvatsku policiju kažu migrantoljupci iz Možemo! i mlitavci iz HDZ-a na daljinski iz Bruxellesa? Vrijeme je za politiku koja beskompromisno štiti sigurnost građana!”, viču na bivšem Twitteru.

A koliko bi tako nešto bilo izvedivo u praksi porazgovarali smo sa sigurnosnim analitičarem Dankom Radaljcem, koji nije nimalo oduševljen ovakvim idejama.

“To je najobičniji politički marketing i propaganda koja nema veze sa stvarnošću. Praktično i legislativno se radi o glupom prijedlogu jer naši zakoni su takvi da vojska nema ovlasti privoditi ljude. Zna se kada oni imaju pravo na to, u situacijama kada pokušavate ući ili fotografirati štićeni vojni objekt. Da bi uopće došlo do toga da vojnik može privesti neku osobu, trebao bi se mijenjati niz zakona”, pojasnio je Radaljac slovo zakona.

U ovoj ideji ovaj bivši novinar vidi još jedan problem, operativne prirode.









“Znate li vi koliko mi vojnika imamo danas? Odgovor je 15.000, dok policajaca imamo 30.000. Što mislite kome se lakše organizirati i pokrivati granicu? Uostalom, policija je obučena za čuvanje granice, to je njihov posao i za to imaju posebne kamere, vozila i opremu, kao i više postrojbi koje su obučene za to, poput interventne i specijalne policije. U normalnim demokratskim sustavima čuvanje granice nikad nije bila zadaća vojske, to je više ruski princip. Takva ideja nema smisla”, poručio je.

‘Na Balkanu smo, tu se često puca’

Dodaje i kako se u Europu posljednjih godina uselilo nekoliko milijuna ljudi i sigurno je da će među njima biti onih koji su naoružani. No podsjeća i kako ovakvi incidenti nisu česti te da doista ne čitamo svakog dana da migranti pucaju u policiju.

“Na osnovu toga bismo mogli zaključiti da policajci tuku po ljudima s obzirom na to da je policajac jučer ubio djevojku u Osijeku. Tako da generalizirati ne treba. Došlo je kod nas i do pucnjave policije i navijača, tako da… Na Balkanu smo, tu se često puca”, tvrdi analitičar.









A iza ovog statusa je, smatra, naum Mosta da zahvati desne birače pošto ipak ulazimo u izbornu godinu i bitno je svaki glas uloviti.

“Vjerojatno će ovakvih stvari i ideja u narednoj godini biti sve više jer je počela izborna kampanja, a vojska je uvijek super stvar za predizbornu kampanju. Nema osobe koja će reći da ne podržava vojsku pa je onda to dobra tema za ubacivati s vremena na vrijeme i donijeti si koji glas”, zaključuje Radaljac.