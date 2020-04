MOST poručio: Vlada kalkulira s izborima prije nego građani osjete negativne učinke krize

Autor: Dnevno

Predsjednik Mosta Božo Petrov danas se na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru osvrnuo na jučerašnju sjednicu Vlade RH koja je odbila zakone iz Mostovog paketa čime je pokazala nespremnost na rezanje i ukidanje neporeznih davanja, tzv. „parafiskalnih nameta“.

Petrov je istaknuo kako je Mostov zakonski paket za korona krizu cjelovit i sveobuhvatan, a njime se predviđa relaksacija poreza prema poduzetnicima i obrtnicima, ukidanje parafiskalnih nameta, moratorij na sve ovrhe do završetka epidemije, pomoć obiteljima povećanjem rodiljnih i roditeljskih naknada.

“Vidimo ovih dana kako se kroz novinske tekstove na mala vrata guraju izbori usred ljeta i da bismo na izbore mogli u kupaćim kostimima. Očigledno je da Vlada kalkulira s izborima prije nego građani osjete svu silinu negativnih učinaka „koronakrize.“ Vjerojatno je to i zato što Vlada osjeća sve veći pritisak da provede reforme koje oni ne žele provesti. Dokaz za to je i jučerašnja sjednica na kojoj je Vlada odbila Mostov prijedlog da se ukinu ili smanje parafiskalne namete. U ovom trenutku država kroz čak 448 različitih parafiskalnih nameta uzima gospodarstvu i građanima skoro 9 milijardi kuna. S obzirom na očekivani veliki gospodarski pad kao i pad potrošnje, bilo bi logično da se država odrekne parafiskalnih nameta i prepusti ih građanima i poduzetnicima kako bismo u kratkom roku mogli restartati gospodarski život. Mi smo u Mostu zasad predložili ukidanje samo 2 parafiskalna nameta, tj. članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori i turističkim zajednicima, koji su teški preko 600 milijuna kuna, a to je tek početak”, objasnio je Petrov.

Naglasio je kako je posebno razočaran činjenicom da je Vlada odbila prijedlog po kojemu bi poduzetnici trajno trebali državi plaćati PDV tek kad naplate svoje fakture, a ne da takvo pravilo vrijedi samo 3 mjeseca.

„Ovih dana poduzetnici su odlično progovorili o ovom problemu gdje država od njih naplaćuje PDV prije nego oni naplate svoje račune. Taj problem je puno dublji od pukog pitanja tehnike naplate poreza. Time država zapravo potpisuje kapitulaciju pravosuđa koje nije sposobno jamčiti poduzetnicima brzu naplatu njihovih potraživanja pa sve rizike nelikvidnosti i neplaćanja prebacuje na poduzetnike. Odbijanje Vlade da prihvati Mostov prijedlog pokazuje i da Vlada, nakon 3 mjeseca namjerava nastaviti po uhodanim krivinama. Nakon skandala sa zatvaranjem ugostiteljskih objekata sve je više naznaka da nikakve najavljene promjene paradigme neće biti.“, istaknuo je Petrov.

Posebno se osvrnuo na činjenicu da je Vlada na jučerašnjoj sjednici u suštini morala prihvatiti Mostov prijedlog o moratoriju na sve ovrhe.

„Most je još uoči Uskrsa uputio prijedlog izmjena Ovršnog zakona kojim smo tražili hitni moratorij na sve ovrhe. Vlada je opet reagirala sporo. Tek prošlog tjedna došao je Vladin zakona o moratoriju na ovrhe koje provodi FINA. Tad smo ih upozoravali da to nije cjelovito rješenje, da se neke ovrhe provode preko poslodavaca, a neke preko Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. A na jučerašnjoj sjednici Vlada je konačno morala priznati svoje propuste i predložiti zakon kojim će se zaustaviti sve ovrhe. Nažalost, to je još jedna mjera koja, zbog nečije sujete u Vladi, kasni gotovo mjesec dana. Za usporedbu, Slovenija je moratorij na sve ovrhe zakonom uredila još u ožujku“, naveo je Petrov.